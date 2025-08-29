  1. Моя Слобода
Высокие технологии в помощь красоте
erid: F7NfYUJCUneTSTyjkKL8; Фото: www.freepik.com.

Высокие технологии в помощь красоте

Топ лучших технологий, которые использует в своей практике клиника эстетической медицины Елены Черных.

Современная косметология развивается спринтерскими темпами, предлагая нам все более совершенные методы преображения. Революционные изменения затрагивают все: от точнейшей диагностики до процедур, которые работают на глубинном уровне, даря коже сияние и уверенность в завтрашнем дне. Хотите знать, какие аппараты делают это возможным? 

Все о передовых технологиях знают в клинике эстетической медицины Елены Черных.

5F1A8143.jpgЕлена Черных, врач-косметолог.

— Начать работу над преображением лучше с помощью ультразвука. Он шикарно подготовит кожу к дальнейшим процедурам, — советует Елена Черных.

SKINOVA PRO на аппарате LDM MED работает на клеточном уровне. 19 уникальных программ с разными комбинациями ультразвука позволяют подобрать идеальное решение для любой проблемы, воздействуя на все слои кожи. Теперь каждая клетка кожи сможет работать на максимум — пропускать питательные вещества, активно обновляться и восстанавливаться. 

Аппарат Skinova Pro.JPG

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Когда кожа подготовлена, можно приступить к устранению возрастных изменений и проблемных участков.

MORPHEUS8 на платформе INMODE преображает кожу, возвращает молодость и свежесть вашему лицу.

Morpheus.jpg

Принцип основан на фракционной многоигольчатой RF-технологии, которая комфортно устраняет морщины, неровности рельефа кожи и возрастные проблемы. Работа на субдермальном уровне улучшает состояние кожи, борется с морщинами, неровностями рельефа и шрамами. Игольчатые электроды стимулируют синтез коллагена, который запускает процесс регенерации кожи и выразительно подтягивает ткани.

RF-лифтинг восстанавливает положение «треугольника молодости», который формируется скулами, щеками и подбородком. Процедура подходит для кожи любых фототипов на лице, шее, зоне декольте, животе, бедрах и ягодицах и даже на коже век.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

LaseMD Ultra — единственный в мире фракционный тулиевый лазер, подходящий для всесезонной деликатной лазерной шлифовки, лечения растяжек, рубцов, постакне, комплексного омоложения кожи и терапии алопеции.

LaseMD-Ultra.jpg

Это революционная система дермального введения: наносимые препараты и сыворотки сразу глубоко и равномерно проникают в кожу. Она устраняет разные типы пигментации, комплексно омолаживает кожу: устраняет мелкие морщины, улучшает текстуру, корректирует постакне и уменьшает рубцы (нужно не менее 3-х сеансов), сокращает поры, делает кожу светлой, сияющей, гладкой.

Закрепить результат и добавить сияния поможет процедура фото-омоложения — Lumecca. Это инновационная IPL-технология, направленная на омоложение, выравнивание цвета кожи, удаление сосудистых патологий, пигментных пятен, улучшение текстуры кожи.

lumecca-02.jpg

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В результате ускоряется синтез коллагена, проявляется эффект подтяжки, разглаживаются мелкие морщинки и сужаются поры. В рамках одного сеанса можно воздействовать на все проблемные факторы одновременно и осуществить полноценное фотоомоложение всего за 1-2 процедуры. Кожа становится гладкой, подтянутой и упругой, приобретает «сатиновую» текстуру, выравнивается цвет и рельеф.

Врачи клиники Елены Черных составят персональную программу, подберут подходящие протоколы, чтобы все процедуры в комплексе дали максимально желаемый результат.

Ваша кожа засияет молодостью и свежестью!

Лого Черных.jpg

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

www.chernykh.clinic 

Telegram

Тел. +7 960 602-85-13

Реклама. ИП Черных Елена Владимировна.

29 августа, в 17:37
