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Тула с высоты птичьего полёта: топ-5 видео

Тула с высоты птичьего полёта: топ-5 видео

Myslo сделал подборку лучших видео оружейной столицы, снятых с помощью квадрокоптера.

Бытует мнение, что можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и другие работают. К этому списку пользователи всемирной паутины добавили еще одну нетленку – разглядывать улицы городов с высоты птичьего полета.

Мы подготовили для вас топ-5 самых головокружительных видов нашего города, снятых с помощью квадрокоптера.


Видео правительства Тульской области.

 

МСИА Россия Сегодня.

 


Канал «Земля солнца».

 


Телеканал 360.

 


FlyTula.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 17:20 0
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