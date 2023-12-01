3 декабря в концертном зале филармонии пройдет «квартирник Маргулиса».

Именитый музыкант и ведущий вместе со своей группой исполнит популярные хиты и песни из нового альбома, которые никого не оставят равнодушным.

Евгений Маргулис — не просто музыкант-блюзмен, он из тех, кого заслуженно зовут «легендами русского рока». Ведь не зря музыкант и автор песен носит звание заслуженного артиста России.

Евгений Шулимович считает себя профессиональным музыкантом с 1980 года, когда он стал бас-гитаристом «Аракса». Был участником двух легендарных рок-групп — «Машины времени» и «Воскресения», создал группу «Шанхай», участвовал в рок-опере, адаптировал на русский язык мюзикл «We Will Rock You». Завоевал репутацию главного в стране специалиста по блюзам. 15 лет назад Евгений Шулимович сконцентрировался на сольном творчестве, и сейчас в его копилке шесть сольных альбомов.

Евгений Маргулис и его виртуозные музыканты никогда не смогут сыграть два одинаковых концерта. На сцене выплескивается столько энергии, творчества и импровизации, что даже самые знакомые песни звучат по новому. Это редкая возможность окунуться в атмосферу настоящего рок-н-рола.

Квартирный концерт Евгения Маргулиса – это исполнительское мастерство, мощная традиция, огромный музыкальный опыт, настоящий драйв, трогающая душу лирика и вечный блюз.

