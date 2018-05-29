Евгений Авилов: «Желаю процветания любимому городу, а себе — стать дедушкой!»

Евгений Васильевич, что для Вас 50-летие? Очередной день рождения или время подводить некоторые итоги?

- Я совсем не чувствую возраста, пока 50 лет для меня — лишь цифры в паспорте. На самом деле возраст — это состояние души. Итоги же надо подводить, когда заканчиваются определенные проекты. Для меня юбилей — это повод пообщаться с родными и друзьями. Я привык отмечать домашние праздники скромно. Тем более это рабочий день.



- Какой для Вас самый приятный и долгожданный подарок в этот день? Вспомните, от каких подарков приходили в восторг в детстве?

- Детство — такое время, когда от любого подарка приходишь в восторг (смеется). Родители мои были простые рабочие, но меня старались баловать. Дарили мне и велосипед, и хоккейные клюшки — всё, что было нужно мальчишке. Сейчас меня трудно чем-то удивить, так что основной подарок — это внимание и доброе отношение.



Маленький Женя Авилов, 1972 год.

- Какие предметы в школе были любимыми?

- Физкультуру называть не буду, хотя любил ее (смеется). Мне больше всего нравилась математика, особенно геометрия. Я и еще трое ребят учились по усложненной программе, а на контрольных для нас составляли отдельный вариант — третий.

У меня была книжка «Занимательная математика», там было много классных задачек. Например, объяснялось, почему дважды два может равняться пяти.

Еще физика нравилась, биология, история.



- С бывшими одноклассниками встречаетесь?

- Да, со многими мы дружим до сих пор, часто пересекаемся по жизни. Два друга у меня — с детского сада! У нас был дружный класс, в 2015 году отмечали 30-летие выпуска из школы — из четырех классов почти 80 человек собралось.



Евгений Авилов служил в ракетных войсках стратегического назначения в городе Переславль-Залесский.

- Евгений Васильевич, кем Вы мечтали быть в детстве?

- Милиционером. Нравилась мне эта профессия, про милиционеров столько хороших фильмов тогда было, плюс нравилась красивая форма.



- А почему не стали?

- Почему, стал: почти четыре года проработал в милиции, я младший лейтенант. В лихие 90-е я работал во вневедомственной охране, параллельно учился в юридическом институте. Я и в задержании преступников участвовал — пресекал проникновение на объекты. Ночью мы пешком патрулировали маршруты, естественно, с оружием. И из-за этого становились желанным объектом для нападения с целью завладения оружием. Непростые были времена, но очень интересные.



- И что же произошло через четыре года?

- Я тогда уже был женат, у нас родилась дочка. И мы в семье приняли решение переехать в Москву. В столице я начал пробовать свои силы в бизнесе, но через два года понял, что Москва не мой город. Ну некомфортно мне там. И мы вернулись в родную Тулу, здесь открыли свое дело, вместе с женой начали заниматься бизнесом.



- Когда из бизнеса Вы ушли в политику?

- Я жил и работал в Пролетарском районе. Тогда в России было развито частно-государственное партнерство, и нас, предпринимателей, чиновники просили оказывать финансовую помощь. С миру по нитке — и объект построен. И тут мне поступило предложение баллотироваться в депутаты. В 2001 году я стал депутатом Тульской городской Думы, председателем комиссии по бюджету. От бизнеса пришлось отойти. Так началась моя политическая карьера.





- Сейчас за день Вам приходится решать десятки задач. Где черпаете силы и вдохновение для работы?

- Каждый день надо подтверждать свой статус. Всегда руководитель должен работать больше, чем его подчиненные. Это основной принцип. Если сотрудники увидят, что руководитель работает с полной отдачей, то они будут работать так же. Так что есть вдохновение или его нет — неважно. Есть такое слово — надо. Твою работу за тебя никто не сделает.



- В чем Ваш секрет успеха?

- Сам себе оценку давать я не могу. Это должны сделать мои руководители и сами жители города. Ты сам себя можешь пожалеть, сказать, какой ты хороший, даже великолепный (смеется). А по итогам может оказаться, что всё не так (улыбается). Внешняя оценка стимулирует, направляет, не дает расслабляться. В любой работе должны быть четко поставленные цели, понятный алгоритм решения и команда, которая с тобой работает. Только три эти составляющие обеспечивают успех.



- Управлять городом очень сложно. Но в каждой работе наверняка есть приятные моменты, которые потом вспоминаются с улыбкой…

- Для меня это моменты, когда в сложных переговорных ситуациях на помощь приходит юмор. Бывает, на встречах с жителями обсуждаем серьезную проблему, все вокруг напряжены, атмосфера накалена… И тут важно умест­но и смешно пошутить. Все рассмеялись, расслабились — и такое ощущение, что и не было проблемы. И всё решается на раз-два. Вот такие моменты очень приятны. Юмор помогает всегда и в любой ситуации.



- Тула расцветает на глазах. Каким проектом благоустройства лично Вы гордитесь больше всего?

