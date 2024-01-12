2 февраля в театре «Эрмитаж» в рамках большого поэтического тура выступит «Золотой голос поэзии» Владимир Глазунов из Москвы.



Известный режиссер, актер, телеведущий представит авторский моноспектакль «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем».



Стоимость: от 900 руб.