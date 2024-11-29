Богдан Лисевский, закрытие «Том Сойер Феста» и шоу братьев Сафроновых: выходные в Туле

А еще творческая встреча с тульским фотографом Алексеем Пирязевым — в нашем обзоре выходных.

Когда: 1 декабря, воскресенье, 18.00. Где: ДК «Туламашзавод».

Стоимость: от 1550 руб.

1 декабря в ДК «Туламашзавод» с сольным стендап-концертом выступит Богдан Лисевский. Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест» Когда: 30 ноября, суббота, 12.00. Где: ул. Гоголевская, 34. .

30 ноября состоится закрытие «Том Сойер Феста» — масштабного всероссийского проекта, фестиваля восстановления исторической среды. Братья Сафроновых Когда: 1 декабря, воскресенье, 18.00. Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 1500 руб.

1 декабря в Городском концертном зале всемирно известные братья Сафроновы покажут свое иллюзионное шоу «Ураган Чудес». Творческая встреча с Алексеем Пирязевым Когда: 30 ноября, суббота, 14.00. Где: Тульская научная областная библиотека.

Вход свободный.

30 ноября в Тульской научной областной библиотеке состоится творческая встреча с тульским фотографом Алексеем Пирязевым (штатным сотрудником газеты «Слобода» и портала myslo.ru).



Тема встречи: «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа». Пролежни Когда: 29 ноября, пятница, 19.30. Где: Градов music bar.

Стоимость: 600 руб.

29 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа «Пролежни». Ветер в тополях Когда: 30 ноября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр .





30 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».

а что в кино? Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать…