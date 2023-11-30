NOCTURNE
1 декабря в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE.
Пока холод медленно наползает на город, продолжаем поддерживать внутренний огонь быстрыми ритмами в кругу единомышленников.
В этот раз усеченный лайн-ап даст возможность полностью раскрыться каждому артисту и поделиться с вами сетами с увеличенной продолжительностью.
Бесплатный вход до 00.00, после — 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 декабря 2023, пятница
23:00
6 декабря, среда 00:00
7 - 13 декабря
2 декабря, суббота 00:00
23 ноября - 6 декабря
12 ноября - 6 декабря
4 октября - 6 декабря