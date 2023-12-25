Максим Ильяхов в Туле представил переиздание книги «Пиши, сокращай»

Фото: «Октава»

Кто же он, главный редактор России?

Максим Ильяхов — дизайнер и автор, больше известный как самый популярный редактор России. Живёт он в Туле, здесь же и работает, арендуя один из офисов в центре города. Родился Максим в Краснодаре, закончил в 2010-м факультет иностранных языков МГУ. В студенческое время Ильяхов и занялся редакторским делом, став по счастливому стечению обстоятельств главредом студгазеты.

Первым серьёзным местом работы для Максима Ильяхова стало «Бюро Горбунова». По словам редактора, отправленные им туда тексты были плохи, но организаторские навыки удовлетворили людей из агентства, поэтому его приняли. Дальше — больше. «Мегаплан», множество проектов и написание собственных книг: «Пиши, сокращай», «Ясно, понятно», «Текст по полочкам» и др.



Фото: «Октава»

На его счету помимо собственных книг — совместные работы с Антоном Маскелиаде («Твой первый трек»), Дмитрием Грицем («Адвокат бизнеса»), многими другими и даже с банком «Тинькофф». Кстати говоря, в журнале последнего он проработал главным редактором с 2014-го вплоть до 2019 года. Венцом его работы с онлайн-банком стала роль редактора книги Олега Тинькова «Бизнес без MBA».

В апреле 2021 года Максим Ильяхов возглавил издание «Кинжал», где и по сей день (статья написана в декабре 2023 года) является главным редактором.

Расширяем сокращение

Расскажем немного о прошлом и настоящем серии книг «Пиши, сокращай». В 2016 году Максим Ильяхов вместе с Людмилой Сарычевой выпустил первую оригинальную версию, ставшую бестселлером и настольной книгой многих специалистов, чья сфера деятельности связана с текстом. Книга оказалась своего рода энциклопедией современного публицистического и рабочего русского языка. За ней появилось ещё несколько книг под авторством Ильяхова, рассказывающих о «правильном» тексте. Теперь же спираль истории сделала очередной виток, и авторы вернулись к истокам.



Фото: «Октава»

2 декабря на книжной ярмарке Non/fictio№ 25 Максим Ильяхов презентовал вторую версию бестселлера — «Пиши, сокращай 2025». Она написана всё так же вместе с Людмилой Сарычевой и теперь позиционируется как учебник для начинающих журналистов и редакторов. В новой части помимо актуализации уже существовавшего материала добавлено 11 новых глав, однако сам объём книги уменьшился на 80 страниц.

23 декабря Ильяхов представил новый материал уже в Туле, в «Октаве». На встрече с читателями автор рассказал о процессе создания обновлённой «Пиши, сокращай». Оказалось, что солидная часть материала переписывалась и дописывалась в последний момент, а иллюстрации получились намного интереснее, чем планировалось.

Что касается названия, то мы лично спросили у автора: «К чему здесь число 2025?» Такую приписку в названии Максим объяснил «сроком годности» материала, написанного в книге. В планах у дуэта выпустить ещё одну обновлённую версию до 2030 года.

Какой специалист станет жертвой нейросети?

После презентации новой книги Максим Ильяхов пообщался со зрителями. Он создал специальную форму и вывел QR-код на экран, чтобы все смогли задать свой вопрос. Мы отобрали самые интересные. Ну и, конечно, сами поспрашивали.



Фото: «Октава»

— Как дела?

— Дела такие: последние три недели ездил по Москве и Питеру, показывал книгу и презентовал. Приходило много разных людей. Общались, фотографировались, обсуждали книгу. Наверное, самая шокирующая встреча была в Питере: пришла девушка, первокурсница вуза, и сказала мне то, что меня поразило: «Мы когда в школе проходили вашу книгу…» Для меня школа — место из прошлой жизни. Я ее почти 20 лет назад закончил. И вот я узнаю, что эта девушка проходила мою книгу в школе. Это меня удивило.

— Что думаете о сторис?

— Замечательное изобретение. Люди обращают внимание на сторис, потому что они знают, что это скоро пропадет. Когда человек понимает, что материал не бесконечен, то он его особенно ценит. Сторис — это о том, что если ты не бросишь дела сейчас [и не посмотришь], то это потом пропадёт. У людей не вызывает интереса то, что остается в вечности.

— Как вы пришли в профессию?

— Знаете, я не шёл, она сама меня выбрала. Я в университете учился на педагогическом и был уверен, что буду преподавать иностранные языки. Там у нас была студгазета. И было понятно, что в универе, чтобы быть кем-то, нужно либо участвовать в КВН, либо идти в студгазету. В КВН идут умные и смешные, поэтому я пошёл в газету. Я туда пришел и сказал: «Хочу быть главным редактором». Там сидела девушка. Она смотрит на меня и говорит: «Хорошо». И как-то недели за две она радостно передала мне все обязанности.

На пары я больше не ходил, началась моя издательская деятельность. Я влюбился в этот процесс. Нам приходили коробки с тиражом, мы вручную при помощи степлера скрепляли страницы. С друзьями собирались всей компанией и собирали эту газету. Я очень полюбил эту работу. Потом отправил свои статьи в бюро. Мне сказали, что статьи плохие, но я классно работал. Меня взяли. Так и началась моя карьера.

