Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»
30 ноября состоится закрытие «Том Сойер Феста» — масштабного всероссийского проекта, фестиваля восстановления исторической среды.
Что будем делать?
Общаться, согреваться и строить планы на следующий сезон. Это был непростой сезон, волонтеры восстановили 2 прекрасных дома, но часть работ переносится на следующий год, так что ваша помощь будет очень нужна.
Закрытие фестиваля состоится в 12.00 по адресу: ул. Гоголевская, 34.
Закрытие фестиваля состоится в 12.00 по адресу: ул. Гоголевская, 34.
Где и когда?
Тула , Тула
30 ноября 2024, суббота
12:00