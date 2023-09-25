Где в Туле поесть ребрышки BBQ

Текст и фото Дарьи Лашкевич

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Сезон освежающих напитков и легких салатов прошел. Самое время основательно подкрепиться: впереди долгие холодные месяцы, так что энергии на пробежку в пуховике и лазание по сугробам понадобится много. Ребрышки BBQ — сытное и вкусное блюдо с ароматом летних барбекю-вечеринок.

Пробовать их Myslo решил в:

Вес: 300 г (480 г вместе с гарниром).

Цена: 750 руб.

Время ожидания: 24 минуты.

Beerlin — миниатюра средневекового трактира в центре Тулы. Свиные ребрышки здесь подают на большом блюде и со специальным ножом. В качестве гарнира — молодой картофель с тонкой кожицей, хрустящий маринованный красный лук и соус барбекю. Нежное, сочное мясо так легко отходит от кости, что его можно буквально слизать. Кисло-сладкий

с дымком соус выходит на первый план — его нужно совсем немного, чтобы не перебивать вкус свинины. Идеальное соотношение ингредиентов, обстановка и работа персонала однозначно выводят Beerlin на вершину сегодняшнего топа-3.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Вес: 600 г (вес гарнира не указан).

Цена: 650 руб.

Время ожидания: 20 минут.

Первое, что бросается в глаза, — огромная порция. На тыльной стороне ребрышек есть немного сала, которое дополняет и без того нежное мясо — так и норовит соскользнуть с косточки в рот. Соус кимчи ни капельки не острый, так что не перебивает интенсивный вкус свинины. Огурцы

сложно назвать битыми (видимо, в этот раз обошлось парочкой «пощечин») — хороший хрустящий малосол с перчинкой.

Экипаж нашего столика остался доволен, пора просить счет. Вот тут-то «Пилот» ушел в пике — в чеке значится совсем другое блюдо, сдачу посчитали некорректно. Из иллюминатора (стилизованного окошка в декорации) наблюдать за раздосадованным суетящимся администратором было как-то неудобно. Однако спустя минуту исправленный чек был у нас на столе, а официант сообщил, что издержки за путаницу ресторан берет на себя.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Вес: 450 г (600 г вместе с гарниром).

Цена: 730 руб.

Время ожидания: 13 минут.

Ребрышки в «Петре» подают единым пластом на камне для горячих блюд со специальным ножом. Однако можно обойтись и без столовых приборов: официант предусмотрительно принес две пары нитриловых печаток, чтобы есть ребрышки руками (так правда удобнее и вкуснее). В качестве гарнира нам предлагают острые гренки и слайс бекона. В набор также входит барбекю соус.

Мясо суше, отходит от косточек не так охотно, как в «Пилоте» и Beerlin. Корочка из острой карамели приятно потрескивает при каждом укусе. Гренки слишком большие, чтобы съесть кусок за раз, но и откусывать их тяжело — они слишком твердые. Что любопытно, обе закуски (в том числе бекон) холодные, будто их только-только вынули из холодильника. Вот за это — минус балл.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Вес: 200 г (420 г вместе с гарниром).

Цена: 495 руб.

Время ожидания: 21 минута.

Пласт ребер, порезанный на два крошечных куска, спасает только соус — мясо сухое, его там едва ли больше, чем костей. Бесцветное пресное пюре занимает добрую половину от всего блюда. Слегка маринованная, будто только для цвета, капуста не понравилась. Посредственное исполнение и малая доля непосредственно ребер на тарелке. Доплатите сотню-другую и попробуйте действительно стоящие ребрышки где-нибудь еще.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Вес: 330 г.

Цена: 650 руб.

Время ожидания: 28 минут.

Тут нам предлагают одно большое ребро с толстым слоем жира — откровенно говоря, на любителя. С одного края мясо суше, чем с другого, а внутри — с розовинкой, но в общей своей массе свинина сочная и мягкая. Украшается микрозеленью — молодыми зелеными росточками, в которых много полезных веществ (а еще они довольно дорогие, так что за щедрое угощение — лайк!). Овощи на гриле в качестве гарнира — отличный вариант, уравновешивающий БЖУ-баланс в блюде.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.