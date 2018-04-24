Современные решения для офиса и дома от «Ростелекома»

Любой человек, обустраивая свою квартиру, дом или рабочий офис, в приоритет ставит удобство и комфорт. Будь то обновление мебели, покупка современной техники или решение рабочих моментов.

Все, от электрочайника до пылесоса-робота, призвано дарить больше свободного времени, сводя к минимуму бытовую рутину и делая рабочее пространство более эргономичным. И, конечно, особую роль для каждого современного человека играет доступ к информации в глобальной сети, где на первое место встают скорость и качество.

«Ростелеком» давно уже вышел за пределы привычной стационарной телефонии - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений уверенно идет в ногу со временем, предлагая клиентам все больше инновационных услуг и сервисов. Myslo подготовил подборку новинок от «Ростелекома», которые могут сделать жизнь туляков более комфортной.

«Умный дом»

Совсем недавно «Ростелеком» запустил на массовый рынок уникальный программный продукт «Умный дом» – систему, позволяющую в режиме реального времени контролировать происходящее в квартире, доме и даже за их пределами.

Как это работает?

«Умный дом» – инновационный продукт. Вы можете тонко настроить систему, прописав сценарии управления и удаленного доступа. Теперь вы всегда будете «держать руку на пульсе»: если вдруг в дом проникнут злоумышленники или случится авария, система сразу пришлёт «эсэмеску».

Управлять «Умным домом» можно одним касанием из любой точки мира – нужен только интернет и установленное на планшет или телефон приложение. В нём будет все: трансляция с камер видеонаблюдения, данные с датчиков электричества, протечки воды, движения, дыма. Вы моментально получите оповещение, если в доме возникнет подозрительный звук или движение, когда вас нет рядом.

В перспективе этот «конструктор» дополнят еще более удобные фишки, которые помогут управлять, например, бытовой техникой. Ваш дом наполнится «умными вещами».

Если вам не нужен полный комплект сервисов «Умного дома», можно воспользоваться облачной услугой «Видеонаблюдение». Во дворе, на детской площадке, в подъезде или на парковке – по выбору клиента – устанавливаются видеокамеры. Изображение с них транслируются в режиме реального времени в личном интернет-кабинете абонента, а кроме того – сохраняются на защищённых серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть запись в архиве за неделю.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это готовое (под ключ) коробочное ОТТ-решение, которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой, широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения (OTT (Over the Top) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры осуществляется по сети передачи данных любого провайдера). Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно – для этого не нужна специальная подготовка.

«Умный дом. Видеонаблюдение» жители Тульской области могут заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Услуга может работать на сети любого провайдера по любой технологии – даже через Wi-Fi, если скорость передачи данных превышает 512 Кбит/с.

Ознакомиться с полными условиями предоставления услуги «Умный дом. Видеонаблюдение» и участия в акции «Видео за 300 рублей» можно на сайте rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Акция «Видео за 300 рублей» действует на всей территории России за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым и города Севастополя.

«Интерактивное ТВ» – сервис для тех, кто ценит свое время

«У меня нет времени смотреть телевизор» – одна из самых распространенных фраз в ответ на звонки сотрудников call-центров, предлагающих подключить ТВ от очередного провайдера. Для тех, кто ценит время и не хочет тратить его на пустое щелканье пультом в попытках отыскать хоть какую-нибудь стоящую программу, «Ростелеком» предлагает «Интерактивное ТВ» – услугу нового поколения.

Для зрителя это, прежде всего, высокий уровень комфорта. С помощью сервиса «Управление просмотром» можно сформировать индивидуальную программу телепередач персонально для себя и смотреть в удобное для вас время, можно ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой - даже на три дня назад, или начать просмотр передачи с начала, и, кстати, без рекламных блоков. А это экономит время.

Удобство «Интерактивного ТВ» еще в том, что его можно смотреть не только дома, но и на гаджетах в любом месте, где есть интернет. Всего можно подключить до пяти устройств, что незаменимо для большой семьи - больше не нужно спорить, что смотреть: футбол, сериал или мультфильмы. Кстати, сервис «Мультискрин» позволяет начать смотреть любимый канал или передачу по одному телевизору, а продолжить на другом, или даже на мобильном устройстве.

