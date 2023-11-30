2 и 3 декабря в Ледовом дворце пройдут Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова 2023.



Первые выходные зимы для Тулы ознаменуются большим спортивным праздником всероссийского масштаба. Наш город примет ведущих игроков Женской и Молодежной хоккейных лиг. Болельщиков ждет грандиозное шоу, выступление ведущих артистов и незабываемая атмосфера.

Программа на 2 декабря:

10.30 — открывается вход для гостей Ледового дворца,

11.00 — начало концерта группы IOWA,

12.00 — старт Матча Звёзд ЖХЛ.

Активности между периодами в холле Ледового дворца:

зона концертов — музыкальная группа COVER BAND,

зона развлечений — иллюзионист с проектом «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»,

зона танцев — танцевальное выступление детского коллектива «Lil Monsters», баттлы между разными стилями и школами, а так-же мастер классы,

аквагрим/плакаты/бросковая зона/киберзона/зона тренажеров/розыгрыши/викторины/фотозоны/аниматоры.

Программа мероприятия 3 декабря:

11.00 — открывается вход для гостей Ледового дворца,

12.00 — старт Кубка Вызова-2023.

Конкурсы в перерывах матча на льду: ледовое сумо и бигбоулинг.

Активности между периодами в холле Ледового дворца:

зона концертов — музыкальная группа COVER BAND,

зона развлечений — детский цирк,

зона танцев — танцевальное выступление школы брейк-данса, мастер-классы,

аквагрим/плакаты/бросковая зона/киберзона/зона тренажеров/розыгрыши/викторины/фотозоны/аниматоры.

Также 1 декабря в центре города пройдёт Талисманомания. Разные талисманы клубов МХЛ начнут свой путь с Казанской набережной в 13.00. Раздача афиш, фотосессия с прохожими, игры во флорбол на хоккейной коробке, проведение конкурсов с воротами мячиком, розыгрыши призов и подарков для детей и взрослых. Затем гости переместятся на улицу Металлистов в 13.30, а затем в 13.45 пройдут по «Искре».