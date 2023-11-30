1 декабря в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE.

Пока холод медленно наползает на город, продолжаем поддерживать внутренний огонь быстрыми ритмами в кругу единомышленников.

В этот раз усеченный лайн-ап даст возможность полностью раскрыться каждому артисту и поделиться с вами сетами с увеличенной продолжительностью.



Бесплатный вход до 00.00, после — 300 руб.