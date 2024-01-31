6 лет «Типографии»

3 февраля в «Типографии» пройдет вечеринка в честь празднования 6-ти лет жизни проекта.

Что будет: Теплое общение со старыми знакомыми, танцы до утра и ощущение праздника;

Квинтэссенция любимой музыки от старых и новых резидентов: мелодичный хаус, знакомый с детства евроденс, ритмичное диско и глубокая электроника.

Вход: свободный взнос.