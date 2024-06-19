Первенство России по велосипедному спорту
С 22 по 24 июня на Тульском велотреке пройдет первенство России по велосипедному спорту на треке в спринтерских дисциплинах среди юниоров и юниорок 17-18 и 19-22 лет.
В программе соревнований:
- командный спринт,
- гит 500 и 1000 м с/м,
- индивидуальный спринт,
- кейрин.
Начало утренней программы в 10.00 (в первый день в 11.00), вечерней — в 17.00.
Вход для болельщиков бесплатный.
Где и когда?
Тула , Проспект Ленина, д. 87/2
22 июня 2024, суббота
10:00
23 июня 2024, воскресенье
10:00
24 июня 2024, понедельник
10:00
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