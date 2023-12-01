3 декабря в Городском концертном зале пройдет финал Оружейной лиги КВН.

Победитель получит главную награду — поездку в Сочи на фестиваль «КиВиН-2024», где состоится Кубок чемпионов, в котором 50 лучших команд Международного Союза КВН будут бороться за награду в 1 000 000 рублей.

В финале примут участие такие команды: «Светофор» (Орел), «Парк им. Тимирязева» (Москва), «Джексон, Шилов и Толян» (Тула), «Таков путь» (Москва), «Туш» (Белгород), «Команда 212» (Москва).

Бесплатные билеты можно забронировать по ссылке.