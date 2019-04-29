Кадастровые работы в Туле: ответы специалистов на популярные вопросы

Услуги кадастрового инженера требуются рано или поздно любому землевладельцу. Myslo задал специалистам популярные вопросы в сфере кадастровых работ.

ГК «Дэкстер»

На самые актуальные вопросы по землеустройству и кадастру, о новых возможностях и изменениях в законодательстве ответил заместитель директора компании «Дэкстер» Максим Катышев.



Максим Катышев

– Многие дачники начали переводить свои садовые дома в жилые. Зачем это нужно и насколько трудоемка эта процедура?

– C 1 января 2019 года процесс перевода садового дома в жилой существенно упростился, и мы рекомендуем всем владельцам больших домов, расположенных близко к городу, воспользоваться этой возможностью. Что дает такой перевод? Самое главное — возможность оформить полноценную регистрацию, которая дает право на определенные блага жителя сельской местности. Например: сниженные тарифы ЖКХ, льготы при оплате налогов и даже ОСАГО. Если вы планируете в будущем продать недвижимость, то сделать это будет намного проще и выгодней, если она будет переведена в статус жилого дома. Для будущего покупателя такая покупка становится намного привлекательней — на дом легче получить кредит, а в отличие от садового дома на него можно оформить ипотеку по низкой ставке, использовать для покупки материнский капитал, воспользоваться налоговым вычетом. Для жилого дома становится возможным оформить документы на подключение к централизованным коммуникациям (газу, воде, электричеству). Если вы задумываетесь о переводе садового дома в статус жилого, обращайтесь к нам, — мы совершенно бесплатно дадим рекомендации, имеет ли это смысл в вашем конкретном случае.

– В 2019 году участились проверки органами «Росреестра» прав собственников на пользование земельными участками. Как не попасть на штраф за самовольный захват земли?

– Пока владельцы земли с так называемым самозахватом довольно расслаблены. Но, поверьте, мы видим статистику и понимаем, что откладывать процедуру узаконения никак нельзя. Год от года увеличивается количество случаев составления административных протоколов выявленных нарушений. Как пример — только по Новомосковскому району за последние две недели мы получили несколько обращений за экстренной консультацией и помощью. Явление частое: по документам вы владеете одним количеством земли, на деле — другим. И в большинстве случаев происходит это неумышленно — ну немного подвинули забор, решили, что небольшой пустырь за домом все равно никому не нужен. Что делать, чтобы избежать штрафа? Обратиться к кадастровым инженерам. Они, изучив все документы и запросив при необходимости дополнительные сведения, проконсультируют, возможно ли в вашем случае оформить «прирезок» к земельному участку или нет и насколько это целесообразно экономически. Довольно часто, в случае грамотного оформления ряда документов, после проведения топосъемки и межевания можноо выкупить «самозахваченный» участок за 50% его стоимости.

– Очень распространенная ситуация при купле-продаже дома или дачи — информация «Росреестра» не совпадает с реальностью. Что делать в таком случае?

– Мы сталкиваемся с таким постоянно. Границы земли на кадастровой карте не совпадают с реальными. Бывают случаи, когда дом или другие постройки выходят за пределы участка или даже стоят далеко за ними. Недавно мы помогли клиенту решить вопрос с домом и участком, которыми он владеет с 1956 года, ничего не переносил, не перестраивал, а сведения в «Ростреестре» все равно были не те. Причина — реестровая ошибка. Для того чтобы ее исправить, нужно обратиться в организацию, которая проводила межевание, а если по какой-либо причине не удается этого сделать, то к любому другому кадастровому инженеру. После проведения топографической съёмки и подготовки межевого плана документы передаются в «Росреестр» для внесения изменений в сведения. Покупателям же земли, домов и дач или тем, кто планирует строительство, рекомендуем потратить немного времени и вызвать кадастрового инженера на объект. Он вынесет на местность границы земельного участка по сведениям «Росреестра», и вы наглядно увидите, где именно юридически, а не фактически находится покупаемая вами недвижимость и как именно лучше расположить будущий дом, чтобы соблюсти градостроительный регламент.

