Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова 2023
2 и 3 декабря в Ледовом дворце пройдут Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова 2023.
Первые выходные зимы для Тулы ознаменуются большим спортивным праздником всероссийского масштаба. Наш город примет ведущих игроков Женской и Молодежной хоккейных лиг. Болельщиков ждет грандиозное шоу, выступление ведущих артистов и незабываемая атмосфера.
Программа на 2 декабря:
- 10.30 — открывается вход для гостей Ледового дворца,
- 11.00 — начало концерта группы IOWA,
- 12.00 — старт Матча Звёзд ЖХЛ.
Активности между периодами в холле Ледового дворца:
- зона концертов — музыкальная группа COVER BAND,
- зона развлечений — иллюзионист с проектом «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»,
- зона танцев — танцевальное выступление детского коллектива «Lil Monsters», баттлы между разными стилями и школами, а так-же мастер классы,
- аквагрим/плакаты/бросковая зона/киберзона/зона тренажеров/розыгрыши/викторины/фотозоны/аниматоры.
Программа мероприятия 3 декабря:
- 11.00 — открывается вход для гостей Ледового дворца,
- 12.00 — старт Кубка Вызова-2023.
Конкурсы в перерывах матча на льду: ледовое сумо и бигбоулинг.
Активности между периодами в холле Ледового дворца:
- зона концертов — музыкальная группа COVER BAND,
- зона развлечений — детский цирк,
- зона танцев — танцевальное выступление школы брейк-данса, мастер-классы,
- аквагрим/плакаты/бросковая зона/киберзона/зона тренажеров/розыгрыши/викторины/фотозоны/аниматоры.
Также 1 декабря в центре города пройдёт Талисманомания. Разные талисманы клубов МХЛ начнут свой путь с Казанской набережной в 13.00. Раздача афиш, фотосессия с прохожими, игры во флорбол на хоккейной коробке, проведение конкурсов с воротами мячиком, розыгрыши призов и подарков для детей и взрослых. Затем гости переместятся на улицу Металлистов в 13.30, а затем в 13.45 пройдут по «Искре».