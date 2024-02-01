Чемпионат Тульской области по смешанному боевому единоборству
3 февраля в доме спорта «Юбилейный» пройдут чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).
В соревнованиях примут участие юниоры, юниорки, юноши и девушки 12-13, 14-15, 16-17 и 18-20 лет.
По итогам выступлений будет сформирована сборная команда Тульской области на следующий соревновательный сезон.
Церемония торжественного открытия состоится в 11.00 по адресу: Тульская область, Щёкинский район, р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 32.
Вход свободный.
Где и когда?
поселок Первомайский , улица Комсомольская, 32
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