Тула с высоты птичьего полёта: топ-5 видео
Myslo сделал подборку лучших видео оружейной столицы, снятых с помощью квадрокоптера.
Бытует мнение, что можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и другие работают. К этому списку пользователи всемирной паутины добавили еще одну нетленку – разглядывать улицы городов с высоты птичьего полета.
Мы подготовили для вас топ-5 самых головокружительных видов нашего города, снятых с помощью квадрокоптера.
Видео правительства Тульской области.
МСИА Россия Сегодня.
Канал «Земля солнца».
Телеканал 360.
FlyTula.
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