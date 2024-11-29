30 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».

Гюстав, Рене и Фернан проводят свой день на террасе своего дома престарелых. Не главная терраса, а задняя, меньшая, уединенная. Их заинтриговал ветер, раскачивающий тополя на холме напротив, и они решили отправиться туда в экспедицию. Но хватит ли у них сил?



Режиссер спектакля - Алексей Басов.

Автор пьесы - Жеральд Сиблейрас.

Перевод - Гаянэ Исаакян-Арнульд.