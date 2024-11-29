Медицина 360° в Клинике Фомина

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Путь от клиники женского здоровья и репродуктивных технологий к многопрофильному медицинскому учреждению Клиника Фомина преодолела всего за три года. Здесь работают врачи, уверенные, что будущее – за доказательной медициной.

Главный врач Клиники Фомина Сергей Беганский не без гордости заявляет: «Наши врачи – признанные эксперты не только в Туле, но и далеко за ее пределами».

– Опыт, стремление развиваться и применять инновационные и научно доказанные методы лечения – это было основными критериями, которым должны были соответствовать наши врачи, – рассказывает Сергей Беганский. – Когда Клиника только открылась, велся очень строгий отбор кандидатов. Если взять общее количество желающих работать у нас, то в итоге принято на работу было только 10%. Благодаря этому сегодня имеем команду высококвалифицированных врачей, многие из которых являются экспертами федеральной системы нашего медицинского департамента. Это безусловно наша гордость.

Одно из ключевых направлений Клиники Фомина – гинекология и репродуктивное здоровье. Ее врачи знают, как решить почти любые репродуктивные проблемы. Современные методы диагностики позволяют определить причину и назначить эффективное лечение при женском и мужском бесплодии. Также в Клинике Фомина доступны вспомогательные репродуктивные технологии, донорские программы и криоконсервация яйцеклеток и спермы при онкозаболеваниях перед началом химиотерапии.

– В этом году мы начали сотрудничество с благотворительным фондом «Вместе к чуду» в рамках реализации программ ЭКО. В скором времени ждем рождения детишек. Планируем и дальше продолжать отношения с Фондом и приглашаем меценатов внести свою лепту, чтобы мы могли помочь большему количеству пар стать родителями.

Клиника Фомина – многопрофильное медицинское учреждение. Ее пациентам доступны сегодня любые виды обследований: любые лабораторные анализы, включая широкий спектр генетических исследований; функциональная диагностика, приемы узких специалистов. Также в Клинике выполняются диагностические операции наиболее щадящими методами.

– В этом году мы открыли направление гастроскопии, гастроэнтерологии. Приобрели передовое оборудование для обследований и проведения малоинвазивных операций.

Усилили блок хирургии в направлении гинекологии и урологии. В команду вошли мощные специалисты: гинекологи Антон Дагаев, Алексей Голубенко и Виктория Мельник; онколог, онкогинеколог Алексей Муравлев. Это доктора, которые выполняют уникальные операции – к ним едут пациенты со всей страны.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Врачи-андрологи освоили новые методики проведения мужских операций, некоторые из них уникальны для Тулы. Например, при варикоцеле выполняется операция по методике Мармара, являющейся золотым стандартом лечения этого заболевания. Процесс контролируется при помощи микроскопа, что обеспечивает максимальную точность манипуляций.

– Наша цель – создать для пациентов максимально комфортные условия. Клиника работает семь дней в неделю, чтобы каждый пациент мог выбрать удобное для него время визита. И это касается не только приема специалистов, но и обследований, в том числе и лабораторных.

Врачей Клиники Фомина от многих других отличает работа в рамках доказательной медицины. Это означает, что пациенту назначаются только те обследования, которые действительно необходимы ему и включены в доказательную базу федеральных клинических рекомендаций.

– Такой подход экономит не только время, но и средства пациента. Основной принцип нашей работы – «Честность и открытость»: опираясь на научный опыт, мы можем объяснить каждое назначение. В сочетании с высокоточным оборудованием для обследований – это одно из преимуществ Клиники Фомина.

Контроль качества – еще одно обязательное правило Клиники Фомина.

– Проверку назначенного врачами лечения и обследования ведет искусственный интеллект. Он является частью медицинской платформы «Ася», разработанной специально для сети Клиник Фомина. Искусственный интеллект анализирует данные пациента и сравнивает их с сотнями тысяч клинических случаев, проверяет каждое назначение. Это позволяет исключить человеческий фактор: когда речь идет о здоровье, ему здесь точно не место. В течение 2023 года «Ася» проверила около 69 тысяч историй болезни и данных обследований. Все наши аппараты УЗИ подключены к общему серверу, в который через систему кодировок загружаются данные, вводимые врачом. Они соединяются с протоколами исследования, которые пишет врач. И «Ася» не позволит поставить диагноз, а затем назначить лечение, которое соответствует другому недугу. Она сигнализирует доктору об ошибке.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Постоянное обучение – неотъемлемая часть образа жизни врачей Клиники Фомина. В этом помогает собственная образовательная платформа Meducation.

– Обучение на Meducation регулярно проходят все наши врачи. Кроме этого, они периодически, регулярно отправляются на стажировки в другие города к специалистам, которые ведут историю болезни с качеством в 100%. Это существенно помогает повысить квалификацию медиков. Если в прошлом году уровень качества работы тульских врачей составлял, по нашим критериям оценки, чуть выше 70%, то на сегодняшний день – уже 87-95%. Если врачи набирают 100%, то переходят в разряд экспертов.

Планы на будущий год – продолжение движения согласно вектору развития.

– Нет предела совершенству! Будем и дальше улучшать качество имеющихся направлений, сервиса и доступность лечения. Обязательно продолжится расширение спектра услуг, чтобы Клиника Фомина стала медицинским учреждением в формате 360°. Доверие туляков и слова благодарности – лучшая награда для нас.

Тула, ул. Вересаева, 3-а.

Тел. +7 (4872) 90-08-54.

tula.fomin-clinic.ru

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом