С 22 по 24 июня на Тульском велотреке пройдет первенство России по велосипедному спорту на треке в спринтерских дисциплинах среди юниоров и юниорок 17-18 и 19-22 лет.

В программе соревнований:

командный спринт,

гит 500 и 1000 м с/м,

индивидуальный спринт,

кейрин.

Начало утренней программы в 10.00 (в первый день в 11.00), вечерней — в 17.00.

Вход для болельщиков бесплатный.