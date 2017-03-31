Команда КВН «Сборная Тульской области»: «Масляков любит шутки про самовары и пряники»

Фото Алексея Пирязева и из архива команды.

«Сборная Тульской области» – первая команда, которая прославила нашу область в телевизионных лигах КВН. Myslo узнал, чем живут и дышат актеры и авторы и откуда у них 40 шотландских юбок.

После выступления «Сборной Тульской области» в 1/8 Премьер-лиги КВН ребята оказались в режиме ожидания. Но спустя несколько дней команду «добрали». Так что у наших земляков появился еще один шанс показать себя в 1/4 сезона.

Веселые и находчивые: Сергей Терехов, Кирилл Давыдов, Денис Посредник, Владислав Голяткин, Екатерина Иванова, Евгений Лазукин, Татьяна Агеева.

– Расскажите о вашей команде, как она появилась и как родились ваши образы?

Василий Цветынин (директор команды): «Сборная Тульской области» появилась три года назад из лучших на тот момент команд. Тогда актеров было около 20, но некоторые образы постепенно отсеялись, а кто-то просто не захотел больше посвящать свое время КВН. Сейчас кроме людей, которые выходят на сцену, у нас есть и «обслуживающий персонал» – администраторы, реквизиторы, авторы, звукорежиссер, директор.

Денис Посредник (капитан команды): Мы собрались, и нужно было решать, в каком стиле играть. Пришли к выводу, что каждому надо взять какую-то фишку из своего прошлого образа. Евгений у нас простой парень из народа, грубоватый и резкий, говорит все, что думает. Катя Иванова – сумасшедшая и безбашенная. Альбина Аминова – умная девочка. Кирилл Давыдов – толстяк и просто хороший человек. Раньше он пел, но обычно все наши песни вырезала редактура. Так что от этого мы отказались.



Директор команды Василий Цветынин: "Мы понимаем, что для участия в Премьер-лиге нужно много работать, поэтому репетируем каждый день"

– В прошлом году после победы в Первой лиге вам пророчили «вышку». Что не сложилось?

Василий: По правилам АМИКа (творческое объединение «Александр Масляков и компания». – Прим. авт.) чемпион Первой лиги попадает либо в «вышку», либо в премьерку. Мы первая команда из 17 чемпионов, которая никуда не прошла. Причина проста – мы не понравились Александру Васильевичу на ежегодном фестивале в Сочи.

Денис: Когда мы ехали в прошлом году в Сочи, даже представить не могли, что не попадем в телевизионную лигу. Но что-то пошло не так. Целый год мы работали и старались, меняли стиль, добавляли выходящих персонажей. Наверное, у нас получилось, раз мы оказались в Премьер-лиге. Такие моменты либо закаляют, либо ломают команду.

Катя Иванова: В прошлом году, когда нас не взяли в премьерку и «вышку», мы были на распутье – закончить с КВН или продолжить бороться. Мы были на грани того, чтобы все бросить. Но нас поддержал губернатор Алексей Дюмин. Позвал нас к себе, говорил, что нужно продолжать. Как ни странно, это оказалось тем, что нам нужно.

– С вашим приходом в Премьер-лиге появился тульский колорит?

Денис: Да, мы шутим про пряники, Льва Николаевича Толстого и самовары. Есть негласное правило, что в телевизионных лигах команды обязаны шутить на темы, которые им близки. РУДН традиционно шутит о межнациональных отношениях. А от нас ждут шуток на чисто тульские темы.

Евгений Лазукин: По слухам, это нравится Александру Васильевичу, чтобы показать географию команд. А так как сборной из Тулы на Первом канале еще не было, про самовары и пряники можно шутить еще лет пять точно.

– Как проходит редактура перед играми?

Евгений: В телевизионных лигах КВН – формат очень строгий. Редакторы (как правило, опытные КВНщики) вырезают неполиткорректные, черные и пошлые шутки.

Катя: Команды приезжают за неделю до игры. Пять дней редакторы смотрят выступления, каждый день они вырезают все, что им не нравится. А потом около трех дней мы репетируем готовый материал. И все равно выступления некоторых команд переснимают несколько раз. Зритель этого не видит, но ошибки сказываются на оценках.

