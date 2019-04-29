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Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый

Фото Алексея Пирязева.

Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый

Открытие новой выставки «Изобретая велосипед: Тула 2019» состоялось в кластере «Октава» в день рождения культурного пространства, 26 апреля. Myslo.ru побывал на празднике.

Сергей Рыков, заведующий отделом экспозиционных решений, куратор транспортной коллекции ФГБУК «Политехнический музей»:

Сергей Рыков

– О том, что всем известно, говорят: «Зачем изобретать велосипед?» А мы уверены, что изобретать велосипед нужно всегда. Это касается не только велосипедов. Каждое новое поколение осваивает мир заново и изобретает свой велосипед, – сказал на открытии выставки Сергей Рыков.

 

Его слова наглядно демонстрирует и сама выставка, доказывающая, что каждое новое поколение усовершенствует и изобретает заново велосипед. На выставке можно посмотреть, как выглядели первые велосипеды (они изготавливались сначала из дерева, потом материал заменили на металл) и их постепенную трансформацию до современных моделей.

Создать культурное пространство для молодежи, творческая атмосфера которой покажет, что творчество – это интересно и пользуется популярностью, а создание собственных изобретений – это увлекательно, – такую цель ставили перед собой создатели индустриального кластера «Октава».

И эта цель уже в процессе достижения. В кластере за год прошло порядка 300 различных лекций, мастер-классов и концертов. Поначалу на них ходило всего по 20-30 человек, но к концу года работы на каждой лекции уже практически не было свободных мест. В общей сложности мероприятия в «Октаве» за год посетили более 66 000 человек. Причем это были не только жители Тульской области, но и жители других городов, которые целенаправленно приезжали посетить мероприятия в «Октаве».

Ирина Пшонкина

– Мне интересны кино, музыка, мода. Из того, что запомнилось за год, это недавняя лекция о кино. Лектор был суперпрофессиональным, у него нужно учиться всем, как вести лекции. Была еще на мероприятии, посвященном моде: приезжала преподаватель из британской высшей школы дизайна. Конечно же неоднократно бывала тут на концертах. Когда прихожу в «Октаву», то забываю, что нахожусь в Туле, складывается ощущение, что я в Москве. 

Ирина Нестерова.

– От кластера «Октава» у меня всегда только положительные впечатления, потому что сюда приезжает много интересных, медийных людей, как Тина Канделаки, например. Ходили концерты, на показ короткометражек, лекции. Альтернатив этому пространству в Туле нет. Хотелось бы, чтобы летом тут работал открытый кинотеатр.

Павел Филиппов

– Из-за учебы мероприятия я не успевал посещать. А вот в библиотеке «Октавы» бывал часто, в ней есть вся необходимая литература для подготовки к занятиям и просто комфортно выполнять домашнее задание. Ну на катке катался зимой. 

Директор кластера «Октава» Анна Осипова:

Анна Осипова

Анна Осипова

– Подводя итоги первого года работы кластера, можно сказать, что «Октава» стала объединяющей платформой для региональных и федеральных креативных лидеров. Подтверждение этому – сотрудничество с ведущими культурными и образовательными учреждениями и организациями России и региона, такими как Фонд поддержки современного искусства «Винзавод», Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Британская высшая школа дизайна, культурная платформа «Синхронизация», театр «Практика», Digital October. Среди тульских проектов можно выделить:  культурный центр «Типография», международный театральный фестиваль «Толстой Weekend» и книжный фестиваль «ЛитераТула».

 

– Благодаря этому масштабному проекту удалось не только сохранить легендарное производство, но и создать новую креативную площадку, популярную среди туляков и гостей региона. Всего за один год кластер стал культурным центром, точкой притяжения активных, талантливых людей всей России. Это большая работа сплоченной команды, у руля которой стоят Госкорпорация «Ростех» и корпорация «ВСМПО-АВИСМА». Благодарю всех, кто вносит вклад в деятельность кластера. Желаю вам удачи и успехов, а «Октаве» – благополучия и дальнейшего развития, – отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

День рождения

День рождения «Октава» отметила масштабно и насыщенно. Одним из пунктов стал питчинг проектов «Для Тулы с любовью. Идеи для развития города». В числе участников выступил Денис Ворошнин. Он много лет является велоактивистом и одним из организаторов ежегодного первомайского велопарада. Денис предложил расширить проведение велопарадов до масштабов фестиваля и таким образом не только увеличить количество сторонников активного отдыха, но и увеличить туристический потенциал региона.

Писатель и журналист «Слободы» Сергей Гусев провел лекцию «Дульная, Ствольная, Арсенальная. Тайны тульских улиц».

