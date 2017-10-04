Фитнес клуб «Vlastelin» приглашает туляков на День открытых дверей

В этот день у посетителей фитнес-клуба будет уникальная возможность бесплатно позаниматься в рамках открытых уроков, посетить презентацию новых направлений, а также по специальной цене приобрести клубную карту!

Любой спортсмен, достигнув результата, уже стремится к новым высотам. Фитнес клуб «Vlastelin» также не стоит на месте и ежегодно расширяет количество спортивных направлений. Их презентация в этом году состоится в День открытых дверей, чтобы как можно больше посетителей смогли познакомиться с новыми направлениями.

Узнать больше о новых направлениях, а также пообщаться с тренерами можно будет 7 октября. Все тренеры прошли обучение в Федеральной Школе фитнеса Варвары Медведевой.

Myslo пообщался с тренерами, которые будут вести новые направления в фитнес клубе «Vlastelin» – Варварой Малолетневой и Кристиной Котельниковой.

– Ограничивая свое питание не всегда можно приобрести желаемый силуэт. Зачастую вместе с жировыми отложениями, водой уходит мышечная масса. В результате объемы станут меньше, а чтобы «вылепить» совершенное тело придётся потрудиться, – рассказывает тренер Варвара Малолетнева.

Hot Iron – это система тренировок, где учитываются как физиология, так и особенности психологии человека. Универсальная фитнесс-линейка позволяет новичкам, спортсменам, желающим стабилизировать вес за минимальное количество времени получить максимальный эффект.

Силовая тренировка не вызывает дискомфорта. Повторяя движения под ритмичную зажигательную музыку, вырабатывается гормон радости, способствующий уменьшению параметров. После часа Hot Iron можно забыть о депрессиях, плохом настроении, желание «заесть» стресс уже не возникает.

За время одного занятия Hot Iron сжигается 900 ккал. Уплотнение мышечной ткани приводит к улучшению эластичности кожи, исчезают любые проявления дряблости, целлюлита, что характерно при снижении веса на диетах. Мышцы становятся более эластичными, функциональными. Для людей, имеющих лишний вес, такая система тренировок панацея, с ее помощью легко устраняются проблемы опорно-двигательной системы, которые часто становятся преградой для занятий спортом. Данная программа не способствует наращиванию мышц, уменьшение объемов – главная цель тренировок.

Athletic Stretch – еще одно направление, которое ведет Варвара Малолетнева.

Athletic Stretch – это микс элементов пилатеса, йоги, стретчинга и аэробики. Именно чередование различных упражнений делает тренировку наиболее эффективной, но не утомляющей. Прорабатываются все группы мышц: хорошая нагрузка на ноги, ягодицы, без внимания не остаются пресс и руки. Развивается гибкость и пластичность, фигура становится более изящной и подтянутой.

Athletic stretch прекрасно подойдет для тех, кто хочет поддерживать себя в прекрасной форме без тяжелых физических нагрузок. Но если вы боретесь с лишними килограммами – выбирайте для себя более интенсивную тренировку, которая позволит быстрее распрощаться с избыточным весом.

Заниматься Athletic Stretch могут абсолютно все желающие, здесь нет ограничений по полу, возрасту или уровню физической подготовки.Тренировка одинаково хороша и для новичков, и для продвинутой группы.

Кристина Котельникова познакомит гостей фитнес клуба «Vlastelin» с современным направлением – F-Training.

– С каждым новым днем в мире фитнес-индустрии появляется все больше эффективных тренировочных комплексов для развития силы, выносливости и красоты человека. Одной из таких технологий, занимающей в данное время лидирующую позицию, является функциональная тренировка, – рассказывает Кристина Котельникова.

Преимущество функционального тренинга в том, что упражнения не создают никакого излишнего напряжения в суставах и позвоночнике, что делает этот вид тренинга менее травмоопасным.

F-Training являет собой комплекс разнообразных упражнений, которые всего за час способны привести в тонус все основные группы мышц и существенно ускорить метаболизм в организме любого человека, с любой физической подготовкой. Кроме того, такая система предусматривает программы тренировок и для мужчин, и для женщин.

Команда тренерского состава групповых программ прошла обучение по направлению «Total Body Shock» в Федеральной Школе фитнеса Варвары Медведевой.

– Тренировка построена в плиометрическом режиме, с использованием повторно-серийного метода, который может дать действительно впечатляющие результаты, – рассказала Кристина Котельникова. – Посетить такую тренировку в Туле можно только в фитнес клубе «Vlastelin».

Наиболее распространены прыжковые упражнения, отталкивания после прыжка или выпада в глубину, «взрывные» упражнения с отягощениями, с высоким темпом движений.

Тренировка «Total Body Shock» будет активирована в осеннем сезоне. Приглашаем всех желающих на презентацию нового направления.

Все тренировки являются лицензированными и проводятся только лицензированными инструкторами нашего клуба, прошедшими обучение у разработчиков данных программ. Это тренировки будущего, позволяющие грамотно развивать своё тело, сохраняя самую важную составляющую - здоровье клиентов.

Презентация новых спортивных направлений будет сочетаться с открытыми уроками по уже успешно реализуемым в клубе. В День открытых дверей посетители смогут бесплатно позаниматься в фитнес клубе и выбрать направление именно для себя.

Приятный бонус:

посетители фитнес клуба «Vlastelin» в День открытых дверей смогут на специальных условиях приобрести клубную карту.

Подробности узнавайте у администратора клуба.

Фитнес-клуб «Vlastelin» – это отличный тренажерный зал, оснащенный профессиональными тренажерами на все группы мышц, групповые занятия по аэробике и фитнесу, детская комната, салон красоты и солярий.

Весь тренерский состав прошел обучение в школе Варвары Медведевой и получил сертификат по своему профилю.

Для удобства клиентов клуб работает в будни с 6:30 до 23:00, а в выходные с 9:00 до 22:00.

Фитнес-клуб «Vlastelin»

Телефон: 71-63-63 Тула, Улица Коминтерна, 24 В (ТЦ «Парус», 4 этаж)

Телефон: (4872) 71-63-63

Адрес: г. Тула, Улица Коминтерна, д.24 В,

ТЦ «Парус», 4 этаж