– Постройки на дачных участках, перестройки жилых домов довольно часто делаются без всяких разрешительных документов. Надо ли их узаконивать и каким образом?

– Это правда. Упала терраса, перестроили, но сделали ее чуть больше. Получали разрешение на строительство одноэтажного дома, а построили двухэтажный. Если у вас есть хоть малейшие сомнения в законности вашей постройки, не ждите проверок, прихода протокола об административном правонарушении и штрафа за самовольное строение. Берите все документы, какие у вас есть на свой участок или дом, и приходите к нам на консультацию, это бесплатно. Мы разберемся и поможем. Тем более что с 4 августа прошлого года процедура узаконения носит уведомительный характер и при помощи опытного кадастрового инженера проходит достаточно легко и не таит в себе подводных камней в будущем.

– А если кроме жилого дома на участке построили баню, гараж или серьезный капитальный сарай? Нужно ли их оформлять и регистрировать?

– Это мы слышим часто: «Почему это я должен спрашивать разрешение? На своей же земле я могу строить что захочу!» Строить можно, но далеко не всё, что хочется. Таков закон. Регистрации подлежат все объекты, имеющие признаки капитального строения. Бытует мнение, что регистрировать постройки площадью до 50 кв. м не обязательно, но это не так. На такие постройки действуют налоговые льготы, но чтобы ими воспользоваться, объект должен быть зарегистрирован. В противном случае вместо налоговых льгот у вас есть все шансы получить штраф и административное предписание об устранении нарушений в сжатые сроки. В большинстве случаев оформление таких вспомогательных построек – несложная и незатратная процедура, но бывает, что их узаконение становится нетривиальной задачей. Выход, как правило, находится всегда, но нередки ситуации, когда оформление той же бани по затратам чуть ли не соизмеримо с затратами на ее постройку. Поэтому прежде чем начать строительство, стоит проконсультироваться со специалистами.

У компании « Дэкстер » огромный опыт в решении самых разных кадастровых вопросов, поэтому в любой непонятной ситуации звоните или приходите к нам, мы поможем разобраться и всё решить.

Тула ул. Советская, 112, оф. 12, 3-й этаж

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ГК «Тулземкадастр»

О недвижимости на дачных участках, «лесной амнистии» и сносе строений рассказала Светлана Евгеньевна Сурмина, генеральный директор ГК «Тулземкадастр».



Светлана Сурмина

– Что изменилось в оформлении прав на объекты недвижимости, расположенные на дачных участках?

– Понятие «дачный дом» в соответствии со вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс теперь не существует. На земельных участках, расположенных в садоводческих товариществах, возводят теперь «жилые дома» или «дома сезонного проживания». Отличие данных возводимых объектов заключается в том, что в «жилом доме» можно прописаться, а в «доме сезонного проживания» нет.

Для садоводческих некоммерческих товариществ возможным и необходимым стала регистрация прав на объекты водоснабжения (насосные и скважины), электрические подстанции.

– Каков порядок получения разрешения на строительство индивидуальных жилых домов?

– Он изменен. Если раньше собственник земельного участка обращался в орган Управления градостроительства и архитектуры для получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) и разрешения на строительство, то теперь собственник земельного участка сперва уведомляет Управление о начале строительства, а после его завершения передает уведомление о его окончании. Это позволяет сократить сроки получения разрешительной документации, и, как следствие, сроки строительства и регистрации права на объект.

Заполнить бланк уведомления можно самостоятельно в МФЦ либо обратившись к кадастровым инженерам нашей компании. Мы поможем вам грамотно и быстро составить уведомление и сопроводить его передачу в МФЦ.

– Что такое «лесная амнистия» и как она работает?

