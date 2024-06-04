Квартирники в кафе «Октавы»
7, 16, 22, и 28 июня в кафе «Октавы» пройдут квартирники.
- 7 июня —Полина Жогова;
- 16 июня — группа ORANGE KEEP;
- 22 июня — Алиса Кузнецова;
- 28 июня — группа «В области сердца».
Стоимость: от 360 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
7 июня 2024, пятница
19:00
16 июня 2024, воскресенье
19:00
22 июня 2024, суббота
19:00
28 июня 2024, пятница
19:00
8 - 9 июня
14 - 16 июня
14 июня, пятница 00:00
8 июня, суббота 00:00
8 июня, суббота 00:00
8 июня, суббота 00:00