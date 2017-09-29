Иван Зиновьев: «Романтика доступнее, чем кажется»

Романтика – это вовсе не обязательно дорого, но всегда от души. В этом уверен Иван Зиновьев, который первым в Тульской области начал заниматься организацией романтических событий.

Романтическое свидание в небе или предложение руки и сердца как в кино, а может, просто небольшой, но оригинальный сюрприз – об этом мечтают все представительницы прекрасного пола. Часто многие не знают, каким образом воплотить свою идею.

Туляк Иван Зиновьев знает, как привнести романтику в жизнь каждого. Легко, индивидуально и недорого!

– Еще в студенческие годы мы с ребятами соревновались, кто организует для девушки самое необычное и в то же время недорогое (студенты же!) свидание. Выходило каждый раз интересно. Девушки рассказывали своим подругам и те, естественно, говорили «вау!». Знакомые стали обращаться ко мне за помощью, и я с удовольствием им помогал. Но через какое-то время я понял, что могу накопленный опыт трансформировать в бизнес, – рассказывает Иван.

Как давно Вы в бизнесе и сколько человек уже воспользовались Вашими услугами?

– Как бизнесом, романтическими событиями я занимаюсь с февраля этого года. За это время организовал уже более сотни романтических свиданий, признаний в любви, предложений выйти замуж. Не так давно была семейная пара, которая вместе уже пять лет. Воспитывают ребенка, каждый день похож на предыдущий. Обратились ко мне и попросили устроить для них романтические выходные, чтобы они вместе могли отдохнуть. Мы их покатали на квадроциклах, заказали парный массаж, заселили в шикарный загородный комплекс, а утром их ждала фотосессия. И драйв, и романтика! Но все же чаще обращается за помощью кто-то один из пары, чтобы это был сюрприз.

Кто определяет сумму, которая будет потрачена на организацию события?

– Каков лимит – это первое, что я уточняю у клиента. От этого во многом зависит, что именно будет в сценарии. Если не получается уложиться в названную сумму, то находим компромиссное решение. Например, один молодой человек обратился с просьбой помочь организовать экстремальное предложение руки и сердца. Бюджет был ограничен несколькими тысячами рублей. За такую сумму это сделать было невозможно, поэтому экстрима не было. Но мы организовали другое, и оба остались очень довольны.





Как происходит подготовка к событию?

– У меня есть несколько стандартных сценариев, но, как правило, каждое событие готовится индивидуально. Сначала выясняю повод события и пожелания заказчика. Потом, исходя из имеющегося опыта, предлагаю свои идеи, подстраиваясь под бюджет и особенности заказа. После уточняем детали и составляем уже окончательный сценарий. Один из обязательных пунктов для меня – не просто отработать заказ, а по-настоящему удивить клиентов, подарив им бурю эмоций и воспоминаний об этом чудесном событии. Мне нравится видеть счастливые глаза людей, довольных друг другом и моей работой.

После встречи с заказчиком и составления сценария начинается основной этап подготовки. Расскажите о нем подробнее.

– У меня есть много знакомых, которые работают в смежных сферах. Это музыканты, флористы, мастера самых разнообразных подарков ручной работы, операторы, фотографы... В прошлом я несколько лет работал ведущим на праздниках и свадьбах, да и сейчас иногда удается поработать. За это время наладил взаимоотношения со многими кафе и ресторанами, поэтому теперь есть возможность быстро и без предоплаты арендовать помещение, номер или даже сделать предзаказ в ресторане. Сейчас веду переговоры с кинотеатрами, чтобы получить от них карту лояльности на проведение романтических свиданий с киносеансом.

Если, например, идея сделать второй половине сюрприз возникла сегодня вечером, а повод дня него будет завтра – сможете помочь?

– Легко! У меня был случай, когда вечером звонит молодой человек и говорит, что завтра у них свадьба. Они не планировали отмечать шумно и с гостями, хотели скромную свадьбу только для двоих. Но, готовясь к ней, совершенно забыли продумать вечер. У меня в распоряжении было меньше суток. Но! Удалось все и даже больше: нашел шикарный номер в загородном комплексе, профессионального декоратора для его украшения, продумал романтическую атмосферу с лепестками роз, свечами и живой саксофонной музыкой, которая была как фон для красивой фотосессии… Даже с визажистом удалось договориться. Но опять же, это не только мои идеи, но и пожелания заказчика, так что это он красавчик, а не я. Конечно, в идеале нужно хотя бы несколько дней на подготовку, но если надо срочно, то всегда готов помочь.

