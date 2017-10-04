Фитнес клуб «Vlastelin» приглашает туляков на День открытых дверей
В этот день у посетителей фитнес-клуба будет уникальная возможность бесплатно позаниматься в рамках открытых уроков, посетить презентацию новых направлений, а также по специальной цене приобрести клубную карту!
Любой спортсмен, достигнув результата, уже стремится к новым высотам. Фитнес клуб «Vlastelin» также не стоит на месте и ежегодно расширяет количество спортивных направлений. Их презентация в этом году состоится в День открытых дверей, чтобы как можно больше посетителей смогли познакомиться с новыми направлениями.
Узнать больше о новых направлениях, а также пообщаться с тренерами можно будет 7 октября. Все тренеры прошли обучение в Федеральной Школе фитнеса Варвары Медведевой.
Myslo пообщался с тренерами, которые будут вести новые направления в фитнес клубе «Vlastelin» – Варварой Малолетневой и Кристиной Котельниковой.
Athletic Stretch – еще одно направление, которое ведет Варвара Малолетнева.
Athletic Stretch – это микс элементов пилатеса, йоги, стретчинга и аэробики. Именно чередование различных упражнений делает тренировку наиболее эффективной, но не утомляющей. Прорабатываются все группы мышц: хорошая нагрузка на ноги, ягодицы, без внимания не остаются пресс и руки. Развивается гибкость и пластичность, фигура становится более изящной и подтянутой.
Athletic stretch прекрасно подойдет для тех, кто хочет поддерживать себя в прекрасной форме без тяжелых физических нагрузок. Но если вы боретесь с лишними килограммами – выбирайте для себя более интенсивную тренировку, которая позволит быстрее распрощаться с избыточным весом.
Заниматься Athletic Stretch могут абсолютно все желающие, здесь нет ограничений по полу, возрасту или уровню физической подготовки.Тренировка одинаково хороша и для новичков, и для продвинутой группы.
Кристина Котельникова познакомит гостей фитнес клуба «Vlastelin» с современным направлением – F-Training.
– С каждым новым днем в мире фитнес-индустрии появляется все больше эффективных тренировочных комплексов для развития силы, выносливости и красоты человека. Одной из таких технологий, занимающей в данное время лидирующую позицию, является функциональная тренировка, – рассказывает Кристина Котельникова.
Преимущество функционального тренинга в том, что упражнения не создают никакого излишнего напряжения в суставах и позвоночнике, что делает этот вид тренинга менее травмоопасным.
F-Training являет собой комплекс разнообразных упражнений, которые всего за час способны привести в тонус все основные группы мышц и существенно ускорить метаболизм в организме любого человека, с любой физической подготовкой. Кроме того, такая система предусматривает программы тренировок и для мужчин, и для женщин.
Команда тренерского состава групповых программ прошла обучение по направлению «Total Body Shock» в Федеральной Школе фитнеса Варвары Медведевой.
– Тренировка построена в плиометрическом режиме, с использованием повторно-серийного метода, который может дать действительно впечатляющие результаты, – рассказала Кристина Котельникова. – Посетить такую тренировку в Туле можно только в фитнес клубе «Vlastelin».
Наиболее распространены прыжковые упражнения, отталкивания после прыжка или выпада в глубину, «взрывные» упражнения с отягощениями, с высоким темпом движений.
Тренировка «Total Body Shock» будет активирована в осеннем сезоне. Приглашаем всех желающих на презентацию нового направления.
Все тренировки являются лицензированными и проводятся только лицензированными инструкторами нашего клуба, прошедшими обучение у разработчиков данных программ. Это тренировки будущего, позволяющие грамотно развивать своё тело, сохраняя самую важную составляющую - здоровье клиентов.
Презентация новых спортивных направлений будет сочетаться с открытыми уроками по уже успешно реализуемым в клубе. В День открытых дверей посетители смогут бесплатно позаниматься в фитнес клубе и выбрать направление именно для себя.
Приятный бонус:
посетители фитнес клуба «Vlastelin» в День открытых дверей смогут на специальных условиях приобрести клубную карту.
Подробности узнавайте у администратора клуба.
Фитнес-клуб «Vlastelin» – это отличный тренажерный зал, оснащенный профессиональными тренажерами на все группы мышц, групповые занятия по аэробике и фитнесу, детская комната, салон красоты и солярий.
Весь тренерский состав прошел обучение в школе Варвары Медведевой и получил сертификат по своему профилю.
Для удобства клиентов клуб работает в будни с 6:30 до 23:00, а в выходные с 9:00 до 22:00.