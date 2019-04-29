Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый

Фото Алексея Пирязева.

Сергей Рыков, заведующий отделом экспозиционных решений, куратор транспортной коллекции ФГБУК «Политехнический музей»:

Сергей Рыков – О том, что всем известно, говорят: «Зачем изобретать велосипед?» А мы уверены, что изобретать велосипед нужно всегда. Это касается не только велосипедов. Каждое новое поколение осваивает мир заново и изобретает свой велосипед, – сказал на открытии выставки Сергей Рыков.

Его слова наглядно демонстрирует и сама выставка, доказывающая, что каждое новое поколение усовершенствует и изобретает заново велосипед. На выставке можно посмотреть, как выглядели первые велосипеды (они изготавливались сначала из дерева, потом материал заменили на металл) и их постепенную трансформацию до современных моделей.

Создать культурное пространство для молодежи, творческая атмосфера которой покажет, что творчество – это интересно и пользуется популярностью, а создание собственных изобретений – это увлекательно, – такую цель ставили перед собой создатели индустриального кластера «Октава».

И эта цель уже в процессе достижения. В кластере за год прошло порядка 300 различных лекций, мастер-классов и концертов. Поначалу на них ходило всего по 20-30 человек, но к концу года работы на каждой лекции уже практически не было свободных мест. В общей сложности мероприятия в «Октаве» за год посетили более 66 000 человек. Причем это были не только жители Тульской области, но и жители других городов, которые целенаправленно приезжали посетить мероприятия в «Октаве».

Ирина Пшонкина – Мне интересны кино, музыка, мода. Из того, что запомнилось за год, это недавняя лекция о кино. Лектор был суперпрофессиональным, у него нужно учиться всем, как вести лекции. Была еще на мероприятии, посвященном моде: приезжала преподаватель из британской высшей школы дизайна. Конечно же неоднократно бывала тут на концертах. Когда прихожу в «Октаву», то забываю, что нахожусь в Туле, складывается ощущение, что я в Москве.

Ирина Нестерова. – От кластера «Октава» у меня всегда только положительные впечатления, потому что сюда приезжает много интересных, медийных людей, как Тина Канделаки, например. Ходили концерты, на показ короткометражек, лекции. Альтернатив этому пространству в Туле нет. Хотелось бы, чтобы летом тут работал открытый кинотеатр.

Павел Филиппов – Из-за учебы мероприятия я не успевал посещать. А вот в библиотеке «Октавы» бывал часто, в ней есть вся необходимая литература для подготовки к занятиям и просто комфортно выполнять домашнее задание. Ну на катке катался зимой.

Директор кластера «Октава» Анна Осипова:

Анна Осипова – Подводя итоги первого года работы кластера, можно сказать, что «Октава» стала объединяющей платформой для региональных и федеральных креативных лидеров. Подтверждение этому – сотрудничество с ведущими культурными и образовательными учреждениями и организациями России и региона, такими как Фонд поддержки современного искусства «Винзавод», Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Британская высшая школа дизайна, культурная платформа «Синхронизация», театр «Практика», Digital October. Среди тульских проектов можно выделить: культурный центр «Типография», международный театральный фестиваль «Толстой Weekend» и книжный фестиваль «ЛитераТула».

– Благодаря этому масштабному проекту удалось не только сохранить легендарное производство, но и создать новую креативную площадку, популярную среди туляков и гостей региона. Всего за один год кластер стал культурным центром, точкой притяжения активных, талантливых людей всей России. Это большая работа сплоченной команды, у руля которой стоят Госкорпорация «Ростех» и корпорация «ВСМПО-АВИСМА». Благодарю всех, кто вносит вклад в деятельность кластера. Желаю вам удачи и успехов, а «Октаве» – благополучия и дальнейшего развития, – отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

День рождения

День рождения «Октава» отметила масштабно и насыщенно. Одним из пунктов стал питчинг проектов «Для Тулы с любовью. Идеи для развития города». В числе участников выступил Денис Ворошнин. Он много лет является велоактивистом и одним из организаторов ежегодного первомайского велопарада. Денис предложил расширить проведение велопарадов до масштабов фестиваля и таким образом не только увеличить количество сторонников активного отдыха, но и увеличить туристический потенциал региона.

Писатель и журналист «Слободы» Сергей Гусев провел лекцию «Дульная, Ствольная, Арсенальная. Тайны тульских улиц».

– Лекция была посвящена истории создания цикла о тайнах тульских улиц, который рассказывает об истории Тулы – известных и не очень фактах ХХ века. Почему двадцатого? Потому что это до сих пор один из самых неисследованных периодов нашей истории. За это время сменилось несколько политических устройств государства, и у каждого времени был свой взгляд на предшественников. Но «Тайны тульских улиц» – это взгляд на ту жизнь, которой жили обычные люди, что всегда находит очень живой отклик у аудитории. В этот раз слушали также с очень большим вниманием, – рассказал Сергей Гусев.

Официальное открытие выставки «Изобретая велосипед: Тула 2019» собрало многочисленных зрителей, желающих познакомиться с историей развития как самого велосипеда, так и велоспорта. Так, не многие знали, но именно с Тулы началось распространение этого вида спорта в России. Тульский велотрек является самым старым в нашей стране, он был построен в 1896 году и долгое время оставался единственным действующим в России.

