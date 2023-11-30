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Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова 2023

Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова 2023

2 и 3 декабря в Ледовом дворце пройдут Матч Звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова 2023.

Первые выходные зимы для Тулы ознаменуются большим спортивным праздником всероссийского масштаба. Наш город примет ведущих игроков Женской и Молодежной хоккейных лиг. Болельщиков ждет грандиозное шоу, выступление ведущих артистов и незабываемая атмосфера. 

Программа на 2 декабря:

  • 10.30 — открывается вход для гостей Ледового дворца,
  • 11.00 — начало концерта группы IOWA,
  • 12.00 — старт Матча Звёзд ЖХЛ.

Активности между периодами в холле Ледового дворца:

  • зона концертов — музыкальная группа COVER BAND,
  • зона развлечений — иллюзионист с проектом «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»,
  • зона танцев — танцевальное выступление детского коллектива «Lil Monsters», баттлы между разными стилями и школами, а так-же мастер классы,
  • аквагрим/плакаты/бросковая зона/киберзона/зона тренажеров/розыгрыши/викторины/фотозоны/аниматоры.

Программа мероприятия 3 декабря:

  • 11.00 — открывается вход для гостей Ледового дворца,
  • 12.00 — старт Кубка Вызова-2023.

Конкурсы в перерывах матча на льду: ледовое сумо и бигбоулинг.

Активности между периодами в холле Ледового дворца:

  • зона концертов — музыкальная группа COVER BAND,
  • зона развлечений — детский цирк,
  • зона танцев — танцевальное выступление школы брейк-данса, мастер-классы,
  • аквагрим/плакаты/бросковая зона/киберзона/зона тренажеров/розыгрыши/викторины/фотозоны/аниматоры.

Также 1 декабря в центре города пройдёт Талисманомания. Разные талисманы клубов МХЛ начнут свой путь с Казанской набережной в 13.00. Раздача афиш, фотосессия с прохожими, игры во флорбол на хоккейной коробке, проведение конкурсов с воротами мячиком, розыгрыши призов и подарков для детей и взрослых. Затем гости переместятся на улицу Металлистов в 13.30, а затем в 13.45 пройдут по «Искре».

Где и когда?
Ледовый дворец
2 декабря 2023, суббота
10:30
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