Братья Сафроновых

1 декабря в Городском концертном зале всемирно известные братья Сафроновы покажут свое иллюзионное шоу «Ураган Чудес».



Иллюзионисты, которые выступают без дублеров и страховки, покажут то, во что невозможно поверить. Но все это происходит на глазах у зрителей. Иллюзионисты Сафроновы – трио родных братьев. Они не только иллюзионисты №1 в России. У артистов многомиллионная армия поклонников по всему миру. На их шоу мечтает побывать каждый.



Стоимость: от 1500 руб.