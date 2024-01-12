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Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем

Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем

2 февраля в театре «Эрмитаж» в рамках большого поэтического тура выступит «Золотой голос поэзии» Владимир Глазунов из Москвы. 
 
Известный режиссер, актер, телеведущий представит авторский моноспектакль «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем».

Стоимость: от 900 руб.

Где и когда?
Эрмитаж, театр русской драмы
Тула , пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
2 февраля 2024, пятница
19:00
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