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6 лет «Типографии»

6 лет «Типографии»

3 февраля в «Типографии» пройдет вечеринка в честь празднования 6-ти лет жизни проекта.

Что будет:

  • Теплое общение со старыми знакомыми, танцы до утра и ощущение праздника;
  • Квинтэссенция любимой музыки от старых и новых резидентов: мелодичный хаус, знакомый с детства евроденс, ритмичное диско и глубокая электроника.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 февраля 2024, суббота
22:00
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3 февраля, суббота 00:00
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