– Лекция была посвящена истории создания цикла о тайнах тульских улиц, который рассказывает об истории Тулы – известных и не очень фактах ХХ века. Почему двадцатого? Потому что это до сих пор один из самых неисследованных периодов нашей истории. За это время сменилось несколько политических устройств государства, и у каждого времени был свой взгляд на предшественников. Но «Тайны тульских улиц» – это взгляд на ту жизнь, которой жили обычные люди, что всегда находит очень живой отклик у аудитории. В этот раз слушали также с очень большим вниманием, – рассказал Сергей Гусев.

Официальное открытие выставки «Изобретая велосипед: Тула 2019» собрало многочисленных зрителей, желающих познакомиться с историей развития как самого велосипеда, так и велоспорта. Так, не многие знали, но именно с Тулы началось распространение этого вида спорта в России. Тульский велотрек является самым старым в нашей стране, он был построен в 1896 году и долгое время оставался единственным действующим в России.

Первые посетители выставки увидели модели велосипедов из коллекции политехнического музея: «бегунок» барона Карла фон Дреза (созданный в 1817 году первый прототип велосипеда), легендарный «костотряс» Мишо 1886 года, велосипед-паук с большим передним колесом, а также военные велосипеды первой половины ХХ века. Музей-усадьба «Ясная Поляна» предоставил для выставки копию велобилета Льва Толстого и архивные фотографии писателя. Выставка сопровождается интерактивной и образовательной программами. Продлится она до 15 августа.

Встреча туляков с телеведущей Тиной Канделаки на «Октаве» стала уже традицией. В этот раз Канделаки приехала с лекцией «Архитектура как медиа».

– «Октаве» исполнился год, и сейчас я не могу представить себе город без этого проекта. Всё это время в Тулу приезжали лучшие люди страны, привозили свои проекты, вместе с командой кластера устраивали фестивали и делали всё, чтобы «точка притяжения» была не просто фигурой речи из креативной презентации. Десятки тысяч туляков и тех, кто приезжает в «Октаву» из других регионов, — второй признак того, что проект состоялся. Всё вместе это и есть новая среда для развития, которую Тула заслужила. Новые пространства создают новые смыслы, и об этом — архитектуре как медиа — я читаю лекцию в «Октаве». Говорим о том, что лояльной аудитории у Нотр-Дам-де-Пари куда больше, чем у журнала «Пари-матч», о фейках на примере настоящего Тадж-Махала и Тадж-Махала, построенного Трампом в Атлантик-Сити, и о том, как античные храмы призывали к гармонии, а готические соборы — к покаянию. Мне приятно своими глазами видеть, что Тула меняется и внешне, и содержательно. Приятно, что это не разовый импульс команды Дюмина «напоказ» или под выборы, а работа, у которой нет финальной точки. «Октава» стала кейсом, о котором читают лекции. Всего несколько шагов: воплотить проект в реальность, создать востребованное пространство и собрать вокруг него лучшие умы страны. Людей, готовых тратить свое время, чтобы создавать новые смыслы. Именно это и есть патриотизм.

Во дворе же «Октавы» на протяжении всего дня трудились уличные художники, создавая на глазах у всех яркие, притягивающие взгляды работы. Каждая из них уникальна и пропитана личностью творца.

Илья Блинов, автор графической работы (справа):

–  Здесь ничего конкретного, просто абстрактная композиция. Ее не надо понимать, она отражает на момент создания то, что я чувствую. Цвета теплые, светлые. А геометрические формы обусловлены, возможно, тем, что мне нравятся чистые формы, порядок, чистые цвета. Я не делаю работ на заказ, только то, что мне самому нравится. У меня свой авторский стиль, и я всегда придерживаюсь его. Заниматься стрит-артом начал с 16 лет, как и многие, я увлекся этим искусством от друзей. Мне нравилась ночная уличная романтика, нелегальное рисование, адреналин. Еще привлекает сам баллон, мне нравится работать именно им, а не кистью. Им гораздо интереснее рисовать, чем кистью, это динамично. Что касается площадок, должны ли они быть для уличных художников или это должно быть стихийно, то тут, мне кажется, всё зависит от самого художника, от того контекста, с которым он работает. Мне вот, например, сейчас уже неинтересно рисовать в городе, больше предпочитаю студийные работы или такие форматы, как здесь, в «Октаве». Главное, чтобы была гармония при создании работы. Момент сохранения картины на века меня в меньшей степени волнует. Те картины, которые представлялись на выставках несколько веков назад, отражают элитарность людей, создававших их. Тогда далеко не каждый мог стать художником, потому что это было очень дорого. Сейчас же новый виток времени, я не думаю, что в основной массе создаются какие-то вечные работы. Поэтому и меня это не особо волнует.

Завершился праздник концертами «Мальбэк и Сюзанна» и певицы Луны. Послушать их пришли сотни туляков.

