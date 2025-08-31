Песочная терапия: путь к психологическому здоровью детей и взрослых

erid: F7NfYUJCUneTSU68PZR2; Фото: www.freepik.com.

Счастливое детство начинается с умения ребенка говорить о том, что беспокоит, а также способности родителей слышать и адекватно реагировать на эти слова.

Детский психолог, Sandplay (песочная терапия) терапевт, действительный член ОППЛ, аккредитованный ОЛТ психолог Светлана Смирнова знает, как и детей, и взрослых научить справляться с трудностями. Не так давно она переехала из Москвы и открыла в центре Тулы свой кабинет.

— Почему вы выбрали профессию психолога?

— По первому образованию я медицинская сестра широкого профиля. Работала в отделении реанимации, затем была ассистентом хирурга-имплантолога, стоматолога, потом — в отделении ортопедии, где проходили лечение и реабилитацию участники военных конфликтов в Афгане и Чечне. Именно тогда я поняла, что словом действительно можно помочь человеку в кризисной ситуации. Когда встал вопрос о получении высшего образования, то выбрала психологию. На тот момент я уже стала мамой, поэтому сначала сконцентрировала свое внимание на детской психологии.

— Сейчас вы многопрофильный специалист. Какие техники и методики есть в вашем арсенале?

— Я состою в Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге. Прошла достаточно много курсов повышения квалификации. Являюсь профессиональным психологом-терапевтом, когнитивно-поведенческим, арт- и схемотерапевтом для детей и взрослых, семейным психологом. Также являюсь sаndрlау (песочная терапия) ориентированным психологом с фокусом на Юнгианский анализ и аккредитованным обучающим личным терапевтом (ОЛТ) для начинающих и опытных психологов. Имею опыт личного процесса с сертифицированным Sаndрlау терапевтом ІSSТ.

Полимодальная специализация позволяет мне в зависимости от ситуации применять разные методы и находить к каждому индивидуальный подход.

— Какие возможности открывает для туляков ваш кабинет?

— Мой кабинет — это пространство, куда каждый может обратиться и получить поддержку. И детям, и взрослым помогаю разобраться в себе и возникших проблемах.

Семейная терапия позволяет выявить сложившиеся варианты реагирования среди близких, помочь разобраться во внутрисемейных конфликтах и каждому члену семьи осознать свою роль.

Акцент делаю в Туле на детской психологии. Одна из любимых техник работы с любой возрастной категорией — песочная терапия. Но особенно это актуально для юных клиентов. Песок может наглядно показать, что происходит с малышом любого возраста. При этом ребёнок не чувствует себя как на приеме у специалиста: он в игровой форме рассказывает о своей проблеме.

Из песка, воды и фигурок ребенок создает мини-мир в песочнице, отражая в нем свои чувства и психологические проблемы.

Этот невербальный подход особенно полезен для тех, кому сложно словесно выразить свои эмоции и чувства. В последующем эта методика позволяет преодолеть возникшие проблемы.

Для детей в ближайшее время будет запущено несколько групповых курсов. Уметь общаться научит группа «Давай дружить». Понимать, контролировать и управлять эмоциями — группа «Развитие эмоций». Также будет работать группа развития критического мышления.

Отдельное направление — клуб Медленного чтения. Его участники будут в уютной обстановке, сидя на пуфиках, читать выбранные ими книги, пересказывать, обсуждать. А заодно и учиться рефлексировать, сопереживать.

Также я в этом году запускаю проект «Школа юного психолога». Буду учить детей выстраивать модель жизни по принципу «Я + Ок»: со мной все хорошо и с миром вокруг тоже хорошо». Научу полезным психологическим техникам из когнитивно-поведенческой терапии, СМЭР, техникам релаксации, медитации, отдельным методикам из арт-терапии и транзактного анализа, некоторым НЛП-техникам. Эти знания позволят юным ученикам школы понимать, что с ними происходит, и знать, как помочь самим себе и другим в той или иной ситуации.

Работаю как полимодальный психолог ОЛТ для начинающих и опытных психологов. Так же веду Балинтовские группы для врачей, юристов и специалистов «помогающих» профессий.

— Всегда ли родители могут понять, что его ребенку требуется помощь психолога? На что им стоит обратить внимание?

— Психологические проблемы могут проявляться на физическом уровне головными болями, головокружением, тошнотой, нарушением сна: бессонницей, кошмарными сновидениями или чрезмерной сонливостью. Снижение аппетита или переедание, утомляемость, снижение активности — тоже могут говорить о психологических переживаниях ребенка.

На эмоциональном уровне: плаксивость, вспышки гнева, раздражительность, грусть, потеря интереса к любимым занятиям, подавленность, появление новых страхов и тревожности. Не стоит отмахиваться: «Да я в твоём детстве тоже чего-то боялся, и ничего страшного не случилось…» Это говорит о том, что родитель не понимает своего ребенка. Да, с позиции взрослого человека страхи или детские трудности могут казаться ерундой, но с позиции ребенка все совершенно по-другому. У него еще нет того багажа опыта, и именно поэтому ему требуется помощь и поддержка.

— Сегодня психологов много, как не ошибиться со специалистом? Есть ли некий чек-лист хорошего психолога?

— В первую очередь психолог должен иметь диплом, подтверждающий, что человек обучался именно психологии. Не краткосрочные курсы прошел, а закончил образовательное учреждение. Специалист должен периодически проходить личную терапию. Это просто обязательно. Вполне нормально, если клиент спросит: есть ли у вас у самого личная терапия? Можете ли вы подтвердить это документально? Когда последний раз были у своего психолога? Если ответ: «А мне психолог не нужен», либо он был больше полугода назад на личной терапии, то клиенту лучше уйти от такого специалиста.

В идеале психолог должен состоять в сообществе коллег и периодически проходить супервизии, интервизии клиентских случаев — практические занятия, на которых, с учетом конфиденциальности, совместно с коллегами разбираются случаи из практики. Это позволяет профессионально расти. Участие в таких занятиях тоже документально должно быть подтверждено.

Также важно уточнить, есть ли у психолога аккредитация, какой имеет опыт практики.

Где находится ваш кабинет в Туле?

— Прием ведется по адресу Красноармейский проспект, 3 — дом Союза художников, 211 кабинет. Принимаю в основном лично, считаю, что это наиболее эффективный формат взаимодействия. Но могу провести и онлайн-консультацию при необходимости. Кроме этого веду очные приемы в Москве в кабинете в районе м. Таганская.

