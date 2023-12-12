«В Туле так выросла банда исаковских»: смотрим сериал «Слово пацана» с опером из 90-х

В материале использованы кадры из сериала «Слово пацана» и фото из архивов Myslo.

Сериал Крыжовникова бьет рекорды. Почти 9,1 на «Кинопоиске», а в толпе косогорских подростков то и дело проскальзывает слово «чушпан».

Посмотрели

В «Пятерочке» на Косой Горе вечером немноголюдно и совсем нет мужчин: женщины за кассами, женщины с корзинками. Когда в магазин влетает толпа подростков 14-15 лет и с криками начинает пинать ящики и мусорки, их даже осадить некому. И очень явно среди брани у ребят звучит новое, сериальное, но очень меткое слово «чушпан». Значит, уже видели.

— Ну конечно, никакой романтизации бандитского образа в этом кино нет. Это не «Бригада», конечно. Но это — с высоты моих лет и опыта. Безусловно, отклик свой в душах юных и потерянных найдется. Если «упадет» на «нужный» характер — однозначно.

Наш собеседник — оперативник одного из тульских райотделов тогда еще милиции, который застал то самое смутное время — 90-е. По личным причинам он не хочет называть своего имени, но рассказывает обо всем с удовольствием и жутко интересно.

— Услышал о сериале на YouTube у Максима Шевченко. Думал, одну серию гляну — и всё. Но, что называется, залип. Посмотрел все вышедшие серии на одном дыхании, буквально за ночь.

Честно говоря, фильм очень хорошо снят. Жанр для Крыжовникова непривычный, но есть и где улыбнуться. А музыка какая! «Седая ночь» — песня, которая с 90-х и до сегодняшнего дня популярна. В любом заведении включи — и люди подхватят.

Фильм очень реалистичный и с четко схваченной сутью.

Нашли в городе какой-то микрорайон, который, видимо, таким и остался с тех времен. И весь этот антураж, одежда, обстановка в квартирах — всё легло в масть.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал, сюжет которого разворачивается при умирающих Советах в 1989 году. В нем показан «казанский феномен» — время беспрецедентного разгула криминала в Татарстане, годы расцвета уличных группировок. «Слово пацана» поражает деталями — очень точно передан дух эпохи, безляповые одежда и реквизит, волнующий саундтрек. Каждый живший в то время узнает свой родной город, а те, кто это время не застал, посмотрят как хорошую документалку.

В 2023 году в России вышло целых три проекта о подростках-бунтарях и криминальной части их жизни: третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», «Черная весна» и само «Слово пацана» Жоры Крыжовникова.

При этом сериал Крыжовникова бьет рекорды. Рейтинг на «Кинопоиске» — почти 9.1, сериал засветился в каждом крупном СМИ, соцсети актеров пухнут от подписчиков, а весь печатный тираж книги, по которой снят сериал, раскупили [«Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х» журналиста и писателя Роберта Гараева].

Работу Крыжовникова сразу после выхода первых серий пытались запретить. Сначала в Татарстане, потом шум вышел на федеральный уровень. Что это — хитрый пиар-ход или очередной виток цензуры? Непонятно до сих пор.

«В чем сила, чушпан?»

— Что про романтизацию уголовщины в сериале? Есть она?

— Это далеко не «Бригада», не «Бумер», в которых есть реальная романтизация образов бандитов. Я не увидел в «Слове пацана» романтики какой-то выписанной. Нужно обязательно смотреть до конца, потому что должен быть в конце посыл какой-то. Важно, чем закончится, тогда и выводы можно будет делать.

— А что в Туле? Было такое?

— Было. Не так массово, как в фильме. Не так стремительно и мощно, как в Казани, которая как минимум много крупнее Тулы. Но было.

В фильме как: собрались живо, огромная стая и уже полностью готовая для совершения преступлений, криминального чёса. В жизни так не бывает. В Туле были не стаи, а стайки. Но что верно подмечено— что без старших, без главарей никакой банды не случилось бы. Это я точно знаю и видел за 25 лет службы в органах — от самой земли до самого верха. У любой шпаны есть учителя.

— Когда в Туле начали появляться первые бандитские группировки?

— В конце 80-х, как и говорилось в популярной статье Щекичихина об оргпреступности «Лев прыгнул» (1988 г.). До этого не было. И вместе с немного отпущенными в конце восьмидесятых вожжами и началом рыночной экономики, каких-то кооперативов немудрящих начался этот абсолютный бандитский беспредел.

