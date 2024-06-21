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Серебро

Серебро

21 июня в «Октаве» покажут спектакль «Серебро» театра «КАМ».

Серебряный век — манкая, волнующая эпоха в русской литературе. Время, сочетающее в себе мысли о любви, хлебе, жемчуге и переменах. Каждый поэт создавал свой язык, на котором предавался воспоминаниям, манифестировал и бросал камни слов в толщу воды будущего.

Поэзия как лекарство, дружеский совет в минуту отчаяния, оружие и способ воскреснуть — необузданный мир Мандельштама, экстравагантная Тэффи, хлесткая Гиппиус и другие поэты в спектакле-инверсии «Серебро».

Стоимость: от 360 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
21 июня 2024, пятница
20:00
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