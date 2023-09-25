Зачем Туле кремль и кому нужен социальный конструктор: состоялся первый полуфинал Оружейной лиги КВН

Ну и конечно про будущее тульское метро! Про него пошутили почти все участники.

Первый полуфинал Оружейной лиги КВН состоялся 24 сентября в Городском концертном зале.

За путевки в финал сражались тульские команды «191 километр» (Тульский железнодорожный техникум им. Б. Ф. Сафонова), «Джексон, Шилов и Толян» (Тула), «Добрый апельсин» (Московский городской педагогический университет), «Команда 212» (Московский авиационный институт), «Настройка» (Московский государственный психолого-педагогический университет) и «Светофор» (Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева).

В жюри были опытные КВНщики из Высшей лиги: Евгений Городницкий (сборная МАИ), Дмитрий Валеев («Северяне»), Алексей Лубенко («Ровеньки»), а также Евгений Лазукин – редактор Оружейной лиги, сборная Тульской области и Манучар Пипия – двукратный чемпион мира по кикбоксингу.

Открыла игру команда, не участвующая в общем зачете – «На страже юмора» (Тульское СВУ).

Зашли красиво: уже с первой минуты стало ясно, что скучно не будет:

«Все знают, что такое «падежи» – это когда руки заняты, и помощи просишь!»

Удачно ввернули новость про анонсированное недавно продление метро до Тулы: «Может тогда до Суворовского училища будет легче добираться».

Гвоздем их программы стали темнокожий суворовец по обмену, которого для усиления команды пригласил худрук Дмитрий Михайлович, и учитель русского языка Даниэль Сергеевич.

Выход обоих зал поддержал бурными аплодисментами. Далее прошла серия соответствующих шутеек. Нельзя сказать, что это было весьма оригинально, местами казалось, что юмор тут буквально на грани допустимого. Тем не менее, зрители повеселились.

Традиционно много юморили суворовцы о себе. Особенно удалась миниатюра о строевой подготовке как якобы основном условии для получения аттестата.

Конкурсная часть состояла из приветствия, разминки и музыкальной открытки.

Первым приветствовал зал «Добрый апельсин». Пошутили про то, что оружие есть у каждого туляка, про метро, которое собираются из Москвы провести в Тулу, а дальше не стали искать свежие идеи для юмора и взяли классические варианты – немного поглумились над недостатками отдельных участников своей команды:

«Это Дима, который проспал раздачу тестостерона».

Далее ребята перешли к избитому вопросу: кто круче – мальчики или девочки? Ну не сказать, что феерично, но и не скучали.

Орловский «Светофор» тоже начал с некой перепалки между участниками.

В их приветствии ярче всех оказался звукач, которого никто никогда не представляют зрителям. Он закатил настоящий скандал. Завершилось выступление своеобразным диалогом:

– Встречаются же такие люди, которые ломают психику

– Мы что ли?

– Нет, родители.

Зал не сильно оценил такую философию. Реакция на шутку, написанную якобы нейросетью, тоже была не самой яркой.

«191 км» вышла на сцену на «своем привычном средстве передвижения»: студенты же пока, электровоз им не доверяют.

– У вас есть шутки?

– Да, у нас их вагон и маленькая тележка.

Зал, уже подостывший на предыдущих командах, поначалу сдержано приветствовал выступающих. Оживили выступление студентов учитель физики Алексей Дмитриевич и завуч по воспитательной работе Анастасия.

Учитель физики подкатывает к завучу:

– Сдаем по 200 рублей на сауну, будем изучать погружение тела в жидкость.

Помимо этого ребята бросили вызов одному из членов жюри – Евгению Городницкому, выступающему за Московский авиационный институт в Высшей лиге, чтобы раз и навсегда доказать, что РЖД круче авиации.

Зрители оценили, но это было неминуемо – природа все сделала за участников. В общем, зал разогрелся.

«Настройка» оригинально обыграла психолого-лингвистический состав девчачьего трио. Особенно яркой оказалась миниатюра «Социальный конструктор»:

– Мир кукол становится все более и более реалистичным. Мы готовы представить вам «Социальный конструктор». В нашем наборе невозможно потерять отца – его изначально там нет.

