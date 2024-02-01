Ferrum
3 и 4 февраля на четырех площадках («Девятка», Кустарный антимузей, «РемесЛофт» и «Добродей») пройдет фестиваль стимпанка Ferrum.
Мастера-стимпанкеры из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Челябинска, Калуги и Луганска познакомят посетителей со своим творчеством. Гостей ждет выставка арт-объектов и инсталляций, антуражные фотозоны, стимпанк-маркет, концерты и мастер-классы.
На фестивале презентуют новый арт-объект, пройдет бал в стиле стимпанк. Ожидается выступление Петра Термена, клуба исторических танцев «Вдохновение», группы «Завтраккусто» и Арины Макарчевой.
Рейтинг мероприятий 6+.
3 февраля
Творческое пространство «Девятка»:
12.00–20.00 — выставка авторских работ в стиле стимпанк.
16.30 — выступление клуба исторических танцев «Вдохновение».
17.00 — презентация арт-объекта в стиле стимпанк.
17.15 — церемония открытия фестиваля.
17.30 — выступление Петра Термена на терменвоксе.
18.30 — выступление группы «Завтраккусто».
Арт-пространство «РемесЛофт»:
14.00–19.00 — бал в стиле стимпанк.
Кустарный антимузей:
12.00–20.00 — стимпанк-маркет.
4 февраля
Творческое пространство «Девятка»:
12.00–20.00 — выставка авторских работ в стиле стимпанк.
17.00–18.00 — виолончельное соло Арины Макарчевой.
Кустарный антимузей:
12.00–20.00 — стимпанк-маркет.
Мастер-классы:
12.00–13.00 — создание акварельной открытки в стиле стимпанк.
13.00–14.30 — создание браслета в стиле стимпанк «Восьмёрка».
14.30–15.30 — роспись деревянного значка в стиле стимпанк.
15.30–16.30 — создание кулона в стиле стимпанк.
16.30-17.30 — мастер-класс «Механические украшения».
Вход свободный.