– Собственники земельных участков — жители «приграничных территорий», прилегающих к границам лесного фонда и границам населенных пунктов, получили возможность без дополнительных согласований уточнить границы своих земельных участков. Например, если раньше при подготовке межевого плана с целью уточнения границ своего земельного участка собственник сталкивался с тем, что на кадастровом учете смежный земельный участок леса «режет» его участок, необходима была долгая процедура согласования лесного фонда, которая порой приводила к судебным решениям, то теперь «лесная амнистия» позволяет в заключении кадастрового инженера, входящего в состав межевого плана, корректно описать существующую границу, указав ее поворотные точки и их координаты. При внесении вашего участка в Единый государственный реестр недвижимости земли лесного фонда уточнятся в тех границах, которые соответствуют действительности. Согласования при этом с лесфондом не проводятся. Та же процедура и с границами населенных пунктов.

– Расскажите об изменениях при сносе объектов недвижимости.

– При сносе объекта недвижимости с целью исключения его из ЕГРН кадастровым инженером готовится акт обследования. Теперь необходимыми документами приложений к нему являются уведомления о начале и завершении сноса, которые направляются в органы архитектуры муниципальной власти.

Если вы являетесь собственником строения или земельного участка, специалисты нашей компании дадут квалифицированную консультацию в любых вопросах оформления имущественных прав на объекты недвижимости и земельные участки. Кадастровые инженеры нашей компании готовы подготовить документы для уточнения территориальных и охранных зон, границ населенных пунктов и муниципальных образований, а также проекты межевания территорий и выполнить любые топографо-геодезические работы. Если у вас есть потребность в выполнении подобные видов работ, не упустите свой шанс — обратитесь к нам. Грамотные кадастровые инженеры всегда рады помочь.

Тула, ул. Жаворонкова, 2

8 (4872) 700-532, 8 (4872) 307-597

Электронная почта: zeminvest@mail.ru

tulakadastr.ru

ООО «ТулЗемПроект»

О новой массовой кадастровой оценке в Тульской области, о налоге на недвижимость и о том, как вернуть переплаченные налоги, рассказал генеральный директор компании ООО «ТулЗемПроект» Александр Миненко.



Александр Миненко

– Как вернуть переплаченные налоги из-за завышенной кадастровой стоимости?

– Правительством Тульской области принято постановление от 14.11.2018 №477 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Тульской области». Новая государственная кадастровая оценка в соответствии с указанным постановлением пройдет в 2019 году и затронет все объекты недвижимости (за исключением земельных участков), стоящие на государственном кадастровом учете по состоянию на 1 января 2019 года.

Однако у собственников недвижимости еще есть время, чтобы оспорить текущую массовую оценку. При этом они находятся в более выгодном положении, чем те, кто оспорил кадастровую стоимость в 2018 году: до 2019 года данные об оспоренной кадастровой стоимости принимались во внимание только с даты направления заявления на пересмотр, а излишне уплаченный налог за прошлые годы вернуть было нельзя. Теперь обновленные данные учитываются с даты налогообложения имущества по оспоренной кадастровой стоимости.

Массовая кадастровая оценка в нашем регионе проводилась для земельных участков по состоянию на 01.01.2016 — то есть «вернуть» налоги можно за 2017, 2018 и последующие годы до новой массовой оценки. Для объектов капитального строительства — по состоянию на 15.07.2015 — «вернуть» налоги также можно за 2017, 2018 и 2019 годы.

Кроме того, сократить налоговую нагрузку позволили предложенные Минэкономразвития поправки в Налоговый кодекс. Если доказать, что кадастровая стоимость недвижимости или участка была завышена, то будет осуществлен пересчет и часть переплаченных средств будет зачтена в счет последующих налогов или может быть возвращена собственнику.

Оспаривать кадастровую стоимость имеет смысл, если это экономически выгодно, то есть если экономия на налогах вследствие снижения кадастровой стоимости будет превышать расходы на ее снижение. Просчитать экономию и получить более детальную информацию о возможности изменения кадастровой стоимости именно вашего объекта недвижимости вы можете, обратившись в ООО «ТулЗемПроект».

