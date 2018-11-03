3 ноября: суд по делу Казанца отправили из Тулы в Рязань

3 ноября 1998 г. судебной коллегией было вынесено определение о направлении уголовного дела группы Казанца из Тулы в Рязанский областной суд.

Пожелание, чтобы дело рассматривал суд присяжных, заодно сделав отвод судьям, высказал на первом же судебном заседании один из подсудимых. В Тульской области суда присяжных не было, и, чтобы удовлетворить просьбу, надо было подыскивать варианты в соседних регионах, что было неудобно для многих задействованных в процессе людей. Тульским свидетелям и адвокатам предстояло ездить в другой город, а кому-то из тех, кто был отпущен под подписку о невыезде, вновь отправиться в камеру. Поэтому многие считали, что никакого суда присяжных не будет. Однако 3 ноября судебной коллегией было вынесено определение о направлении уголовного дела в Рязанский областной суд по подсудности. Рязань была одним из городов, где суд присяжных существовал.

Банда Казанца собиралась с лета 1993 года. Костяк ее составили в основном веневские и киреевские жители. Зарабатывали в основном рэкетом и грабежами. В том числе ездили по деревням и грабили неохраняемые сельские администрации. Это продолжалось около двух лет, пока в мае 1995 года нескольких членов банды не поймали на краже в Ельце. Вскоре после этого были арестованы и остальные члены банды, которым вменяли четыре убийства, вымогательство и разбои. При обысках был изъят целый арсенал: «калашников», четыре пистолета ТТ, патроны, взрывчатка и гранаты. Самому младшему из подельников было двадцать лет, самым старшим – за сорок. На скамье подсудимых в итоге оказалось восемнадцать человек. Обвинительное заключение состояло аж из трех томов, а пострадавших – более семидесяти человек.

В Рязани до присяжных заседателей дело так и не дошло. Обвиняемые сделали заявление, что не успели ознакомиться с материалами дела и суд вернули в Тулу.

В итоге процесс длился более шести лет, и за это время многое поменялось. Обвиняемые затягивали дело бесконечными ходатайствами, свидетели отказывались от показаний, и три обвинения в убийствах из четырех обвинения были сняты. Вместо весьма вероятных двадцати лет заключения прокурор попросил для Казанца 7 лет и 9 месяцев — на полгода больше, чем уже он провел в СИЗО.

Областной суд приговорил Казанцева к семи годам и шести месяцам, и вскоре он вышел на свободу. Но в декабре 2002 года под его джип подложили взрывчатку. Казанцеву взрывом оторвало ноги, и он скончался в больнице.