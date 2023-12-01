Финал «Оружейной лиги» КВН
3 декабря в Городском концертном зале пройдет финал Оружейной лиги КВН.
Победитель получит главную награду — поездку в Сочи на фестиваль «КиВиН-2024», где состоится Кубок чемпионов, в котором 50 лучших команд Международного Союза КВН будут бороться за награду в 1 000 000 рублей.
В финале примут участие такие команды: «Светофор» (Орел), «Парк им. Тимирязева» (Москва), «Джексон, Шилов и Толян» (Тула), «Таков путь» (Москва), «Туш» (Белгород), «Команда 212» (Москва).
Бесплатные билеты можно забронировать по ссылке.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
3 декабря 2023, воскресенье
16:00
4 октября - 6 декабря
7 - 13 декабря
6 декабря, среда 00:00
22 июня - 6 декабря
12 ноября - 6 декабря
23 ноября - 6 декабря