– У вас нет друзей? Играйте со своими внутренними бесами!

– А почему мои внутренние бесы похожи на моих родителей?

– А с этим вопросом, малыш, тебе поможет наша лимитированная фигурка – психолог!

И еще одна шутка, граничащая с констатацией факта: «Саша – детский психолог, человек, который выполняет обязанности родителя за деньги».

«Команда 212» выступление начала с заготовленных друг к другу претензий и шуток про вес. Схема годная, но не сильно впечатляет. Но вопрос про Тульский кремль понравился залу:

– Зачем Туле кремль? Они что, Москву парадируют? Или они думают: он прям перепутает, приедет сюда и останется! Или Шаман здесь уже выступал?

Огненной вышла и миниатюра про новорожденных черепах, которые сразу сталкиваются с трудностями, схожими с высадкой в Нормандии.

А ещё ребята составили натальную карту Тулы: Тула – дева, любовь и секс – 3500 в час, в прошлой жизни Тула была лесом, потом Золотой Ордой, а потом выжженным лесом.

– Финансы: для финансового состояния Тулы нужно просто немного подождать…

– Ты что, сайт администрации открыла?

В общем, к концу программа ребят оказалась на высшем уровне! Зал хлопал без остановки.

Выступление «Джексона, Шилова и Толяна» начали девочки, но когда вышли ребята, зал встречал их бурными аплодисментами.

Одной из первых прошла сценка про коуча, психолога и бизнес-тренера Балаболова.

Их шутки искрили и незаметно перетекали одна в другую. Даже юмор друг над другом не вызывал чувства неловкости у зрителей.

Спасение принцессы-ведущей Екатерины из башни стало гвоздем их программы:

– Принцесса, скинь косичку.

– Сыр-косичка?

Артёму досталась роль дракона, защищающего принцессу, а Шилову – осла.

По итогу конкурса судьи распределили команды следующим образом:

«Команда 212» – 5 «Джексон, Шилов и Толян» – 4,8 «Светофор» – 4,6 «191 км» – 4,4 «Настройка» – 4,2 «Добрый апельсин» – 4

Следовавшая за приветствием разминка раскрыла многие команды с новой стороны. Это не заготовленные дома шутки – тут нужно уметь шутить по ситуации.

Многих, кстати, переигрывали суворовцы, участвовавшие вне конкурса. В итоге средний балл немного изменил рейтинг участников в турнирной таблице.

В музыкальном конкурсе команды обыгрывали более серьезные темы. Так, «Команда 212» изобрела машину времени и взрослый Вася отправился к маленькому Васе за «хуба-бубой» и пытался исправить ошибки прошлого.

«Команда 212» переместились в параллельную вселенную. Выступление получилось своеобразное и неординарное.

«191 км» подготовили детскую передачу в честь дня рождения Тулы в стиле «Синего трактора».

«Джексон, Шилов и Толян» начали с Анны Карениной, но когда выяснилось, что Джексон жирный, то на смену балам пришли Толян и Шилов в кислотных лосинах и купальниках!

Смотреть на это спокойно зал уже не мог и буквально взрывался от хохота.

После такого шоу «Доброму апельсину» было нелегко держать заданный ритм.

Зафиналила конкурсную часть «Настройка». Даша-путешественница, отправляющая на вписку, не оставила равнодушным никого в зале.

– Башмачок, пойдём купим сок! Сок по английский beer! Ребята, скажем вместе, beeeeeeeeeer

– Хитрый лис тоже на вписке!

Лис: «Даша, пойдём ко мне посмотрим фильм?»

– Мы будем просто смотреть фильм?

Башмачок: «Этот лис - жууулик!»

Средний балл за три конкурса оказался таким:

«Джексон, Шилов и Толян» – 14,8 «Команда 212» – 14,2 «Настройка» и «Светофор» – 13,6 «Добрый апельсин» – 12 «191 км» – 12,4

«Настройка» и «Светофор» оказались в дополнительном раунде. Изначально планировалось, что члены жюри зададут командам по 2 вопроса, но в итоге прозвучала еще парочка – судьи то ли сомневались, то ли не хотели завершать игру.