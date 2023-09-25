  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Места
  5. Где в Туле поесть ребрышки BBQ - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Где в Туле поесть ребрышки BBQ
Текст и фото Дарьи Лашкевич

Где в Туле поесть ребрышки BBQ

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Сезон освежающих напитков и легких салатов прошел. Самое время основательно подкрепиться: впереди долгие холодные месяцы, так что энергии на пробежку в пуховике и лазание по сугробам понадобится много. Ребрышки BBQ — сытное и вкусное блюдо с ароматом летних барбекю-вечеринок.

Пробовать их Myslo решил в:

Beerlin

Вес: 300 г (480 г вместе с гарниром).
Цена: 750 руб.
Время ожидания: 24 минуты.

ZAae02DztXo.jpg

Beerlin — миниатюра средневекового трактира в центре Тулы. Свиные ребрышки здесь подают на большом блюде и со специальным ножом. В качестве гарнира — молодой картофель с тонкой кожицей, хрустящий маринованный красный лук и соус барбекю. Нежное, сочное мясо так легко отходит от кости, что его можно буквально слизать. Кисло-сладкий 
с дымком соус выходит на первый план — его нужно совсем немного, чтобы не перебивать вкус свинины. Идеальное соотношение ингредиентов, обстановка и работа персонала однозначно выводят Beerlin на вершину сегодняшнего топа-3.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Пилот

Вес: 600 г (вес гарнира не указан).
Цена: 650 руб.
Время ожидания: 20 минут.

9tcupYRceA0.jpg

Первое, что бросается в глаза, — огромная порция. На тыльной стороне ребрышек есть немного сала, которое дополняет и без того нежное мясо — так и норовит соскользнуть с косточки в рот. Соус кимчи ни капельки не острый, так что не перебивает интенсивный вкус свинины. Огурцы 
сложно назвать битыми (видимо, в этот раз обошлось парочкой «пощечин») — хороший хрустящий малосол с перчинкой.

Экипаж нашего столика остался доволен, пора просить счет. Вот тут-то «Пилот» ушел в пике — в чеке значится совсем другое блюдо, сдачу посчитали некорректно. Из иллюминатора (стилизованного окошка в декорации) наблюдать за раздосадованным суетящимся администратором было как-то неудобно. Однако спустя минуту исправленный чек был у нас на столе, а официант сообщил, что издержки за путаницу ресторан берет на себя.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Петр Петрович

Вес: 450 г (600 г вместе с гарниром).
Цена: 730 руб.
Время ожидания: 13 минут.

SeI6NPGwK5A.jpg

Ребрышки в «Петре» подают единым пластом на камне для горячих блюд со специальным ножом. Однако можно обойтись и без столовых приборов: официант предусмотрительно принес две пары нитриловых печаток, чтобы есть ребрышки руками (так правда удобнее и вкуснее). В качестве гарнира нам предлагают острые гренки и слайс бекона. В набор также входит барбекю соус.

Мясо суше, отходит от косточек не так охотно, как в «Пилоте» и Beerlin. Корочка из острой карамели приятно потрескивает при каждом укусе. Гренки слишком большие, чтобы съесть кусок за раз, но и откусывать их тяжело — они слишком твердые. Что любопытно, обе закуски (в том числе бекон) холодные, будто их только-только вынули из холодильника. Вот за это — минус балл.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Томато

Вес: 200 г (420 г вместе с гарниром).
Цена: 495 руб.
Время ожидания: 21 минута.

8TgKgbI9EGY.jpg

Пласт ребер, порезанный на два крошечных куска, спасает только соус — мясо сухое, его там едва ли больше, чем костей. Бесцветное пресное пюре занимает добрую половину от всего блюда. Слегка маринованная, будто только для цвета, капуста не понравилась. Посредственное исполнение и малая доля непосредственно ребер на тарелке. Доплатите сотню-другую и попробуйте действительно стоящие ребрышки где-нибудь еще.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

ПонесЛОСЬ

Вес: 330 г.
Цена: 650 руб.
Время ожидания: 28 минут.

pjFPA2iQJSQ.jpg

Тут нам предлагают одно большое ребро с толстым слоем жира — откровенно говоря, на любителя. С одного края мясо суше, чем с другого, а внутри — с розовинкой, но в общей своей массе свинина сочная и мягкая. Украшается микрозеленью — молодыми зелеными росточками, в которых много полезных веществ (а еще они довольно дорогие, так что за щедрое угощение — лайк!). Овощи на гриле в качестве гарнира — отличный вариант, уравновешивающий БЖУ-баланс в блюде.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 
  • Самая большая порция — «Пилот» (600 г);
  • Самая маленькая порция — «Томато» (200 г);
  • Самые дорогие — Beerlin (750 руб.);
  • Самые дешевые (без учета акций) — «Томато» (495 руб.);
  • Самое маленькое время ожидания — «Петр Петрович» (13 минут);
  • Самые вкусный, по мнению редакции, — Beerlin.
Сюжет: Где поесть
Где в Туле поесть сырный суп
Обзоры / Еда
Где в Туле поесть сырный суп
15 сентября, в 18:30, 29 12448 0
Где в Туле попить кофе после 22:00?
Обзоры / Еда
Где в Туле попить кофе после 22:00?
11 сентября, в 13:00, 15 10370 4
Где поесть грибной суп?
Обзоры / Еда
Где поесть грибной суп?
1 сентября, в 17:48, 55 19380 0
Где в Туле поесть на 300 рублей?
Обзоры / Еда
Где в Туле поесть на 300 рублей?
25 августа, в 17:18, 69 24899 16
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 16:04 +2
Другие статьи по темам
Место
ТоматоBeerlinПилотПетр ПетровичПонесЛОСЬ
Зачем Туле кремль и кому нужен социальный конструктор: состоялся первый полуфинал Оружейной лиги КВН
Зачем Туле кремль и кому нужен социальный конструктор: состоялся первый полуфинал Оружейной лиги КВН
Стресс, таблетки, алкоголь и инфекция: почему появляется язва и как ее лечить
Стресс, таблетки, алкоголь и инфекция: почему появляется язва и как ее лечить
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

;