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Ferrum

Ferrum

3 и 4 февраля на четырех площадках («Девятка», Кустарный антимузей, «РемесЛофт» и «Добродей») пройдет фестиваль стимпанка Ferrum.

Мастера-стимпанкеры из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Челябинска, Калуги и Луганска познакомят посетителей со своим творчеством. Гостей ждет выставка арт-объектов и инсталляций, антуражные фотозоны, стимпанк-маркет, концерты и мастер-классы.

На фестивале презентуют новый арт-объект, пройдет бал в стиле стимпанк. Ожидается выступление Петра Термена, клуба исторических танцев «Вдохновение», группы «Завтраккусто» и Арины Макарчевой.
 

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Рейтинг мероприятий 6+.

3 февраля

Творческое пространство «Девятка»:

12.00–20.00 — выставка авторских работ в стиле стимпанк.

16.30 — выступление клуба исторических танцев «Вдохновение».

17.00 — презентация арт-объекта в стиле стимпанк.

17.15 — церемония открытия фестиваля.

17.30 — выступление Петра Термена на терменвоксе.

18.30 — выступление группы «Завтраккусто».

Арт-пространство «РемесЛофт»:

14.00–19.00 — бал в стиле стимпанк.

Кустарный антимузей:

12.00–20.00 — стимпанк-маркет.

4 февраля

Творческое пространство «Девятка»:

12.00–20.00 — выставка авторских работ в стиле стимпанк.

17.00–18.00 — виолончельное соло Арины Макарчевой.

Кустарный антимузей:

12.00–20.00 — стимпанк-маркет.

Мастер-классы:

12.00–13.00 — создание акварельной открытки в стиле стимпанк.

13.00–14.30 — создание браслета в стиле стимпанк «Восьмёрка».

14.30–15.30 — роспись деревянного значка в стиле стимпанк.

15.30–16.30 — создание кулона в стиле стимпанк.

16.30-17.30 — мастер-класс «Механические украшения».

Вход свободный. 

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула , ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
3 февраля 2024, суббота
12:00
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4 февраля 2024, воскресенье
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