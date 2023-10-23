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Братья Сафроновы

Братья Сафроновы

1 декабря в Городском концертном зале всемирно известные братья Сафроновы представят свою новую программу «Ураган чудес».

Иллюзионисты, которые выступают без дублеров и страховки, покажут то, во что невозможно поверить. Но все это происходит на глазах у зрителей. Иллюзионисты Сафроновы – трио родных братьев. Они не только иллюзионисты №1 в России. У артистов многомиллионная армия поклонников по всему миру. На их шоу мечтает побывать каждый.

Братья Сафроновы — обладатели награды «Лучшая большая иллюзия в мире» и премии «За вклад в жанр мировой иллюзии» на международном иллюзионном фестивале Wizard Trophy. Премия ежегодно вручается лучшим магам и фокусниками со всего мира.

Кроме того, именно братьям удалось установить мировой рекорд «Наибольшее количество одновременно левитирующих людей в рамках иллюзионного шоу в мире». Все это делает их лидерами в жанре мировой магии.

Знаменитые артисты покажут невероятное магическое представление. Его особенность не только в новых уникальных трюках, которые не осмеливается повторить больше никто в мире. Магическое шоу Сафроновых отличает и то, что оно рассчитано как для взрослых, так и для детей.

Зрителей ждут такие номера как «Распиливание», «Прохождение сквозь стекло», «Протыкание штыками». А еще левитация, чтение мыслей, телепортация. Зрелищности шоу добавят уникальные спецэффекты и игра света.

«Распиливание» - номер, который не исполняется ни одним иллюзионистом в мире, кроме братьев Сафроновых. В этом трюке трио использует самые современные технологии. И именно за него братья получили главный приз «Лучшая большая иллюзия в Мире» на международном иллюзионном фестивале Wizard Trophy.

Продолжительность мероприятия: 90 минут без антракта.
Стоимость: от 1300 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
1 декабря 2023, пятница
19:00
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