Первые посетители выставки увидели модели велосипедов из коллекции политехнического музея: «бегунок» барона Карла фон Дреза (созданный в 1817 году первый прототип велосипеда), легендарный «костотряс» Мишо 1886 года, велосипед-паук с большим передним колесом, а также военные велосипеды первой половины ХХ века. Музей-усадьба «Ясная Поляна» предоставил для выставки копию велобилета Льва Толстого и архивные фотографии писателя. Выставка сопровождается интерактивной и образовательной программами. Продлится она до 15 августа.

Встреча туляков с телеведущей Тиной Канделаки на «Октаве» стала уже традицией. В этот раз Канделаки приехала с лекцией «Архитектура как медиа».

– «Октаве» исполнился год, и сейчас я не могу представить себе город без этого проекта. Всё это время в Тулу приезжали лучшие люди страны, привозили свои проекты, вместе с командой кластера устраивали фестивали и делали всё, чтобы «точка притяжения» была не просто фигурой речи из креативной презентации. Десятки тысяч туляков и тех, кто приезжает в «Октаву» из других регионов, — второй признак того, что проект состоялся. Всё вместе это и есть новая среда для развития, которую Тула заслужила. Новые пространства создают новые смыслы, и об этом — архитектуре как медиа — я читаю лекцию в «Октаве». Говорим о том, что лояльной аудитории у Нотр-Дам-де-Пари куда больше, чем у журнала «Пари-матч», о фейках на примере настоящего Тадж-Махала и Тадж-Махала, построенного Трампом в Атлантик-Сити, и о том, как античные храмы призывали к гармонии, а готические соборы — к покаянию. Мне приятно своими глазами видеть, что Тула меняется и внешне, и содержательно. Приятно, что это не разовый импульс команды Дюмина «напоказ» или под выборы, а работа, у которой нет финальной точки. «Октава» стала кейсом, о котором читают лекции. Всего несколько шагов: воплотить проект в реальность, создать востребованное пространство и собрать вокруг него лучшие умы страны. Людей, готовых тратить свое время, чтобы создавать новые смыслы. Именно это и есть патриотизм.

Во дворе же «Октавы» на протяжении всего дня трудились уличные художники, создавая на глазах у всех яркие, притягивающие взгляды работы. Каждая из них уникальна и пропитана личностью творца.

Илья Блинов, автор графической работы (справа):

– Здесь ничего конкретного, просто абстрактная композиция. Ее не надо понимать, она отражает на момент создания то, что я чувствую. Цвета теплые, светлые. А геометрические формы обусловлены, возможно, тем, что мне нравятся чистые формы, порядок, чистые цвета. Я не делаю работ на заказ, только то, что мне самому нравится. У меня свой авторский стиль, и я всегда придерживаюсь его. Заниматься стрит-артом начал с 16 лет, как и многие, я увлекся этим искусством от друзей. Мне нравилась ночная уличная романтика, нелегальное рисование, адреналин. Еще привлекает сам баллон, мне нравится работать именно им, а не кистью. Им гораздо интереснее рисовать, чем кистью, это динамично. Что касается площадок, должны ли они быть для уличных художников или это должно быть стихийно, то тут, мне кажется, всё зависит от самого художника, от того контекста, с которым он работает. Мне вот, например, сейчас уже неинтересно рисовать в городе, больше предпочитаю студийные работы или такие форматы, как здесь, в «Октаве». Главное, чтобы была гармония при создании работы. Момент сохранения картины на века меня в меньшей степени волнует. Те картины, которые представлялись на выставках несколько веков назад, отражают элитарность людей, создававших их. Тогда далеко не каждый мог стать художником, потому что это было очень дорого. Сейчас же новый виток времени, я не думаю, что в основной массе создаются какие-то вечные работы. Поэтому и меня это не особо волнует.

Завершился праздник концертами «Мальбэк и Сюзанна» и певицы Луны. Послушать их пришли сотни туляков.

Как всЁ начиналось

Создание катка стало первым этапом обширной культурной программы двора кластера. С момента открытия его посетило более 22 000 человек. Осенью на «Октаве» состоялся масштабный фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», посвященный креативному лидерству. Мероприятие посетили 6 500 человек со всей России.

Музей станка посетили более 9 000 человек. Постоянная мультимедийная экспозиция рассказывает про историю промышленности в России и в мире через различные слои индустриальной истории и культуры. Музей также выпустил собственные спектакли: первый тульский документальный спектакль «Радиозавод. Голоса», основанный на интервью с рабочими завода «Октава», и детский интерактивный спектакль «Мальчик, который потерял голос». Оба спектакля, созданные совместно с тульской театральной компанией «Барабан», станут репертуарными.

2019 ГОД

Кластер активно работает с локальным сообществом и поддерживает региональные проекты. Один из самых популярных в регионе фестивалей детской литературы «ЛитераТула» в 2019 году полноценно сменит площадку проведения и полностью пройдет на «Октаве».

В 2019 году кластер продолжит сотрудничество с международным фестивалем «Толстой Weekend» и станет его параллельной площадкой.

В 2019 году планируется запуск новых проектов и продуктов кластера: введение новых слоев Музея станка, открытие студии звукозаписи, запуск проекта «Театр на «Октаве», создание арт-квартала вокруг кластера.