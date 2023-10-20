Yuki no Odori
3 февраля в Городском концертном зале пройдет 13-й тульский аниме-фестиваль Yuki no Odori.
«Yuki no Odori» — это традиционный зимний Аниме-фестиваль в Туле, существующий с 2010 года и объединяющий на своей площадке любителей аниме, игр, косплея, k-popа и других направлений японской, китайской и корейской культуры, как современной, так и традиционной.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
3 февраля 2024, суббота
12:00
4 мая - 3 февраля 2023
19 августа - 7 февраля 2023
18 января - 7 февраля
27 декабря - 7 февраля 2023
3 февраля, суббота 00:00
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