— Как вы пришли к «идеалу» текста?

— Я не считаю, что мои тексты — идеал. Текст — это всегда слепок, производное культуры. Когда интернет был заполнен кричащим копирайтингом, то на фоне этого выигрышно смотрелись сухие и лаконичные тексты. Вы когда-нибудь заказывали «Яндекс.Лавку»? У них очень эмоциональные тексты. «Простите, что встаем между вами и черешней, но если она помялась, то напишите нам в поддержку». С шуткой. Немного души в тексте — это всегда хорошо.

Когда-нибудь вас начнет это бесить, и снова войдут в моду сухие и спокойные тексты. Текст — это живая ткань. Поэтому чтобы писать о России, важно жить в России, контактировать с этими текстами и понимать их. Ты чувствуешь тонкое, едва различимое понимание культуры. Тексты должны постоянно меняться под культуру. Именно по этой причине книга 2016 года уже совсем неактуальна.

— Каких специалистов заменят нейросети?

— Нейросети заменят тех, кто:

работает строго по Т3. Если копирайтеру сначала нужно написать подробное описание, то это ничем не отличается от нейросети;

много переделывает;

пишет «водянистые» тексты;

создает тексты, которым нет доверия. Проблема нынешних нейросеток — они не проверяют факты. Она может очень убедительно и складно говорить любую чушь;

работает долго и тупит;

не берет на себя никакой ответственности.

Так что скорее плохих копирайтеров заменят хорошие копирайтеры с нейросетями. Например, нейросети прекрасны в плане чистки синтаксиса. Если тебе нужно быстро почистить текст, то ты идешь в ChatGPT. Тогда получается отличная работа. Думаю, что в ближайшем будущем ИИ встроят в операционные системы и нам даже не нужно будет их искать. Нейросети будут повсюду.

— Считаете ли вы, что редактор должен много читать?

— Нужно читать то, чем ты занимаешься. Если ты хочешь редактировать техдокументацию, то нужно знать, как она делается. Если хочешь делать инструкции — надо понимать, как они делаются. Если занимаешься «художкой», то надо читать её. Хочешь редактировать статьи — читай все, что есть по этой теме в России и за рубежом. Собирай все практики. Самое бессмысленное — это: «Ой, все говорят, что читающие люди лучше. Почитаю я, пожалуй, Паоло Коэльо». Если ты профессионал, то нельзя просто читать. Нужно читать зачем-то, извлекать инструменты, приемы, знания. Читать нужно прицельно и ради результата.

— Как вы относитесь к ведению аккаунта в социальных сетях?

— У меня несколько аккаунтов [в Телеграме]. Один — авторский, тот, где я не фильтрую речь. Его я веду сам. Этот канал быстро растет, за год аудитория выросла в два раза. Есть канал про то, как писать статьи. Он официальный. В нём я пишу «милашные» посты. В нём нет стабильного роста. Люди подписываются и потом отписываются. Его наполовину ведёт команда.

Кстати говоря, я сделал одно страшное открытие по соцсети. В 2015 году не так много людей создавали материал в соцсетях. Тогда выигрывали люди с полезным контентом. Прошло 9 лет, и сейчас очень много развлекательного контента. В интернет ты проваливаешься в любой момент, когда не хочешь контактировать с реальностью. Когда тебе скучно жить. Вот я стою на светофоре, и если там 15 секунд, то я потерплю. Если на таймере 22 секунды, то я задумаюсь, но всё же потерплю. Однако если там 23 секунды, то я пойду в телефон проверять, не произошло ли чего. Получается, что мой лимит терпения — 22,5 секунды!

Длинная прелюдия к выводу: люди начали залезать в соцсети, чтобы отвлечься. Это не то чтобы ужасно, это факт о реальности.

— Где начать вести свой блог?

— Телеграм. Насчёт площадок типа Дзена — он ориентирован на то, чтобы найти вам читателя. Он показывает людям текст. Те, кто читает Дзен, не занимаются тяжелым умственным трудом. Там вас будут читать без интереса к вашей личности, обращать внимание только на сам текст. В Телеграме в этом плане проблемы нет. Там находится аудитория, которая целенаправленно читает именно вас, думает над вашими текстами. Удобно, что там люди имеют возможность подписаться на вас. И кроме того, в Телеграме удобный порядок публикации поста.

Ещё есть сервис Boosty. Я там выкладываю статьи про текст и редактуру за деньги. Я очень доволен тем, как мне платят за это. Тем более когда ты платишь за материал, то ты к этому материалу подходишь совершенно иначе. Это моя самая лояльная аудитория, у меня с ними отличный контакт. И там я пишу без самоцензуры.

— Как продвинуть локальный телеграм-канал?

— Лучший способ продвигать локальные каналы — ходить к другим локальным каналам. Делайте вместе подкасты, другие материалы. Заносите им тысячу рублей и размещайтесь у них. Это обычная ручная работа. Платное продвижение, реклама, розыгрыши не дадут такого эффекта.