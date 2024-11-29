Богдан Лисевский, закрытие «Том Сойер Феста» и шоу братьев Сафроновых: выходные в Туле

Богдан Лисевский
Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: от 1550 руб.
1 декабря в ДК «Туламашзавод» с сольным стендап-концертом выступит Богдан Лисевский.
Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»
Где: ул. Гоголевская, 34. .
30 ноября состоится закрытие «Том Сойер Феста» — масштабного всероссийского проекта, фестиваля восстановления исторической среды.
Братья Сафроновых
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1500 руб.
1 декабря в Городском концертном зале всемирно известные братья Сафроновы покажут свое иллюзионное шоу «Ураган Чудес».
Творческая встреча с Алексеем Пирязевым
Где: Тульская научная областная библиотека.
Вход свободный.
30 ноября в Тульской научной областной библиотеке состоится творческая встреча с тульским фотографом Алексеем Пирязевым (штатным сотрудником газеты «Слобода» и портала myslo.ru).
Тема встречи: «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа».
Пролежни
Где: Градов music bar.
Стоимость: 600 руб.
29 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа «Пролежни».
Ветер в тополях
Где: Тульский камерный драматический театр.
30 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».