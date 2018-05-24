Новый проект «Невеста под ключ»: Получи преображение и фотосессию к свадьбе!

Подробнее об этом конкурсе читайте в нашей статье.

Выходишь замуж в августе или сентябре? Тогда эта акция для тебя! Девушек приглашают принять участие в новом масштабном проекте под названием «Невеста под ключ».

Что требуется от красавиц-участниц? Присылайте фотографии и истории знакомства с вашим будущим мужем. Заявки принимаются до 1 июля.

Победу одержит самая романтичная лав стори. Невеста получит как бесплатные услуги на свадьбу, так и скидки на визаж, макияж, шугаринг, наращивание ногтей, фотосъемку, свадебный букет и платье.

Отправляйте свою историю сюда.

Итак, знакомим вас с нашими специалистами, которые будут готовить невесту к самому важному дню в жизни.

Юлия Кузина — основатель и ведущий мастер-преподаватель студии наращивания ресниц Lash studio by Julia Kuzina. Сертифицированный мастер по наращиванию ресниц. Юля прошла многократное обучение в лучших московских школах лешмейкеров и постоянно совершенствуется свои навыки.

В августе будет 10 лет непрерывного стажа работы. И почти два года, как Юлия набрала команду мастеров, любящих своё дело и заинтересованных в результате работы.



Алёна Воронова — художник-визажист, гример, свадебный стилист, преподаватель курсов профессионального макияжа для визажистов и макияжа для себя. Дипломированный специалист Центра профессионального визажа и грима Atelier Paris в Москве.

Алёна — стилист-визажист известных мероприятий: свадьбы Никиты Преснякова в 2017 году, конкурса красоты «Девушка мира 2017», ежегодной премии Kinder муз Awards, фэшн-показов Follow the fabrika и в Доме моды Вячеслава Зайцева.

Работала со звездами эстрады: Викторией Дайнеко, Авраамом Руссо, группой «Стрелки» и др.



Наталья Рубцова — сертифицированный мастер маникюра, педикюра, наращивания ногтей. В профессии более 10 лет.

Наталья постоянно совершенствует свои знания, обучаясь новым методам, о чем свидетельствуют ее многочисленные сертификаты. Ознакомиться с работами профессионала вы всегда можете в ее профиле @manicure_tula в Instagram

Дмитрий Сапожников — свадебный фотограф с более чем десятилетним стажем. Проходил обучение у Марата Сафина, Елены Коптевой. В его плей-листе сотрудничество со свадебными агентствами, популярными блогерами, модными визажистами и восходящими топ-моделями.

Также Дмитрий делает атмосферные фоторепортажи с концертов самых разнообразных музыкальных коллективов: от Scooter до Placebo, от «Маша и Медведи» до Филиппа Киркорова.

Любая фотография для Димы — это стремление уловить и запечатлеть живую эмоцию человека в конкретный момент времени. Попытка передать самоценность каждого момента отразившегося в объективе.

Елена Миронова — сертифицированный мастер сахарной эстетики. Стаж работы около двух лет, постоянно посещает различные курсы для повышения квалификации, следит за новинками в данной индустрии. В работе использует профессиональную сахарную пасту. Натуральная формула: сахар и вода, не содержит отдушек, красителей и химических добавок, состав не раздражает кожу, не вызывает аллергических реакций.

Елена старается подстраиваться под болевой порог каждого клиента, психологически поддерживает и выделяет для каждой зоны столько времени, сколько необходимо, чтобы процедуру сделать максимально безболезненной.

Татьяна Вербицкая — директор салона цветов «Мадам Флёр», флорист, более 20 лет занимается оформлением букетов. Татьяна постоянно совершенствует свои навыки: посещает мастер-классы, смотрит вебинары. Знает всё о свадебных букетах!

По словам Тани, раньше невесты следовали неким трендам в выборе своего букета — был так называемый «хит сезона». Сейчас всё изменилось — девушки хотят быть единственными обладательницами главного свадебного атрибута. В основном современные невесты предпочитают розы.



Татьяна Земцова — директор туристического агентства «Лаки Тревел», в турбизнесе уже шесть лет. В фирме работают опытные менеджеры, которые постоянно повышают свою квалификацию. Они выезжают за рубеж, подбирают отели, участвуют в конференциях, презентациях.

По словам Татьяны, агентство ориентируется на все слои населения и разные потребности. Менеджеры стараются быть внимательными к клиенту, учесть все пожелания в сервисном обслуживании, в перелете.

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Валерия Клюкина — владелица свадебного салона For Brides. Более года салон радует тульских невест оригинальными и красивыми платьями. Для сотрудников лучшая благодарность — это счастливые глаза клиенток!

В For Brides невесты не просто делают примерку, но и погружаются в ту самую непринужденную и праздничную атмосферу.

Совсем скоро в Ясной Поляне состоится показ свадебных платьев, Валерия активно готовится к этому событию. Ее салон представит гостям новую