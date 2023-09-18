Сироткин
1 декабря в Concert Hall выступит инди-группа «Сироткин».
Музыка группы «Сироткин» — это ностальгия в стихах и романтика мелодии. Воздушные, болезненно-нежные треки уносят слушателя в детство и дают ощущение свободы. Песни дарят определённое настроение — это и есть цель творчества музыканта и основателя группы Сергея Сироткина.
Стоимость: от 1500 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
1 декабря 2023, пятница
19:00
6 декабря, среда 00:00
7 - 13 декабря
2 декабря, суббота 00:00
23 ноября - 6 декабря
12 ноября - 6 декабря
4 октября - 6 декабря