Чемпионат Тульской области по смешанному боевому единоборству

3 февраля в доме спорта «Юбилейный» пройдут чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

В соревнованиях примут участие юниоры, юниорки, юноши и девушки 12-13, 14-15, 16-17 и 18-20 лет.

По итогам выступлений будет сформирована сборная команда Тульской области на следующий соревновательный сезон.

Церемония торжественного открытия состоится в 11.00 по адресу: Тульская область, Щёкинский район, р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 32.

Вход свободный.



