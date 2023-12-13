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Тулячка создает великолепных кукол из текстиля
Фото Алексея Пирязева.

Тулячка создает великолепных кукол из текстиля

Они очень нежные и в то же время яркие, чарующие, манящие. Куклы тулячки Ирины Осиповой – настоящее произведение искусства. 
 

Ирина Осипова — художник-кукольник уже 10 лет. До этого времени сменила несколько профессий, но все они были творческими, связанными с работой с формой, цветом. 

Мастерская художницы, где она придумывает кукол и дает им жизнь, располагается прямо в квартире. В этой комнате очень много белого, нежно-розового и небесно-голубого: краски, ткани, рюши, ленты… Настоящий девчачий рай! 

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— У всех рукодельниц, мастеров ручной работы сейчас один путь — это веяние нашего времени, часть российской культуры. У девочек, которые родились примерно с 1955 года по 1990-й, игрушек было немного, и в результате у них сформировался богатый внутренний мир. Сейчас молодежь получает информацию извне, все картинки — перед глазами, а у тех девочек всё было внутри. Они выросли, стали финансово независимыми и захотели проявить свои творческие способности. Я, например, увидела в интернете кукол, и все мои детские фантазии вырвались наружу. Мне захотелось делать кукол! 

Как и у многих мастеров, у Ирины всё начиналось с куклы Тильды. Потом она развивалась сама и с каждым разом всё усложняла своих кукол. Так они от простых выросли до настоящих произведений искусства. Ирина делает кукол из текстиля. 

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— Текстиль мягкий, приятный, такой знакомый… На создание одной небольшой куклы у меня уходит 1-1,5 месяца. А вот на создание музейной, выставочной работы нужно гораздо больше времени. Например, кукол Кэтти и Бэтти я создавала год. Это ежедневная работа по 5-6 часов. Но могу так увлечься, что проведу за работой 12 часов подряд. 

Для каждой коллекции кукол Ирина заказывает эксклюзивную ткань на текстильной фабрике — ее делают по эскизам мастерицы. 

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— В магазинах я не могу найти идеальную подборку тканей, одну и ту же цветовую гамму в разных оттенках, в горошек, полоску, цветочек. Я нахожу принты, которые бы хотела использовать, и все ткани мне печатают на заказ маленькими партиями. Идеальные ткани для работы — хлопок, хлопковые кружева, шелк, они имеют хорошую структуру, их можно сжать, сделать рюши, гофре… С синтетикой так уже не получится. 

— Мой стиль сформировался изначально, — продолжает Ирина. — Мои куклы — не дети. Это мы с вами, взрослые женщины, немножко интерпретированные в детей. У них наши с вами эмоции, они могут быть уставшими, разочарованными, грустными… У них не детская, а женская пластика. 

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Своих кукол Ирина Осипова делает из ткани, волокон (шерсть или синтепух), каркас — проволочный. Лицо прорисовывается акриловыми красками. Волосы — из пуховой козочки, а для больших кукол мастер использовала детские волосы, которые купила в профессиональных магазинах для парикмахеров.

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Обувь также из натуральных материалов: кожаная подошва, замшевый верх. В своих куклах Ирина использует поворотные крепления. 

— При создании такой скульп­турности мне удалось сохранить игровую ценность. Но она условна — в этих кукол не играют, их используют для украшения интерьера, для души. 

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По словам Ирины Осиповой, любое искусство требует финансовых вложений. Куклы — не исключение.

— У людей искусства идет расстановка приоритетов: вот на это я трачу, а все остальное мне неважно: как я одеваюсь, на какой машине езжу, легко отказываюсь от норковой шубы…

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В декабре Ирина Осипова едет на международную выставку «Искусство куклы» в столичном Экспоцентре, она пройдет с 14 по 17 декабря. 

— Я перестала волноваться и стала достаточно смелой. Хочу приехать на выставку и поставить текстильную куклу в ряд с лепными, фарфоровыми. Хочу поднять ее на более высокий уровень, чтобы ее заметили. Много лет я создавала кукол не как творец, а больше как мастер, как ремесленник. Они были очень красивые, но сейчас это работы другого уровня. 

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Для всех ценителей эти куклы известны как Куклы Ариши. 

— Это забавная история. Моя девичья фамилия Родионова. Ирина Родионова — созвучно с именем няни Пушкина — Арина Родионовна. Надо мной так иногда подшучивали, и я стала в соцсетях выставлять свои работы с подписью «Арина Родионовна». А когда стала заниматься куклами, придумала подписываться так: «Кукольные нежности от Ариши».

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Куклы Ирины живут по всей России и даже за границей. Например, во Франции у одной ценительницы — сразу три куклы. 

— Расставаться с куклами несложно, потому что продажа — это как подтверждение твоей востребованности, нужности. Я всегда радуюсь за себя, за куклу и за того человека, который ее приобретает. 

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