Как всЁ начиналось

Создание катка стало первым этапом обширной культурной программы двора кластера. С момента открытия его посетило более 22 000 человек. Осенью на «Октаве» состоялся масштабный фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», посвященный креативному лидерству. Мероприятие посетили 6 500 человек со всей России.

Музей станка посетили более 9 000 человек. Постоянная мультимедийная экспозиция рассказывает про историю промышленности в России и в мире через различные слои индустриальной истории и культуры. Музей также выпустил собственные спектакли: первый тульский документальный спектакль «Радиозавод. Голоса», основанный на интервью с рабочими завода «Октава», и детский интерактивный спектакль «Мальчик, который потерял голос». Оба спектакля, созданные совместно с тульской театральной компанией «Барабан», станут репертуарными.

2019 ГОД

Кластер активно работает с локальным сообществом и поддерживает региональные проекты. Один из самых популярных в регионе фестивалей детской литературы «ЛитераТула» в 2019 году полноценно сменит площадку проведения и полностью пройдет на «Октаве».

В 2019 году кластер продолжит сотрудничество с международным фестивалем «Толстой Weekend» и станет его параллельной площадкой.

В 2019 году планируется запуск новых проектов и продуктов кластера: введение новых слоев Музея станка, открытие студии звукозаписи, запуск проекта «Театр на «Октаве», создание арт-квартала вокруг кластера.

 

Галерея
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 1
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 2
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 3
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 4
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 5
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 6
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 7
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 8
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 9
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 10
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 11
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 12
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 13
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 14
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 15
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 16
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 17
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 18
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 19
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 20
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 21
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 22
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 23
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 24
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 25
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 26
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 27
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 28
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 29
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 30
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 31
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 32
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 33
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 34
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 35
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 36
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 37
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 38
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 39
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 40
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 41
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 42
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 43
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 44
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 45
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 46
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 47
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 48
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 49
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 50
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 51
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 52
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 53
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 54
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 55
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 56
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 57
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 58
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 59
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 60
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 61
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 62
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 63
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 64
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 65
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 66
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 67
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 68
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 69
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 70
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 71
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 72
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 73
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 74
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 75
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 76
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 77
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 78
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 79
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 80
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 81
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 82
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 83
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 84
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 85
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 86
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 87
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 88
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 89
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 90
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 91
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 92
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 93
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 94
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 95
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 96
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 97
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 98
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 99
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 100
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 101
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 102
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 103
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 104
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 105
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 106
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 107
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 108
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 109
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 110
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 111
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 112
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 113
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 114
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 115
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 116
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 117
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 118
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 119
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 120
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 121
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 122
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 123
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 124
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 125
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 126
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 127
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 128
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 129
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 130
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 131
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 132
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 133
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 134
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 135
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 136
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 137
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 138
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 139
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 140
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 141
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 142
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 143
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 144
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 145
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 146
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 147
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 148
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 149
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 150
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 151
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 152
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 153
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 154
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 155
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 156
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 157
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 158
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 159
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 160
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 161
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 162
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 163
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 164
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 165
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 166
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 167
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 168
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 169
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 170
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 171
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 172
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 173
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 174
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 175
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 176
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 177
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 178
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 179
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 180
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 181
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 182
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 183
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 184
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 185
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 186
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 187
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 188
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 189
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 190
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 191
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 192
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 193
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 194
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 195
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 196
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 197
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 198
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 199
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 200
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 201
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 202
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 203
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 204
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 205
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 206
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 207
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 208
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 209
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 210
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 211
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 212
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 213
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 214
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 215
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 216
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 217
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 218
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 219
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 220
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 221
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 222
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 223
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 224
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 225
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 226
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 227
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 228
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 229
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 230
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 231
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 232
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 233
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 234
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 235
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 236
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 237
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 238
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 239
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 240
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 241
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 242
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 243
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 244
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 245
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 246
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 247
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 248
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 249
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 250
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 251
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 252
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 253
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 254
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 255
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 256
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 257
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 258
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 259
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 260
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 261
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 262
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 263
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 264
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 265
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 266
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 267
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 268
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 269
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 270
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 271
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 272
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 273
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 274
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 275
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 276
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 277
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 278
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 279
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 280
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 281
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 282
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 283
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 284
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 285
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 286
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 287
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 288
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 289
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 290
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 291
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 292
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 293
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 294
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 295
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 296
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 297
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 298
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 299
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 300
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 301
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 302
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 303
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 304
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 305
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 306
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 307
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 308
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 309
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 310
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 311
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 312
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 313
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 314
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 315
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 316
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 317
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 318
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 319
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 320
Кластер «Октава» в Туле: Изобрести свой велосипед должен каждый, Фото: 321
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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 14:52 +3
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