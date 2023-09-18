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Сироткин

Сироткин

1 декабря в Concert Hall выступит инди-группа «Сироткин».

Музыка группы «Сироткин» — это ностальгия в стихах и романтика мелодии. Воздушные, болезненно-нежные треки уносят слушателя в детство и дают ощущение свободы. Песни дарят определённое настроение — это и есть цель творчества музыканта и основателя группы Сергея Сироткина. 

Стоимость: от 1500 руб.

 

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
1 декабря 2023, пятница
19:00
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