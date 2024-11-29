Контрольная закупка Myslo: пробуем онигири

Онигири — это блюдо японской кухни, состоящее из риса, начинки и нори (сушеных водорослей). Как правило онигири лепят в форме треугольничков или шариков. Их едят руками, как сэндвич — ими можно быстро перекусить «на ходу».

Myslo пробовал онигири с тунцом от этих брендов:

Цена: 212 руб.

Вес: 100 г.

Состав: крупа рисовая отварная, мясо тунца запеченного, майонез м. д. ж. 67%, морские водоросли сушеные прессованные. Возможны включения аллергенов: арахиса, злаков, содержащих глютен, кунжута, ракообразных, молока (лактозы), орехов, сельдерея, сои.

Открываем упаковку и сразу же сталкиваемся с главной проблемой онигири из «ВкусВилл». Рисовый пирожок сразу начал разваливаться от малейшего движения — что уж говорить о том, чтобы его есть! На вкус рис сладковатый, сварен идеально — в кипятке выдержан не дольше, ни меньше, чем нужно.

Тунца не слишком много, зато рыба нежная и мягкая. Майонезный соус делает онигири более «сочным».

За рассыпчатый рис, который мешает аккуратно есть онигири, снизим оценку до 4 баллов. В остальном — вкусный и свежий перекус!

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 129 руб.

Вес: 110 г.

Состав: рис, филе тунца, майонез, соус соевый, уксус рисовый, яйцо, кунжут, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, водоросли нори, сахар, соль, чеснок сухой, приправа майоран.

Помимо пленки онигири упакован в пластиковый контейнер. В комплекте идет пакетик с соевым соусом — заправка простецкая, но с функцией подсолить пресный рис справляется на ура.

К слову, о рисе. Крупа показалась нам суперальденте: прямо хрустит на зубах. Зато не разваливается, как это было с «вкусвилловским» претендентом.

Тунца мало, к тому же он сухой. Ситуацию спасает майонез — правда, он показался нам жидковатым. Кунжут погоды не делает, но чувствуется.

Мы, конечно, любим поесть, но на этот онигири наша страсть распространяется частично. Если будет выбор — возьмите другой. Но перекусить набегу — сойдет.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 120 руб.

Вес: 110 г.

Состав: рис отварной заправленный, масло рисовое, тунец натуральный полосатый в собственном соку, соус Спайси, соус Кимчи, соус Шрирача, водоросли морские сушеные.

Переваренный рис застыл в единую массу. Соуса спайси (ни разу не острого) в этом продукте больше, чем тунца. И те рыбные крохи плохи — на языке неприятный металлический привкус дешевых консервов. Даже лист нори каким-то чудом оказался «нежевабельным» пластом.

Этот онигири застрял сухим комом в горле — доедать его мы не стали. Рисовый сэндвич из «Пятерочка Кафе» однозначно не стоит вашего внимания.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Цена: 179,99 руб.

Вес: 100 г.

Состав: рис, тунец холодного копчения (тунец, соль), соус Спайси, огурец свежий, водоросли Нори.

Этот оригами порадовал нас во всех возможных аспектах. Начинки много. Тунец на вкус как тунец — не масло, не консервная банка, не отходы рыбного производства. Еще в нему добавили свежий огурец — он тут очень кстати! Придает закуске свежесть и завершенность.

Соус Спайси здесь реально острый — не сильно, но печет ощутимо. Рис сварен идеально.

Ставим онигири из Globus твердую пятерку!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 77,89 руб.

Вес: 120 г.

Состав: рис, лосось, майонезный соус, имбирь маринованный, соль, кунжут, лимонная кислота, морская капуста (сухая обжарка).

«Какой лосось?! — можете возмутиться вы. — Мы же пробуем онигири с тунцом!» Да, вы все правильно поняли. Но во всех тульских магазинах, в которых мы побывали, онигири с тунцом от «Фуджи» не оказалось. Закончились? Не завезли?

Поэтому попробуем «рисовый пирожок» с лососем — он тоже съедобный!

Рис немного переварен. Начинки пожалели: пара кусочком рыбы — добротной, не спорим — на зубок и щепотка имбиря. Интенсивный вкус дешевого маринованного имбиря перебивает нежность рыбы. О целесообразности сочетания его с рыбой в одном блюде можно поспорить*, но непритязательному дегустатору такая комбинация может понравиться.

*В японской кухне имбирь подают к суши отдельно. Его употребляют между двумя приемами разных блюд, чтобы очистить вкусовые рецепторы от послевкусий.

Несмотря на все это онигири от «Фуджи» довольно приятные. Если увидим с тунцом — обязательно возьмем!

Оценка: 4 из 5 баллов.

Самое дорогое онигири — «ВкусВилл» (212 руб.),

Самое дешевое онигири — «Фуджи» (77,89 руб.),

Самая большая порция — «Фуджи» (120 г.),

Самая маленькая порция — Globus и «Вкусвилл» (по 100 г.),

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — Globus.