Творческая встреча с Алексеем Пирязевым
30 ноября в Тульской научной областной библиотеке состоится творческая встреча с тульским фотографом Алексеем Пирязевым (штатным сотрудником газеты «Слобода» и портала myslo.ru).
Тема встречи: «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа».
Обсудим, как спасаться от рутины, почему нужно снимать для себя и как мобильная фотография возвращает желание снимать всегда и везде.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула , улица Тургеневская, 48
30 ноября 2024, суббота
14:00