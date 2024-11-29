Творческая встреча с Алексеем Пирязевым

30 ноября в Тульской научной областной библиотеке состоится творческая встреча с тульским фотографом Алексеем Пирязевым (штатным сотрудником газеты «Слобода» и портала myslo.ru).

Тема встречи: «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа».

Обсудим, как спасаться от рутины, почему нужно снимать для себя и как мобильная фотография возвращает желание снимать всегда и везде.



Вход свободный.