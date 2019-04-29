На пикник со «ВкусВилл»: натуральные продукты по разумным ценам

Фото Дмитрия Дзюбина.

На прилавках «ВкусВилл» вы не найдете продуктов, в которых есть искусственные ароматизаторы, консерванты, красители и усилители вкуса. Здесь всегда свежий и неизменно качественный товар!

До майских праздников остался всего день. Многие планируют на это время уехать из города и насладиться теплым весенним солнцем и отдыхом на природе. Шашлык в большинстве случаев – главное блюдо пикника. Но чтобы отдых запомнился вам только хорошим, важно грамотно подойти к выбору продуктов.

Чем бы вы ни собирались угощать родных и друзей на пикнике, в первую очередь всё это должно быть натуральным, экологичным и свежим. Отличный вариант, где можно купить всё, от соусов до мяса, – сеть магазинов «ВкусВилл».

Олеся Афанасьева – Для нашей семьи натуральность продуктов, которые стоят на столе, на первом месте. Поэтому «ВкусВилл» для меня просто находка. Не важно, это ежедневный завтрак, обед или ужин, прием гостей, выезд на природу или сбор ребенка в школу, – за продуктами всегда отправляемся во «ВкусВилл». Овощи и фрукты всегда ароматные, колбасу, которая здесь продается, без опаски можно давать детям – она без красителей, усилителей вкуса и консервантов. На выходных собираемся на природу и за продуктами, конечно же, пришли во «ВкусВилл». Тут есть всё для отдыха на природе: от мяса и овощей до соусов и бумажных салфеток.

Отменное качество продуктов прекрасно сочетается в сети магазинов «ВкусВилл» с весьма демократичными ценами.

«ВкусВилл» – магазин для людей, которым не всё равно, что они едят.

На прилавках «ВкусВилл» вы не найдете продуктов, в которых есть искусственные ароматизаторы, консерванты, красители и усилители вкуса. Поставки свежих продуктов от производителей делаются в магазины «ВкусВилл» каждый день, а просроченного товара тут просто нет: во-первых, сами продавцы пристально следят за этим, во-вторых, если срок годности подходит к концу, то на этот товар ставится зеленый ценник и делается скидка в 40%. Например, замороженную семгу или горбушу можно купить почти в два раза дешевле, а это очень выгодно.

Здесь всегда в большом ассортименте свежее мясо, птица и рыба. Рыба выращена в естественной среде, а мясо поставляют небольшие фермы, где животные свободно пасутся на лугах и питаются качественными кормами без гормонов и антибиотиков.

Приготовленные из экологически чистых продуктов блюда отличаются особым вкусом и ароматом.

Всегда в большом ассортименте фрукты и овощи, проверенные на содержание нитратов, а также бездрожжевой хлеб, испеченный в монастырской пекарне по старинным русским рецептам.

Широкая линейка натуральных соусов и специй добавит особые нотки к любым вашим блюдам.

Кроме пользы еда должна приносить удовольствие и детям, и взрослым. Широкий ассортимент магазина позволит сделать любую встречу с друзьями разнообразной, вкусной и полезной.

Кстати, «ВкусВилл» не только поможет питаться правильно, но и подскажет массу интересных рецептов. Они есть в магазине на отдельной стойке, а также опубликованы на сайте «ВкусВилл».

Хотите удивить своих близких необычным угощением? Тогда вам во «ВкусВилл»!