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Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»

Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»

30 ноября состоится закрытие «Том Сойер Феста» — масштабного всероссийского проекта, фестиваля восстановления исторической среды.

Что будем делать? 

Общаться, согреваться и строить планы на следующий сезон. Это был непростой сезон, волонтеры восстановили 2 прекрасных дома, но часть работ переносится на следующий год, так что ваша помощь будет очень нужна.

Закрытие фестиваля состоится в 12.00 по адресу: ул. Гоголевская, 34
Где и когда?
Тула
Тула , Тула
30 ноября 2024, суббота
12:00
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