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Борьба за Победу. Свет Памяти

Борьба за Победу. Свет Памяти

21 июня на площади Победы состоится световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти».

На здании по адресу ул. 9 Мая, 1 будут транслироваться видеопроекции, посвященные событиям Великой Отечественной войны и вкладе жителей города в Победу.

Тула — не единственный город, где пройдет световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти»: уникальные световые видеопроекции также смогут посмотреть жители Хабаровска, Великого Новгорода и Смоленска.

Где и когда?
Площадь Победы
Тула , Площадь Победы
21 июня 2024, пятница
21:00
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