Начало 90-х вошло в историю России беспрецедентным разгулом криминала. Для сравнения: в 1991 году в Тульской области было совершено 23 557 преступлений, а год спустя — свыше 31 тысячи. В городе стабильно горели машины и коммерческие палатки, будки охраны на первых платных стоянках; предпринимателей убивали и вывозили в лес, громили магазины и рынки… В 90-е не было коммерсанта, не платившего дань. Откажешься от «крыши» — сгоришь. И мало кто из коммерсантов пытался искать защиты в милиции.

— Думаете, официальная власть уступила неофициальной?

— Ну, власть, думаю, и уступила, и какую-то часть сделала умышленно. Царил полный развал правоохранительных органов. Увольнялись опытные, старички, когда зарплату по полгода не платили. Работать с молодежью тоже было некому.

Когда в 91-м страна распалась, начался ад. Такого количества убийств, громких и наглых, имеющих общественный резонанс, никогда раньше столько не было. Все эти «черные вторники», когда на Центральном рынке азербайджанцы меняли чемодан денег на тонкую пачку новых купюр. Предприятия разваливались, города накрывала тотальная безработица и беспросветное безденежье.

Помню, пришел на дежурство, посмотрел сводку за вчера — а там 15 самоубийств. За сутки.

— Очень быстро все завертелось тогда. Начался рэкет. Первопроходцем тут был Амбарников (Амбар), но его быстро устранили — взорвали в машине на Рязанке в 1993-м. Ему быстро нашлись замены, уже несколько, поделили районы. И тут вот начались разборки и перестрелки.

Основатель тульского рэкета — Амбарников (Амбар). В начале 90-х обирал торговцев на рынке, потом стал главным в городе бандитом. Погиб в 1993 году. После его смерти бандиты поделили Тулу на районы, появилось понятия «крыши», когда предприниматели были вынуждены платить одним, чтобы те защищали их от других. В Привокзальном районе главным был Сергей Химин (Буржуй). Заречье поделили братья Андрей и Михаил Лешковы (Лешие) и банда Осипова (Попик). В Пролетарском районе хозяйничал Геннадий Казанцев (Казанец). А Криволучье досталось бригаде Андрея Исакова (Исак).

— А что с подростками?

— В Туле тоже была подростковая преступность. И все эти малолетки были маргинальными личностями, из семей с криминальным прошлым. Кто-то с психическими отклонениями, курящие и пьющие с детских лет. Кто был их учителями? Сиделые отцы, соседи по двору с криминальным прошлым. Вокруг них и объединялись молодые люди, ищущие сиюминутной выгоды и мгновенного заработка. Но один в поле не воин — кто-то должен выполнять грязную работу, стоять на стреме, искать информацию… Так вокруг взрослых подрастали и подтягивались те самые неблагополучные стайки.

Одной из таких группировок, выросших в нашем городе, стала самая жестокая и отмороженная, самая кровавая банда Тулы — «исаковские».

Ее главарь Андрей Исаков (Исак) долго собирал таких, криволученских, потерянных. Судимые старшие братья и отцы — контингент соответствующий. Скажем, никто там по филармониям не ходил.

Им было где раскрепоститься, выпить-покурить, рассказать о своих маленьких криминальных подвигах.



«Исаковские».

— Вот ведь Криволучье— такой же отдаленный райончик как будто из сериала, такая же шпана. Там сколотил свою банду Исак. Как это было?

— До него был авторитетный в криминальном мире Игорь Паршин (Гапаня), наглый, циничный, отмороженный. Когда его расстреляли, поднялся вышедший из колонии Исак. Он был явным лидером, с характером и харизмой, что ли. К нему вот эти все мальчишки и липли. В отличие от сериала, в котором «учителем» был афганец, здесь был криминальный авторитет.

Одни уходили, другие приходили… Исак лепил свою команду долго и упорно. И он был самым жестким, жестоким, абсолютно бескомпромиссным и держал всю эту бригаду будь здоров! Они были хорошо вооружены и с самыми серьезными амбициями. И продержались дольше остальных.

В марте 2006 года Тульский областной суд огласил решение по делу Исаковской преступной группировки. Братков признали виновными в организации преступного сообщества, убийствах, разбоях, незаконных операциях с оружием и боеприпасами, вымогательствах. «Исаковские» получили от 3 до 25 лет строгого режима. Самые серьезные сроки лишения свободы получили Андрей Исаков — 25 лет, Николай Сисин и Александр Солдатов — по 20 лет, Александр Рожков — 19. Многие уже вышли, многие еще отбывают наказание. В обжаловании приговора «исаки» дошли до Верховного суда.



