  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Спорт
  4. Чемпионат Тульской области по смешанному боевому единоборству - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Чемпионат Тульской области по смешанному боевому единоборству

Чемпионат Тульской области по смешанному боевому единоборству

3 февраля в доме спорта «Юбилейный» пройдут чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

В соревнованиях примут участие юниоры, юниорки, юноши и девушки 12-13, 14-15, 16-17 и 18-20 лет.

По итогам выступлений будет сформирована сборная команда Тульской области на следующий соревновательный сезон.

Церемония торжественного открытия состоится в 11.00 по адресу: Тульская область, Щёкинский район, р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 32.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Юбилейный, дом спорта
поселок Первомайский , улица Комсомольская, 32
3 февраля 2024, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Сокровища партизанского леса
4 мая - 3 февраля 2023
Майский
Объектив
19 августа - 7 февраля 2023
Люксор Тула
Из глубины
18 января - 7 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Тайна едкого дыма
27 декабря - 7 февраля 2023
Люксор Тула
Звериный рейс
3 февраля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Воздух
18 января - 11 февраля
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.