Оценщиками ООО «ТулЗемПроект» уже удачно оспорена кадастровая собственность объектов недвижимости в 2019 году, а собственники, обратившись в Налоговую инспекцию, сделали перерасчет и вернули часть излишне утраченных средств.

– Новая массовая кадастровая оценка в Тульской области: чего ждать собственникам?

– В 2019 году пройдёт новая государственная кадастровая оценка. Она затронет все объекты недвижимости (за исключением земельных участков), стоящие на государственном кадастровом учете по состоянию на 1 января 2019 года.

Порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости будет впервые осуществляться по новой утвержденной методике, ранее не применявшейся на территории Российской Федерации: предстоит собирать сведения не только о конкретных домах или квартирах, но и учитывать экологическую обстановку, экономическое и социальное состояние отдельных районов, транспортную доступность, наличие магазинов, образовательных учреждений, социальной инфраструктуры, а также большое количество иных факторов, которые будут влиять на кадастровую стоимость. Но это в идеале, а пока мы можем только надеяться, учитывая опыт предыдущих лет, на расчет объективной и адекватной кадастровой стоимости объектов недвижимости — Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в этом году уже рассмотрела более 1000 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости.

У всех, кто не согласен с кадастровой стоимостью объектов капитального строительства, остался один год для оспаривания существующей кадастровой стоимости. К тому же тех, кто хоть раз оспорил кадастровую стоимость объектов недвижимости (за исключением земельных участков), новая массовая оценка не коснется — кадастровая стоимость их объектов должна быть проиндексирована, а не заново рассчитана.

У собственников земельных участков есть два года для оспаривания кадастровой стоимости — новая массовая оценка коснется их не раньше 2020 года.

– Почему увеличился налог на недвижимость и как его уменьшить?

– 1 января 2015 года вступил в силу закон, добавляющий в Налоговый кодекс новую главу «Налог на имущество физических лиц». Согласно ему, все регионы, включая Тульскую область, начнут взимать налоги на недвижимость, исходя из её кадастровой стоимости. Раньше налог рассчитывался по инвентаризационной стоимости.

Кадастровая стоимость считается максимально приближенной к рыночной, инвентаризационная же — наоборот. Если налог, рассчитанный по новой системе, оказался выше, чем рассчитанный по старой, то действует особая формула: в 2016 году вы платите 20% от нового налога, в 2017 году — 40%, в 2018 году — 60%, в 2019 году — 80%, в 2020-м и последующих годах — 100%, то есть с каждым годом вы платите всё больше и больше.

Важно понимать: у каждого объекта — своя кадастровая стоимость. И у типовых квартир даже в соседних домах, не говоря уже о разных районах Тулы и области, она может существенно отличаться: стоимость зависит от места расположения, года постройки, этажности и т. д. Но это в идеале. При определении кадастровой стоимости зачастую не учитывается ни физическое состояние объекта, ни его точное местоположение, ни другие важные характеристики. Особенно это касается объектов коммерческого назначения — в большинстве случаев их кадастровая стоимость необоснованно велика: 1 кв. м торгового помещения, расположенного в Пролетарском районе на ул. Металлургов, к примеру, может стоить так же, как 1 кв. м на проспекте Ленина.

Усредненные цифры кадастровой стоимости не отражают реальной рыночной цены на объекты недвижимости. Вопрос о реальной стоимости объектов недвижимости остается спорным и может повлечь за собой обращения собственников в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или в суд. И таких обращений с каждым годом регистрируется всё больше.

Если вы считаете, что кадастровая стоимость на вашу недвижимость завышена, ООО «ТулЗемПроект» может проконсультировать вас по вопросу оспаривания кадастровой стоимости, а также, при необходимости, полностью выполнит все работы по изменению кадастровой стоимости. На нашем счету десятки положительных дел и довольных заказчиков. Не упустите свой шанс снизить налоги – позвоните нам!

Тула, пр. Ленина, 85, 3-й этаж («Ликерка Лофт»)

8 (4872) 71-70-17

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