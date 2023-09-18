1 декабря в Concert Hall выступит инди-группа «Сироткин».



Музыка группы «Сироткин» — это ностальгия в стихах и романтика мелодии. Воздушные, болезненно-нежные треки уносят слушателя в детство и дают ощущение свободы. Песни дарят определённое настроение — это и есть цель творчества музыканта и основателя группы Сергея Сироткина.



Стоимость: от 1500 руб.