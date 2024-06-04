  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Квартирники в кафе «Октавы» - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Квартирники в кафе «Октавы»

Квартирники в кафе «Октавы»

7, 16, 22, и 28 июня в кафе «Октавы» пройдут квартирники.

  • 7 июня —Полина Жогова;
  • 16 июня — группа ORANGE KEEP;
  • 22 июня — Алиса Кузнецова;
  • 28 июня — группа «В области сердца».


Стоимость: от 360 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
7 июня 2024, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
16 июня 2024, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
22 июня 2024, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
PATIO JAZZ FEST
8 - 9 июня
Тула
Дикая Мята – 2024
14 - 16 июня
Деревня Бунырёво
90's VS нулевые | Непоследний звонок
14 июня, пятница 00:00
Тула
Автострада —2024
8 июня, суббота 00:00
Площадь Ленина
Хип-хоп фестиваль в «Октаве»
8 июня, суббота 00:00
Октава, творческий индустриальный кластер
Фестиваль красок
8 июня, суббота 00:00
Площадь искусств
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.