– Соревноваться с другими командами в Премьер-лиге было тяжело?

Денис: Непросто. В этот раз игра была необычная – всего один конкурс-приветствие. А это не наш конек. Каждая команда показывала лучшее за все годы, а у нас было много нового материала.

– Вы все уже закончили университеты. КВН – это ваша основная деятельность?

Денис: У нас с Евгением – да. Я живу с бабушкой и хочу сказать ей большое спасибо за то, что она меня терпит и кормит. Родственники часто скептически относятся к увлечению КВН, до тех пор пока ты не оказываешься на телевидении. Вообще у нас так повелось, что работают в команде только девочки. Альбина, например, занимается контекстной рекламой. Наш реквизитор Татьяна Агеева работает в Суворовском училище педагогом дополнительного образования.

Катя: А я инженер-химик на НПО «Стрела». Сначала коллеги относились к играм подозрительно. А теперь смотрят всем отделом, знают всех в команде по именам. У моего начальства ангельское терпение, в прошлом году не было месяца, в котором бы я не отпросилась на игры. И меня еще не уволили! Могу смело сказать, что я принесла КВН на завод.

Теперь на НПО «Стрела» появилась своя собственная команда, и ребята уже получили повышенный рейтинг на Сочинском фестивале. Это успех!

– Правда ли, что большинство шуток в телевизионных лигах пишут авторы со стороны, а не участники команды?

Денис: У нас не так. Нам помогают наши местные тульские КВНщики, но это лишь малая часть шуток. Есть команды, которым авторы со стороны пишут почти весь материал. Как правило, век таких команд недолог. Актеры должны чувствовать шутки, писать их под себя и приносить в игру что-то новое.

– А что КВН привнес в вашу жизнь?

– Денис: КВН – это и есть жизнь. Я очень долго этим занимаюсь, и надеюсь, что КВН станет стартовой площадкой для профессионального роста в юморе. Стремлюсь к тому, чтобы в будущем стать сценаристом проектов. У нас уже был опыт сотрудничества с командой Comedy Woman. У нас купили три идеи, но это что-то вроде фриланса. Хочется постоянной работы в этой сфере.

Евгений: Мне КВН не только подарил дело всей жизни, но и семью. Я со своей женой играл в одной студенческой команде. Там мы познакомились, начали встречаться. А теперь нашей семье уже пять лет.

Кирилл: Всё, кроме достатка. Все думают, что КВН приносит бешеные деньги. Но на самом деле артисты и авторы зарабатывают проведением мероприятий и написанием шуток для телевизионных программ. Сами игры никак не оплачиваются. Единственный вариант заработать на выступлениях – это гастроли, которые бывают у очень популярных команд КВН.

– КВН – непредсказуемая игра?

Татьяна Агеева: Еще какая! И в моем случае все потому, что команда придумывает костюмы, которых не существует. В выступлениях в Первой лиге у нас был номер с ростовыми куклами – огромными поролоновыми картами. Мы шили их вручную. А редакторы глянули и сказали, что было бы круто, если бы сзади на одной из карт были куранты, а на других – елочки. Все бы ничего, но до игры оставалось меньше суток. Так мы бегали по магазинам в незнакомом городе и всей командой переделывали костюмы.

Кирилл: А в 2014 году на финале в Курске в капитанском конкурсе Денис должен был выходить в шотландском костюме. И с ним еще 40 шотландцев, естественно, в юбках. Мы делали эти юбки ночами. А перед игрой часа за четыре нам вообще вырезали этот конкурс! Кстати, с тех времен у нас осталось еще 40 черенков от лопат, которые в конкурсе должны были стать копьями.

– Как можно попасть к вам в команду?

Василий: Мы часто принимаем новичков, устраиваем творческие вечера, просматриваем актеров и авторов. Чтобы попасть к нам, достаточно связаться с нами через нашу группу «ВКонтакте».

Игры 1/8 Премьер-лиги покажут на Первом канале примерно в июне. Точная дата эфира пока не определена.