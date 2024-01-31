6 лет «Типографии»
3 февраля в «Типографии» пройдет вечеринка в честь празднования 6-ти лет жизни проекта.
Что будет:
- Теплое общение со старыми знакомыми, танцы до утра и ощущение праздника;
- Квинтэссенция любимой музыки от старых и новых резидентов: мелодичный хаус, знакомый с детства евроденс, ритмичное диско и глубокая электроника.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 февраля 2024, суббота
22:00
3 февраля, суббота 00:00
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