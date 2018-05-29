«Открытая кухня»: как устроена пиццерия «Престо»

Фото Алексея Пирязева.

Соблюдают ли санитарные нормы в заведении? Как следят за чистотой? Myslo проинспектировал кафе.

Наш проект «Открытая кухня» набирает обороты. На днях мы зашли в пиццерию «Престо», расположенную в ТРЦ «Макси».

Первым делом оцениваем интерьер. Огромный зал разделен на три зоны: детская, японская и основная. Стены выкрашены в спокойные тона. Цвета мягких диванчиков и стульев — от нежных до ярких.

Особый уют в кафе создают мелочи. Например, стильные, но строгие настенные бра с милыми голубками, цветы, камин.

Наше внимание привлекли люстры, выполненные в виде гнезд! Вот уж такого точно нигде в Туле не встретишь. Оказалось, что это ручная работа и довольно кропотливая: каждую ветку приклеивали отдельно.

Уделим внимание и японскому залу. Здесь также расположены необычные люстры — в виде облаков. Такое простое решение придало обстановке легкости и непринужденности. А большая картина, на которой изображены две японки, не даст вам забыть, что в этом зале нужно обязательно заказать суши и роллы.

Что же такое «Престо», и как давно заведение появилось в Туле? Об этом нам рассказала управляющая Татьяна Питель.

Татьяна Питель - «Престо» существует 15 лет на российском рынке. Заведение пришло из Архангельска, там расположено семь пиццерий. Следующая точка открылась как раз в Туле! Открытие было в январе 2018 года. Мы семейное кафе, где можно занять и взрослых, и детей. Здесь можно не только вкусно покушать, но и получить позитивные эмоции.

Большой зал и много маленьких деталей интерьера, а как в «Престо» следят за чистотой? Татьяна нам пояснила, что уборка проходит ежедневно, а раз в неделю бывает генеральная уборка с привлечением клининговой компании. В заведении есть мягкая мебель, подушки и пледы, для более тщательного ухода нужны специалисты.

Мы лично убедились в том, что на стульях и диванах нет пятен, столы чистые, полы протерты, а на лампах, картинах, вазах и прочих атрибутах нет пыли.

С чистотой разобрались, дальше по плану проверить, действительно ли тут вкусно готовят. Мы изучили меню. Отметим, что выбор достаточно разнообразен. Основной упор, конечно, — на пиццу и роллы.

Мы заказали роллы «Филадельфия» и пиццу «Барлетта». Ее состав: моцарелла, бекон сырокопченый, томатный соус, майонез, огурцы маринованные, говядина, томаты, шампиньоны, ветчина, колбаса Пепперони, лук и зелень.

Заказ с пылу с жару нам принесли через 15 минут — именно столько и положено по нормативам. Немного раньше мы получили и наше японское блюдо. Всё выглядело аппетитно.

Мы сошлись во мнении, что такой пиццы в Туле еще не пробовали — мягкий соус, нежная корочка и начинка в сочетании оказались довольно вкусными!

А теперь заглянем на кухню, чтобы узнать, в какой обстановке и при каких условиях готовили наш заказ.

Встретил нас шеф-повар Кирилл Капустин. Именно он отвечает за все процессы на кухне, контролирует качество продуктов и т. д.

Помещение делится на несколько зон: зоны горячих и холодных блюд,

… зона сушиста,

… пицца-цех.

Все повара работают в фартуках, головном уборе и перчатках. На столах — чистота и порядок. Отметим, что по нормативам с продуктами, которые потом проходят тепловую обработку, можно работать и без перчаток.

На стенах висят технологические карты (в них указаны состав блюда, пропорции и вид блюда).

За строгим соблюдением пропорций следят с помощью электронных весов. Также, по словам Кирилла Капустина, во всей сети «Престо» есть стандарты блюд, от которых нельзя отклоняться.

Шеф-повар нам пояснил, что все заготовки на день работники кухни делают с утра. Оставшиеся продукты списывают вечером, чтобы ничего не залеживалось.

Ингредиенты хранятся в холодильниках суточного запаса. Все заготовки промаркированы, срок годности в порядке, а товарное соседство не нарушено.

Такой же порядок и в холодильных камерах. Всё аккуратно расставлено на своих полках. Продукты свежие и хранятся столько, сколько позволяет срок годности.

Чистотой и порядком на кухне мы остались довольны.

Приятного аппетита!

отзывы клиентов Юлия Савенкова - Я сегодня первый раз пришла в «Престо». О пиццерии мне рассказали друзья. Мне всё понравилось. Я заказывала фирменную пиццу и осталась довольна!

Анастасия Золотарева - Регулярно приходим с друзьями в «Престо». Нам нравится уютная атмосфера и спокойная обстановка. Здесь всегда хорошее обслуживание! А блюда — очень вкусные! Чаще всего заказываем роллы и суши.

Юлия Телегина - Самая моя любимая пицца — «Барлетта», в основном, заказываю только ее. В пиццерию приходим вместе с молодым человеком — ему тоже здесь очень нравится. Роллы тоже здесь вкусные. Больше всего люблю «Филадельфию».

Пиццерия «Престо»

Адрес: ТРЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2, 1 этаж)

График работы: ежедневно с 10.00 до 23.00.

Телефон: 8−800−5-500−900

Доставка бесплатная. При первом заказе действует акция — фирменная пицца в подарок!

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