Фото Александры Богомоловой, пресс-служба музея-усадьбы «Ясная .Поляна»

В день открытия усадьбу накрыл майский ливень. Ещё несколько минут назад над аллеями светило солнце, а потом загремел гром, небо потемнело и дождь буквально стеной обрушился на Ясную Поляну. Но гости выставки только улыбались.

«Дождь на счастье — это всегда благодать», — сказала научный руководитель музея, кандидат филологических наук Галина Алексеева.

И в этой фразе неожиданно оказалось что-то очень яснополянское — спокойное, тёплое и живое. Именно такой получилась и сама выставка.

Экспозицию подготовили совместно музей-усадьба «Ясная Поляна» и Государственный музей-заповедник Л. Н. Толстого в Москве. К 160-летию Ильи Толстого сотрудники музеев не только собрали выставку, но и переиздали книгу «Мои воспоминания» — самое известное произведение Ильи Львовича.

Галина Алексеева Это чудеснейшая книга, это поэтическое описание Ясной Поляны. Илья Львович был влюблён в каждую травинку, во всю жизнь Ясной Поляны.

Эта любовь чувствуется и в самой экспозиции. Почти весь выставочный маршрут сопровождают цитаты из «Моих воспоминаний». Они здесь не только как подписи к экспонатам, но и как внутренний голос героя.

— Мы ходили вечером по каморкам в страшной вони и грязи, и отец опрашивал каждого ночлежника, чем он живет, почему он попал сюда и сколько он платит и чем питается… Я смотрел на папа и видел на его лице все то, что я чувствовал сам, но в нем было еще выражение страдания и сдержанной внутренней борьбы, и это выражение запечатлелось во мне, и я помню его до сих пор… — вспоминает Илья Толстой о московской переписи населения, в которой участвовал вместе с отцом.

Эти строки встречают посетителей. А дальше идут фотографии, письма, рукописи, рисунки, личные вещи, газетные публикации и даже материалы, связанные с Голливудом.

Куратор выставки Олеся Волосевич признаётся: рассказать об Илье Толстом оказалось непросто.

— Поразительное количество его талантов, сторон личности нужно было показать и отразить, — поделилась она. — Мы увидели огромное число неопубликованных произведений. Можно сказать, что Илья Львович — неизданный автор.

По словам сотрудников музея, некоторые рукописи десятилетиями не выставлялись. Среди них — стихотворения, повести, сценарии, американские блокноты Ильи Толстого и письма. Особенно неожиданно выставка раскрывает его как художника и человека искусства. В экспозиции представлены его рисунки и живописные работы.

На выставке вообще очень много не парадного, а человеческого: деревянная шкатулка, брусок для заточки косы, семейные фотографии, где Толстые работают вместе с крестьянами, без привычного разделения на «господ» и «простых людей».

Сам Лев Толстой когда-то писал о сыне: «Горяч и violent (вспыльчив), сейчас драться; но и нежен и чувствителен очень… Самобытен во всём».

И именно это слово — «самобытный» лучше всего подходит Илье Толстому. Он не окончил гимназию, увлекался охотой, занимался хозяйством, служил в армии, писал рассказы, плотничал, фотографировал, работал журналистом.

Голливудский раздел выставки вызывает у посетителей особый интерес. Илья Толстой работал консультантом при создании фильмов по романам «Анна Каренина» и «Воскресение».

— Его спрашивали, как сделать лучше, как точнее передать произведения, — рассказывают сотрудники музея. — И он был против, когда тексты Льва Николаевича пытались переиначивать.

В Америке Илья Львович читал лекции о русской литературе, переводил произведения отца на английский язык и даже снимался в кино, исполняя роль Льва Толстого. Но выставка не пытается показать его исключительно как «сына великого писателя». Наоборот, она словно возвращает Илье Толстому собственное имя и собственную судьбу.

Олеся Волосевич рассказывает, что именно тема взаимоотношений с отцом чаще всего волнует посетителей:

— Всех интересует, как Илья Львович мог соответствовать той планке, которую Лев Толстой выставил, — говорит куратор. — Но отношения у них были очень тёплыми и нежными.

Фраза Льва Николаевича, еще одна характеристика сына: «Как для паука дождь начинается уже с сырости, так и я вижу, как Илья будет несчастлив через двадцать лет».

В жизни Ильи Толстого действительно были финансовые трудности, распад семьи, эмиграция, тяжёлое чувство оторванности от родины. В конце жизни он писал: «Земля не так пахнет, цветы не так цветут, деревья растут иначе…»

И, наверное, именно эта тоска по Ясной Поляне становится одной из главных тем выставки. В финале экспозиции можно увидеть семейное древо Ильи Львовича и фотографии его потомков.

Для директора музея «Ясная Поляна» Екатерины Толстой история Ильи Львовича — это ещё и история большой семьи, которая продолжается до сих пор.

— Я благодарна Илье Львовичу за то, что он отец большого семейства. Современные Толстые, которые живут в Москве, — это потомки Ильи Львовича, — сказала она.

На открытие выставки приехал и праправнук Льва Толстого Илья Ильич Толстой вместе с супругой.

Посетительница выставки Евгения Козлова приехала в Ясную Поляну из Смоленской области.

Евгения Козлова Очень уникальный человек, который после себя оставил много интересного. И это здорово, что мы можем прикоснуться к этому, увидеть всё в таком свете.

Кажется, именно это и удалось создателям выставки: показать Илью Толстого не приложением к великому имени, а живым человеком — талантливым, сложным, противоречивым и удивительно настоящим.



Выставка будет работать до 16 августа. 6+