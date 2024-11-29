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Братья Сафроновых

Братья Сафроновых

1 декабря в Городском концертном зале всемирно известные братья Сафроновы покажут свое иллюзионное шоу «Ураган Чудес».

Иллюзионисты, которые выступают без дублеров и страховки, покажут то, во что невозможно поверить. Но все это происходит на глазах у зрителей. Иллюзионисты Сафроновы – трио родных братьев. Они не только иллюзионисты №1 в России. У артистов многомиллионная армия поклонников по всему миру. На их шоу мечтает побывать каждый.

Стоимость: от 1500 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
1 декабря 2024, воскресенье
18:00
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