- Мне кажется, все только ждут расцвета. Пока только бутон завязывается (смеется). Я очень горжусь нашим проектом благоустройства дворовых территорий. Это тот проект, который мы начали еще до вступления в федеральную программу. Дорогами я бы погордился, но для этого еще нужны финансы. Нужно делать дороги в городе на миллиард рублей в год в течение пяти лет — тогда будут видны явные изменения. Есть ряд проектов, которые только начинаются. Скоро доведем воду в Ленинском районе до нормативного состояния, построим там очистные сооружения. В июле мы сдадим зал художественной гимнастики в Заречье. В свое время я обещал Федерации художественной гимнастики вывезти их из церкви на Староникитской улице, где они сейчас занимаются. Мы создали условия, когда к нам в город заходят инвесторы по строительству спортивных объектов.

Мне еще очень нравится наш проект по созданию в Туле скульптурных композиций — памятник Глебу Успенскому, композиция «Старый город» на Совет­ской, «Тульское чаепитие».

Скоро откроем памятник городовому. Это проекты, которые задают в городе определенный тон. Еще один большой проект, который мы ведем уже третий год, — озеленение города. По 15−16 тысяч деревьев и цветущих кустарников в год мы высаживаем — такого не делалось никогда.



- Евгений Васильевич, как Вы относитесь к критике?

- Нормально отношусь. Если критика необъективная, я всегда расстраиваюсь. Ну, а если объективная — надо отвечать, нечего прятать голову в песок, надо разбираться, почему так произошло, и исправлять ошибки.



- А как воспринимаете критику от комментаторов на Myslo.ru?

- Если человек называет свою фамилию и имя, он вправе высказывать свое мнение, и я к нему прислушаюсь. Если я прав, то держу свою позицию и имею для этого аргументы. Но я не обращаю внимания и не отвечаю на критику от людей, которые скрываются под никами. Если человек прячет от тебя свое лицо, почему ты должен прислушиваться к его мнению? Зачем разговаривать с человеком, если не видишь его глаза?



- Ваш рецепт — как прийти в себя после рабочего дня? Хороший фильм, книга? Прогулка?

- Сон (смеется). С работы домой прихожу практически каждый день в десятом часу. Что-нибудь быстренько перекусываю, в душ и спать. Всё остальное — в выходные. Люблю с друзьями съездить в лес, на природу. Я охотник, так что сезон охоты для меня любимый. Ходим на лося, кабана, косулю, оленя… Люблю собирать грибы, рыбачить. В выходные с женой любим кататься на велосипедах.



- Расскажите о своей семье.

- Мою жену зовут Елена, она занимается бизнесом. Дочке Ирине 27 лет, замужем, окончила ТулГУ, сейчас увлеклась психологией. Зять Илья, у него тоже свое дело. Но я считаю, семья у меня неполная (смеется). Внуков пока нет! Лично я готов стать дедушкой и с нетерпением жду внуков.



- Дочка фамилию сменила?

- К сожалению, да. Меня как носителя фамилии покоробило, конечно (смеется). Но это ее решение, и это нормально. Может быть, фамилия даже на нее немножко давила, Иринка у меня девушка с характером.



- Евгений Васильевич, где планируете провести летний отпуск?

- Хотелось бы поехать на море. Зимой мы любим кататься на лыжах, летом — отдыхать на море или путешествовать по Европе. Кстати, когда мои сотрудники уезжают в отпуск, я всё время прошу у них отчет в фотографиях — что интересного, нового увидели в той или иной стране, какую свежую идею привезли. Интересные варианты озеленения, всевозможные цветочницы, бордюры, ливневки, ноу-хау в уборке города, подсветка и т. д. Все классные идеи — нам в копилку.



- Назовите три самых хороших и три самых плохих качества в человеке.

- Хорошие — верность, честность и целеустремленность. Не терплю, когда люди врут, не люблю людей малодушных и неуверенных в себе. Надеюсь, у нас таких в администрации нет. Мы проводим профессиональные тесты среди сотрудников, и если что — переводим на нижестоящие должности или даже увольняем.



- Кем Вы видите себя лет через 5−7?

- Как говорится, загад не бывает богат. Жизнь такая интересная штука. Посмотрим. Встретимся через 5−7 лет и всё обсудим!



- Девиз, с которым идете по жизни?

- Помню, на выборы я выходил с девизом «Не останавливаться на достигнутом». А когда пришел в администрацию города, то у меня появился новый девиз: «Никто, кроме нас!», как у десантников (смеется).



- Что бы Вы пожелали сами себе в свой день рождения?

- Стабильности. Чтобы все родные и друзья были здоровы, чтобы всё у них было хорошо, чтобы под ногами была твердая почва. Хочется зафиксироваться в состоянии счастья и чтобы оно никогда

не кончалось!



Из досье Myslo

Евгений Васильевич Авилов

Родился 29 мая 1968 года в Туле.

Окончил школу №25, получил три высших образования: Тульский экономический институт (факультет менеджмента), РАНХиГС (государственное и муниципальное управление), ТулГУ (юридический факультет).

Семья: жена Елена, дочь Ирина.

Любимый фильм: «В августе 44-го».

Любимое блюдо: пирожки с капустой.

Любимое чтиво: план благоустройства, личный ежедневник и газета «Слобода».

Домашний любимец: кошка Бонита.

Мечта: чтобы скорее наступил сезон охоты и чтобы город постоянно развивался.