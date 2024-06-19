Борьба за Победу. Свет Памяти
21 июня на площади Победы состоится световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти».
На здании по адресу ул. 9 Мая, 1 будут транслироваться видеопроекции, посвященные событиям Великой Отечественной войны и вкладе жителей города в Победу.
Тула — не единственный город, где пройдет световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти»: уникальные световые видеопроекции также смогут посмотреть жители Хабаровска, Великого Новгорода и Смоленска.
Где и когда?
Тула , Площадь Победы
21 июня 2024, пятница
21:00
26 мая - 26 июня
12 - 26 июня
1 - 22 июня
11 мая - 26 июня 2023
4 мая - 21 июня 2023
4 - 26 июня