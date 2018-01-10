город
город
Регистрация
Обзоры / События

Итоги-2017: Буйство «Спартака», халява на катке и главная тульская пробка

Итоги-2017: Буйство «Спартака», халява на катке и главная тульская пробка

Публикуем результаты голосования. Проект года – набережная, стройка года – детский сад, тайна года – «Аллея лифчиков». Еще много номинаций далее.

 

В декабре 2017 года Myslo по традиции запустил «Выборы-2017»: самые обсуждаемые события года в виде голосования.

Пришло время подвести некоторые итоги. Из интересного:

 

Полностью итоги здесь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет: Выборы-2017
Место года-2017 – сеть ресторанов McDonald’s
Обзоры / Места
Место года-2017 – сеть ресторанов McDonald’s
вчера, в 16:38, 37 1477 0
Кто стал Человеком года-2017
Люди / Знай наших!
Кто стал Человеком года-2017
вчера, в 16:29, 17 2001 0
Человек года-2017: Спорт
Люди / Знай наших!
Человек года-2017: Спорт
28 декабря, в 11:32, 29 27768 0
Человек года – 2017: Культура и искусство
Люди / Знай наших!
Человек года – 2017: Культура и искусство
27 декабря, в 17:25, 25 6520 1
Все новости сюжета
сегодня, в 12:31 0
Другие статьи по темам
Событие
самые обсуждаемые новости годаитоги годасобытиявыборыголосование
Место
Тула
История: Умер один из рекордсменов тульского «Арсенала» Валерий Матюнин
История: Умер один из рекордсменов тульского «Арсенала» Валерий Матюнин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.