Каким было самое необычное свидание, которое Вы организовывали?

– Семейная пара обратилась ко мне. Они уже несколько лет жили в браке и хотели привнести в семейный быт не просто разнообразие, а стать частью настоящего приключения! В итоге вот что получилось: они вдвоем прыгнули из самолета с парашютом, приземлились на поле, на котором было выстрижено «Я тебя люблю», у одного из стогов сена их ждал романтический ужин, свечи и живая музыка. И это только часть программы. Само приключение длилось три дня.

В этом случае, конечно, над подготовкой трудился не я один. Тут понадобилась целая группа профессионалов.

Какое самые бюджетное, но от этого не менее романтическое событие приходилось организовывать?

– Молодой человек забыл поздравить свою девушку с 8 Марта. И чтобы извиниться, он попросил разукрасить ее машину. Краски были специальные, смываемые. Обошлась такая большая открытка в 1000 рублей.

Бизнес Ваш молодой, развивается и организация романтических свиданий – это лишь малая часть задумок. Чем еще Вы удивите туляков в ближайшее время?

– Действительно, задумок настолько много, что я сейчас активно ищу себе партнера по бизнесу. Именно не сотрудника, а партнера, на которого можно будет положиться, как на себя. Нужен креативный человек, у которого миллион идей в голове и желание работать! Сейчас мы расширяем перечень событий, в которые можно привнести романтики: встреча из роддома, поздравление с днем рождения (сейчас прорабатываем такую услугу, как «Поздравление длиною в день/месяц»), эксклюзивные подарки, романтические поездки и многое другое.

Сейчас также прорабатывается такая необычная услуга, как «Счастливая семейная жизнь под ключ».

Это когда мы мягко подталкиваем супругов удивлять друг друга и совершать романтические поступки. Например, семья уже тратит на романтику определенную сумму в месяц. Будут продолжать тратить такую же, только мы поможем сделать это интереснее, разнообразнее и, что иногда важно, просто сделать! Например, жена работает бухгалтером. Мы звоним и напоминаем в конце месяца: «Сегодня у твоей жены сдача отчета, она может задержаться – приготовь ей ужин». Будем обговаривать, какая сумма будет ежемесячно тратиться на романтические события. Это могут быть походы в кино, кафе, прогулки, букеты цветов, сюрпризы...

Про романтические поездки расскажите, пожалуйста, подробнее.

– У меня есть несколько знакомых туроператоров, с помощью которых теперь возможно организовывать настоящие романтические туры. Сейчас готовим тур в Паттайю: spa, прогулка на катере, живая музыка... Для пары не просто запланирована насыщенная романтическая программа, но и будет русскоговорящий представитель, который будет контролировать, чтобы все прошло на высшем уровне.

А сами часто удивляете свою жену?

– На своем примере столкнулся с тем, как со временем романтика уходит из семьи и насколько важно научиться чувствовать этот момент и вовремя реагировать поступками! Я стараюсь держаться в тонусе, но, конечно же, хочется удивлять жену чаще, чем сейчас. А может, даже сделать романтику частью спланированного семейного досуга и бюджета.

– Романтиками рождаются или становятся?

– Однозначно, романтиком можно стать. Для этого им вовсе не обязательно рождаться! Нужно всего лишь с любовью и трепетом относиться ко всему, что вызывает искреннюю улыбку и горящие глаза у твоей половинки. Тогда уникальные идеи сами придут в голову, а уж если нужна помощь в их исполнении, то я всегда рад помочь. Мой телефон всегда доступен, а консультирую и подсказываю идеи я бесплатно.

– Зачем, по Вашему мнению, обязательно нужна романтика в отношениях?

– Романтика в отношениях для меня – это некая возможность всегда быть парнем, мужем, которым захочется хвалиться перед всеми вокруг. Всегда приятно осознавать, что для своей женщины ты – самый классный мужчина, это нереально круто. Ведь помимо набора индивидуальных предпочтений у женщин есть и общепринятое понимание «самого классного», и мне кажется, одно из главных его составляющих является «внимательный».

Искренние эмоции любимой женщины – это достаточная награда и «топливо» для следующих великих дел. Считаю романтику одновременно и не сложной, и абсолютно необходимой любым отношениям! Она навсегда сохранит их в стадии развития, эмоций и искренности. Считаете так же? Звоните, я буду рад помочь.

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За предоставление места для съемок благодарим кофейню «Зерна».