Услуга включает 230 разноплановых каналов цифрового качества, в том числе более 80 – в формате HD. В «Интерактивном ТВ» много удобных сервисов, таких как «Родительский контроль», «Видеопрокат», «Караоке», «Яндекс-карты» и др.

К сведению, «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется почти 12 млн, а «Интерактивным ТВ» – 5 млн семей по всей России.

Для киноманов

Недавно «Ростелеком» представил новый пакет «Киномания» – доступ к огромной коллекции из фильмов и сериалов для всех членов семьи. Пакет включает тысячи фильмов и сериалов по доступной цене: стоимость просмотра не превышает одного билета в кинотеатр.

«Киномания» - это 20 лучших фильмовых каналов, а также пакеты ViP Viasat Premium и Amediateka Home of HBO с возможностью круглосуточного безлимитного просмотра кинохитов и самых нашумевших сериалов.

Премьеры доступны одновременно с выходом на большой экран.

«Киноманию» могут подключить как действующие абоненты, так и новые пользователи «Интерактивного ТВ». «Киномания» объединяет в себе всё, что нужно современной семье: отличный контент, высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ». Также действуют специальные предложения на ТВ-приставки и роутеры по цене от 1 рубля в месяц.

Мобильная связь – для дома и офиса

Не так давно «Ростелеком» дополнил продуктовую линейку мобильной связью. Абоненты оценили удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у одного оператора. Пакетные предложения «Ростелекома» активно выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба: от малого бизнеса до крупных корпораций.

У компании есть отличные семейные предложения и тарифы. А VAS(3) –решения для бизнеса превращают смартфон в мобильное рабочее место с дистанционным доступом к корпоративным ИТ-системам. Мы привыкли одновременно пользоваться множеством гаджетов (дома, в офисе, в пути между ними) и теперь «Ростелеком» может быть единым поставщиком услуг для них.

Собственный личный кабинет

Доля абонентов «Ростелекома», полностью перешедших на дистанционное обслуживание через Единый личный кабинет (ЕЛК), постоянно растёт. Причём его приверженцами уже стали не только частные пользователи, но и представители бизнеса.

Единый личный кабинет – это полноценный офис самообслуживания с круглосуточным онлайн-доступом. Его интерфейс прост, удобен и интуитивно понятен. ЕЛК позволяет управлять услугами, просматривать информацию о балансе, платежах и начислениях, менять тарифы, оплачивать услуги связи, и, конечно, получать консультации специалистов. Кроме того, пользователям ЕЛК доступна бонусная программа.

Современный мир всё больше погружается в онлайн - от общения в мессенджерах до онлайн-покупок. Создав Единый личный кабинет, «Ростелеком» освободил своих клиентов от необходимости посещения центров продаж и обслуживания. Абоненты оценили скорость и комфорт дистанционного решения вопросов через ЕЛК - сначала частные пользователи, а теперь и юридические лица, которых особо привлекает возможность электронного обмена документами.

Широкие функциональные возможности сервиса помогают частным пользователям контролировать и оплачивать услуги связи, менять тарифные планы, узнавать о новых акциях и предложениях. Корпоративные же клиенты в ЕЛК могут проверять платежи и начисления, получать платежно-расчетные документы, объединять счета в «виртуальные предприятия» (иерархии), анализировать затраты на услуги связи по подразделениям, а также направлять обращения в «Ростелеком» и формировать заказы на подключение новых услуг.

Зарегистрироваться в ЕЛК можно на сайте www.rt.ru по ссылке «Личный кабинет» или через бесплатное мобильное приложение «Мой Ростелеком» для платформ iOS и Andriod.

Подробно с услугами и сервисами компании «Ростелеком» можно ознакомиться на сайте rt.ru или по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-100-0-800.

(1)OTT (Over the Top) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.

(2)Качество передаваемого изображения зависит от доступной скорости передачи данных.

(3)Value Added Services (VAS) – услуги с дополнительной стоимостью.