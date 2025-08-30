Вызов, сила и заряженные люди: как прошла «Гонка героев-2025»

Фото и видео Катерины Беловой, пресс-служб АКМ и правительства, прокуратуры, МЧС.

«Гонка героев» — мероприятие своеобразное, чистым отсюда выйти нереально: грязевые и водные преграды повсюду. А в этом году забег превзошел сам себя! Дожди устроили игрокам дополнительные испытания, — перемещаться между локациями с препятствиями приходилось по колено в воде.

Но этих людей не остановишь. На «Гонке» вообще все люди заряженные, других тут нет.

С самого утра к парку «Некрасово» все прибывали и прибывали спортсмены и группы поддержки. Забег бьет рекорды: 10-я юбилейная «Гонка» собрала 2700 человек. Традиционно это массовые старты, где бежали одиночки и группы, корпоративные команды, у которых цель — тимбилдинг и имидж, конечно.

На «Гонке героев-2025» в этот раз выступили более 60 корпоративных команд: мощные федералы «Яндекс», МТС, «S7», «Сбер», «Росатом», и не менее мощные наши, местные: предприятия и правительство, прокуратура и МЧС, спортклубы.

В общем, бежали все!

Отдельная категория стартов — чемпионат. Две сотни участников разделили на 5 категорий: AGE 18-29, AGE 30-34, AGE 35-39, AGE 40+ и PRO. К слову, на длиннющей и сложной трассе спортсмены категории 40+ попадались часто и шокировали выносливостью и силой — ну машины просто!

На тропинке между локациями бегут абсолютно грязные и мокрые спортсмены и, увидев журналистов и фотографов в чистой одежде и обуви, подогревают: «Девчонки, обнимемся?». Ну, а почему бы и нет)).

В этом году трасса на территории бывшего карьера в Некрасово вышла длиной более 8 км. Вверх-вниз, в воду-из воды, через заборы и сквозь шины!

На трассе разместили три десятка препятствий — неподготовленные до них и добежать-то не смогут, не то что пройти.

Разнообразные рукоходы, канаты, переносы грузов, форсирование водной преграды, заборы всех мастей. Участникам нужно было проползти под колючей проволокой, преодолеть барьер из бревен, пробраться в проеме между шинами.

И, конечно, финальный «Эверест» — высота, канаты! И это финальное испытание, когда, кажется, сил ни у кого уже нет!

На трассе встречали множество участниц-девушек. Мужчины галантно помогали им пройти сложные локации: иначе как через забор высотой более 2 метров перебраться миниатюрной красотке? И это важно, потому что суть «Гонки», в том числе — показать командный дух.

Корпоративные команды старались выделиться как могли: у кого-то на головах качались крупные желтые стрелки, кто-то вышел на старт в разукрашенных манишках. Одна из команд мчала под «Широка река» Кадышевой. Они еще и подпевать умудрялись!

В этом году спортивным партнером забега стал хоккейный клуб АКМ. Но хоккеисты провели разминку, а на старт вышла команда болельщиков.

Нападающие АКМ Никита Ртищев и Михаил Низовкин:

— На «Гонке героев» мы впервые, очень крутое мероприятие! Сегодня мы поменялись местами: на играх ребята за нас болеют, а сегодня — мы за них! На старт вышла многочисленная команда наших болельщиков. А мы приехали их поддержать, провести разминку, дать наставления.

Станислав, начальник службы безопасности охранного холдинга «Барс» (на фото третий слева в нижнем ряду):

— Я здесь не новичок, это моя 4-я гонка. Вся моя жизнь связана со спортом: я занимаюсь спортивными единоборствами с 12 лет. Сегодня команда нашего холдинга вышла на старт — 11 бегущих и еще больше — группа поддержки, наши болельщики. Забег — отличное мероприятие, культивирующее спортивный образ жизни и здоровый образ жизни. Здесь крутая атмосфера!

— Команда тульской группы компаний «К-Холдинг» на «Гонке героев» тоже не в первый раз. Лично я участвую уже 8-й раз, — рассказал Александр Федосеев (на фото 6-й слева). — Мы вообще за любой движ, участвуем в трейлах, играем в футбол. От гонки всегда ждем только позитива, получить удовольствие от бега, командой работы, устать и, конечно, посильнее испачкаться! Это весело!

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов:

— «Гонка Героев» — это вызов, который принимают все больше смелых и сильных духом людей! С каждым годом новые участники присоединяются к этому захватывающему приключению, ведь массовые забеги становятся все популярнее. Сегодня желаю каждому из вас удачного старта, яркого финиша и незабываемых впечатлений! Пусть этот опыт подарит вам новых друзей и единомышленников!

Как команды проходили испытания, смотрите в видеоролике:

…и нашем фоторепортаже: