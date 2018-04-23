Тест-драйв Peugeot: выбираем авто для семьи и приключений!

Весна и лето – время путешествий, без машины – никуда! Myslo протестировал две модели Peugeot, на которые сейчас действуют хорошие скидки.

Почему мы выбрали Peugeot? Причин несколько. Во-первых, нам хотелось, чтобы вы получше рассмотрели эту марку, автомобили которой регулярно признаются лучшими в Европе: 5 побед в конкурсе «Европейский автомобиль года» — это серьезно! В России эти машины пока недооценены, хотя по дизайну, технологиям, надежности они превосходят многие другие бренды.

Купив Peugeot, многие уже не готовы пересаживаться на что-то другое и снова выбирают «француза» в качестве следующего автомобиля.

Во-вторых, Peugeot может похвастать очень богатой комплектацией, которая у других марок стоит гораздо дороже, а также обширным пакетом подготовки к российским условиям — и за них не нужно платить дополнительно. В-третьих, Peugeot — это огромное количество инноваций, которые кажутся фантастикой. И наконец, на эти машины действуют большие скидки, которыми стоит воспользоваться!

Peugeot 408. Скидка до 410 000 рублей!

Peugeot 408 — просторный седан гольф-класса. В прошлом году модель вышла в обновленном дизайне, который сделал этот автомобиль еще более солидным и элегантным. Изменилась техническое оснащение, автомобиль полностью адаптирован к российским дорогам. Но обо всем — по порядку.

Peugeot 408.

Главное техническое изменение коснулось автоматической коробки передач. Если прежний «автомат» часто ругали за невнятность и надежность, то новая 6-ступенчатая японская трансмиссия Aisin AT6 от этих болезней избавилась. Машина едет бодро, радует отличной динамикой, не теряется при обгонах.

Теперь автомобиль оснащается японской

6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

На выбор покупателей предлагаются три двигателя: 116 л. с. в паре с механической трансмиссией, 115- и 150-сильный турбированный — с «автоматом».

Российскому автомобилисту большую часть года приходится ездить в суровых погодных условиях (зима на 6−7 месяцев — это не шутки) и по плохим дорогам. И тут Peugeot 408 проявляет себя с лучшей стороны: автомобиль полностью готов к любым русским сюрпризам. Высокий клиренс — 176 мм от самой низкой точки защиты плюс отлично настроенная подвеска и хорошая шумоизоляция позволяют не обращать внимание на качество дорог.

Дорожный просвет — 176 мм от нижней точки защиты картера.

Ехать комфортно даже по ямам — их просто не чувствуешь, а наслаждаешься плавностью хода, в том числе и когда сидишь сзади. А на трассе машина уверенно держит дорогу и не кренится в поворотах. Кузов полностью оцинкован, включая крышу, так что можно не ждать «цветения» кузова даже спустя долгие годы.

Гарантия от сквозной коррозии у Peugeot солидная — 12 лет. На автомобиль уже установлена стальная защита, подкрылки, проведена антикоррозийная и антигравийная обработка кузова.

На наш взгляд, Peugeot 408 — прекрасный автомобиль для семьи. Кузов автомобиля сконструирован таким образом, что даже очень высокий водитель и пассажиры садятся в этот автомобиль, не наклоняя головы. Задние пассажиры тоже не будут жаловаться: взрослые смогут беспрепятственно закидывать ногу на ногу, не задевая передние сиденья. Малыши, сидящие в детских креслах, не достанут ножками до передних спинок, не испачкают их, не побеспокоят водителя и пассажира — места сзади более чем достаточно.

Панель с элегантными белыми приборами легко читается.

Конструкторы автомобиля до мелочей продумали и просчитали комфорт в автомобиле для всех пассажиров. Водительское место идеально подстраивается под любой рост и комплекцию: сиденье регулируется в трех направлениях, руль — по высоте и вылету.

Мелочь, а важно: заднее кресло имеет угол наклона 29 градусов — оптимальный для удобства спины.

В любой дальней поездке в этой машине не чувствуешь усталость. Для семейного автомобиля важен багажник. У Peugeot 408 он просто огромен: 560 литров — один из самых больших показателей в своем классе.

Peugeot 408 — просторный седан с вместительным салоном

и огромным багажником.

Peugeot 408 — качественный европейский автомобиль, и это качество чувствуешь даже в деталях. Например, в отделке салона применен мягкий пластик, приятный на ощупь и без посторонних запахов. Комплектация тоже радует: это камера заднего вида, датчики парковки, сенсорный дисплей, подогреваемые складывающиеся боковые зеркала, двухзонный климат контроль, полный пакет электронных систем безопасности. У других марок такой набор часто стоит гораздо дороже.

Peugeot 408 в очень хорошей комплектации можно купить по цене всего от 679 000 рублей: сейчас действует скидка до 410 000 рублей.

Также на покупку этого авто действуют государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», специальная кредитная программа от банка Peugeot Банк ПСА Финанс Рус со ставкой от 0%.* Условия действительно хорошие, стоит поторопиться, чтобы купить качественный, прекрасно оснащенный и полностью подготовленный к нашим условиям автомобиль!

Peugeot 3008. Сейчас дешевле до 300 000 рублей!

Кроссовер Peugeot 3008 — это действительно фантастика, которая уже рядом с нами. Настоящий автомобиль будущего, который удивил нас огромным количеством инноваций! Не зря именно он был признан лучшим автомобилем 2017 года в Европе.

Peugeot 3008 — автомобиль года в Европе в 2017 г.

Дизайн 3008-го поражает: кажется, что это футуристичный концепт-кар временно сошел в подиума автомобильной выставки. Но нет — это настоящий автомобиль, который можно купить. Во внешности всё необычно: и «клыки льва» на передних фарах,…

Одна из дизайнерских фишек — необычная форма фар.

…и «когти льва» в огоньках задних фонарей.

«Лев» оставил свои следы и сзади: фонари как будто

«прорисованы» его когтями.

Внутренний интерьер тоже становится шоком: мягчайшая кожа сидений (в качестве опции можно выбрать даже кожу итальянских бычков — вот где тактильный экстаз!), элегантные кнопки центральной консоли, напоминающие клавиши фортепиано.

Кнопки-клавиши так и тянут сочинить мелодию.

Рулевое колесо имеет «рубленую» форму и металлические вставки. Руль по-спортивному небольшой, так что даже самый длинноногий водитель не будет задевать его коленями.

Компактный руль удобно лежит в руках.

В темное время суток будет кстати светодиодная подсветка дверей и подстаканников. Для телефона есть функция беспроводной зарядки.

Светодиодная подсветка — для комфорта и особой атмосферы в салоне.

Вместо панели приборов перед глазами — огромный дисплей, на него можно вывести навигацию, информацию о маршруте, показания бортового компьютера — всего 5 режимов.

Панель приборов заменила 12? дюймовая виртуальная панель.

Поездка на этом автомобиле удивляла нас каждую минуту. Во-первых, это полноценный кроссовер с задатками внедорожника. Внушительный дорожный просвет — 220 мм от порогов) и система Grip Control с режимами «грязь», «снег» и другими так и тянула съехать с ровного асфальта. Что поразительно, этот момент съезда никак не чувствовался внутри: ехать было все так же мягко, комфортно и тихо — и подвеска, и шумоизоляция превосходны.

Автомобиль едет превосходно: двигатель заводной, реакции четкие, управляемость на высоте. Благодаря мягкой подвеске в нем не замечаешь неровностей. Кстати, кузов можно заказать в двухцветном исполнении.

По какой бы грязной дороге вы не ехали, при выходе из машины обувь и брюки не измажутся о порог автомобиля: пороги полностью закрываются дверьми и всегда остаются чистыми.

Дверь полностью закрывает порог: испачкаться не получится.

Говоря об инновациях, нельзя не отметить функцию i-Cockpit® Amplify — систему личных настроек комфортного вождения. Она управляет звуками, ощущениями, запахами — это фантастика! С ее помощью можно настроить цвет и яркость подсветки, громкость и тембр музыки, есть даже 5 программ точечного массажа, встроенного в водительское и пассажирское сиденье, и — о боже! — встроенный ароматизатор воздуха с французским парфюмом! Да, и о массажном эффекте: будете тестировать Peugeot 3008 — обязательно попробуйте режим «кошачьи лапки». Это непередаваемо!

Создав свои личные настройки комфорта, можно затем нажатием одной кнопки выбирать режим под настроение — активный или расслабляющий.

Peugeot 3008 — не просто поразительно комфортный автомобиль: это серьезная машина для безопасной езды в наших условиях. Двигатель — турбированный бензиновый либо дизельный, оба — со скромным расходом топлива: 6 и 4,8 л на 100 км соответственно.

Оба двигателя идут в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В машине есть активный ограничитель скорости: он затормозит двигатель, если перед вами резко остановится другой автомобиль или на дорогу внезапно выбежит пешеход. Светодиодные поворотные фары освещают угол поворота. Фары переключатся с ближнего на дальний и обратно в зависимости от освещенности и наличия встречных машин. Фронтальная камера и камера заднего вида и датчики парковки помогут на парковке. Причем на этой машине нет шанса упереться в высокий бордюр или столбик, невидимые камерам.

Во время парковки можно нажатием кнопки опустить вниз боковые зеркала, чтобы не столкнуться с низким препятствием.

Также можно выбрать дополнительную опцию помощи при парковке, когда автомобиль сам найдет место на стоянке и припаркуется без вашей помощи. Еще одна удобная дополнительная функция — открывание багажника «без рук», движением ноги под задним бампером.

Багажник с электроприводом. В качестве опции можно заказать систему автоматического открытия и закрытия.

Кстати, багажник очень и очень вместителен. Задний ряд сидений — один из самых вместительных в своем классе: ширины хватит троим, места для ног предостаточно.

Багажник внушительных размеров. Под полом умещается

полноразмерная «запаска».

Как и все модели Peugeot, кроссовер 3008 полностью готов к эксплуатации по российским дорогам: в автомобиле установлена стальная защита картера, подкрылки, нанесен антикор и антигравий, кузов оцинкован на 100%,

Поездка на Peugeot 3008 — это реальное наслаждение во всем, начиная от посадки в кресле заканчивая мягкостью подвески, легкостью управления, ощущениями и ароматами. Этот автомобиль обязательно нужно пробовать на тест-драйве — подарите себе это удовольствие, тем более что оно ничего не стоит! Если решите купить (после тест-драйва сразу хочется это сделать!), имейте в виду:

сейчас на Peugeot 3008 действует специальная скидка — до 300 000 рублей и кредитная программа от 7,9% годовых.**



Официальный дилер Peugeot — «Автокласс-Центр»

Тула, ул. Лейтейзена, 1-а.

Телефон (4872) 70−60−30.

*Переплата по программе 0% - расчетная величина, которая отражает затраты клиента, связанные с получением кредита по программе ООО «Банк ПСА Финанс РУС» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 25% до 70%. Затраты клиента между указанной ставкой и процентной ставкой в кредитном договоре компенсируются за счет предоставления специальной цены на автомобиль. Процентная ставка в кредитном договоре 5%. Сумма кредита от 50 тыс. до 5 млн руб., но не более 70% цены автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Оформление КАСКО обязательно.