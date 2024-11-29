Братья Сафроновых
1 декабря в Городском концертном зале всемирно известные братья Сафроновы покажут свое иллюзионное шоу «Ураган Чудес».
Иллюзионисты, которые выступают без дублеров и страховки, покажут то, во что невозможно поверить. Но все это происходит на глазах у зрителей. Иллюзионисты Сафроновы – трио родных братьев. Они не только иллюзионисты №1 в России. У артистов многомиллионная армия поклонников по всему миру. На их шоу мечтает побывать каждый.
Стоимость: от 1500 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
1 декабря 2024, воскресенье
18:00