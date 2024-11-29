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Богдан Лисевский, закрытие «Том Сойер Феста» и шоу братьев Сафроновых: выходные в Туле

Богдан Лисевский, закрытие «Том Сойер Феста» и шоу братьев Сафроновых: выходные в Туле

А еще творческая встреча с тульским фотографом Алексеем Пирязевым — в нашем обзоре выходных.

Богдан Лисевский

Когда: 1 декабря, воскресенье, 18.00.

Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: от 1550 руб.

Богдан Лисевский

1 декабря в ДК «Туламашзавод» с сольным стендап-концертом выступит Богдан Лисевский.

 

Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»

Когда: 30 ноября, суббота, 12.00.

Где: ул. Гоголевская, 34.

Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»

30 ноября состоится закрытие «Том Сойер Феста» — масштабного всероссийского проекта, фестиваля восстановления исторической среды.

 

Братья Сафроновых

Когда: 1 декабря, воскресенье, 18.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1500 руб.

Братья Сафроновы

1 декабря в Городском концертном зале всемирно известные братья Сафроновы покажут свое иллюзионное шоу «Ураган Чудес».

 

Творческая встреча с Алексеем Пирязевым

Когда: 30 ноября, суббота, 14.00.

Где: Тульская научная областная библиотека.
Вход свободный.

Творческая встреча с Алексеем Пирязевым

30 ноября в Тульской научной областной библиотеке состоится творческая встреча с тульским фотографом Алексеем Пирязевым (штатным сотрудником газеты «Слобода» и портала myslo.ru).

Тема встречи: «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа».

 

Пролежни

Когда: 29 ноября, пятница, 19.30.

Где: Градов music bar.
Стоимость: 600 руб.

Пролежни

29 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа «Пролежни».

 

Ветер в тополях

Когда: 30 ноября, суббота, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Ветер в тополях

30 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».

 

а что в кино?

Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать…

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Автор:
вчера, в 13:15 +1
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