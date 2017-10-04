Тула с высоты птичьего полёта: топ-5 видео

Бытует мнение, что можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и другие работают. К этому списку пользователи всемирной паутины добавили еще одну нетленку – разглядывать улицы городов с высоты птичьего полета.

Мы подготовили для вас топ-5 самых головокружительных видов нашего города, снятых с помощью квадрокоптера.



Видео правительства Тульской области.

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