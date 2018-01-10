Итоги-2017: Буйство «Спартака», халява на катке и главная тульская пробка
Публикуем результаты голосования. Проект года – набережная, стройка года – детский сад, тайна года – «Аллея лифчиков». Еще много номинаций далее.
В декабре 2017 года Myslo по традиции запустил «Выборы-2017»: самые обсуждаемые события года в виде голосования.
Пришло время подвести некоторые итоги. Из интересного:
- Проектом года туляки считают «Тульскую набережную», а вариант с пешеходной улице Металлистов явно проигрывает.
- Тулякам оказалось интереснее, кто же стал автором «Аллеи лифчиков» под Шатском, чем автором коммунальной аварии в Пролетарском районе на Рождество в 2017 году. К слову, обе эти тайны так и остались тайнами!
- Мнения о самой адской пробке года разделились. Пробки из-за закрытой улицы Металлистов волнуют ровно половину пользователей. Вторая половина отдала предпочтение двухчасовому перекрытию проспекта из-за забега Дедов Морозов в будний день в час пик. Резонно!
Полностью итоги здесь:
вчера, в 16:38, 37 1477 0
вчера, в 16:29, 17 2001 0
28 декабря, в 11:32, 29 27768 0
27 декабря, в 17:25, 25 6520 1
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