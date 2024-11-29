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Творческая встреча с Алексеем Пирязевым

Творческая встреча с Алексеем Пирязевым

30 ноября в Тульской научной областной библиотеке состоится творческая встреча с тульским фотографом Алексеем Пирязевым (штатным сотрудником газеты «Слобода» и портала myslo.ru).

Тема встречи: «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа».

Обсудим, как спасаться от рутины, почему нужно снимать для себя и как мобильная фотография возвращает желание снимать всегда и везде.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульская областная универсальная научная библиотека
30 ноября 2024, суббота
14:00
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