— Может ли сериал как-то отразиться на молодых и неокрепших?

— Одна моя знакомая, которая как раз в косогорской «Пятерочке» на таких фанатов «Слова пацана» нарвалась, спросила меня: «Как вы думаете, это кого-то затронет?»

— И что вы ответили?

— С учетом поднявшегося ажиотажа понятно, что сериал смотрит разношерстная аудитория. И молодежь, конечно. Массово не затронет, но кого-то точно зацепит. Кто-то после просмотра «влюбится» в такое, но сможет только похамить какое-то время, позадираться. Кто-то будет задираться, лепить из себя лидера… Ну воспроизведет это все один, два, три раза. Понимаешь, это уже невозможно, повторить и проявить это сейчас, в этой реальной современной жизни, в XXI веке.

Но для кого-то, конечно, сериал может стать какой-то отправной точкой.

— Чем дело в сериале кончится?

— Жду последнюю серию, все же надеюсь, что этот хороший мальчик, пианист, будет дальше заниматься музыкой. И мораль будет все-таки в последней серии «не ходите, ребята, туда». Ну, это непросто все, конечно.

Не увидев в фильме как таковой преступной «романтики», вижу четко выписанную режиссером мысль: требование к малолеткам абсолютного подчинения в виде жесточайшей дисциплины, полное согласие на распределенное место в иерархии, наказание за любое отступление от неких провозглашённых лидером правил. И физическое насилие к нижестоящим в иерархии применимо. И, соответственно — боль, слёзы, травмы. В жизни было ещё страшнее: «приговор» плюс физическое устранение)…

Ещё серьезнее в фильме показаны последствия для многих героев сериала. «Малолетки» в силу возраста не могут полностью понимать их значение. Это убитая горем бабушка, в одиночку растившая внука, которая опознаёт его труп. Это сошедшая с ума мать и помещенную в психбольницу вследствие «подарков» от сына-музыканта. Это полный игнор со стороны сверстников и родителей в отношении малолетней девочки, подруги одного из главных участников банды «Адидас», решившей покончить с собой. Это слёзы самих малолеток из группировки, им больно переносить физические и душевные страдания. Уже в 5-й серии режиссёр перечислил всех участников банды, которых расстреляли в последующие годы (помним, что сериал снят на реальных событиях и героях.

Думаю, в этом и есть посыл фильма.

Фразу «Надоело быть чушпаном» берем в мемы!

Спросили мнение о сериале у туляков.

Евгения, 18 лет:

— Мне, как любительнице криминальных историй, «Слово пацана» зашло! Картинка, музыкальное сопровождение — я полностью погрузилась в 80-е. Думаю, там всё так и было!

Не думаю, что сериал повлияет на современную молодежь. Мы уже другие! У нас другие ценности. Думаю, затевать драки или грабежи после просмотра пары серий никто не станет. Максимум — появится больше дискотек в стиле 80-х, ребят с короткими стрижками, а шубы и меховые шапки уже давно в тренде и без сериала. Конечно, кто-то прикупит себе кепку USA и добавит в лексикон в качестве мема фразу «Надоело быть чушпаном, хочу с пацанами».

Алексей, 28 лет:

— Окончательный ответ сейчас дать сложно, сериал еще полностью не вышел. Посмотрел лишь пять серий. Нравится, что фильм не сглаживает углы, а показывает жизнь такой, какой она была на самом деле. Я бы сказал, что это честный сериал.

Нравится, как сняты сцены драк подростков, нравится режиссерская работа. При просмотре есть эффект вовлечения в сцены насилия, как будто ты сам являешься участником происходящего.

Не нравится, что о сериале сейчас слишком много разговоров. Он привлек много внимания, в том числе и власти. Это может повлечь за собой его частичный или полный запрет к показу.

Кино — продукт творческой деятельности человека, доступный очень широкому кругу людей. У каждого своя точка зрения и каждый может вынести из этого сериала вред и пользу. Вопрос больше в том, что человек захочет увидеть сам.

В плане достоверности сериал абсолютно правдив, честен. Знаю абсолютно точно: проблема банд не решена в некоторых регионах России до сих пор. Да, сейчас это проявляется не в таких масштабах, как было во времена 70-90-х годов прошлого века.

А еще считаю, что «Слово пацана» может стать основой мышления для неокрепшей, не до конца сформированной психики подростков. Справедливо, что рейтинг 18+. В целом родители должны следить за контентом, который смотрит их чадо. Тогда и никакого роста преступности среди подростков не будет.

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