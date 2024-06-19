21 июня на площади Победы состоится световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти».



На здании по адресу ул. 9 Мая, 1 будут транслироваться видеопроекции, посвященные событиям Великой Отечественной войны и вкладе жителей города в Победу.



Тула — не единственный город, где пройдет световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти»: уникальные световые видеопроекции также смогут посмотреть жители Хабаровска, Великого Новгорода и Смоленска.