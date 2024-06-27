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Можно даже тем, кто на ПП: что такое фрипсы и где их купить?
erid: F7NfYUJCUneLsWnnP1t5; Фото Инны Хан.

Можно даже тем, кто на ПП: что такое фрипсы и где их купить?

Современные люди выбирают полезную и вкусную еду. Снеки нового поколения — как раз такие. Рассказываем, что обязательно нужно попробовать этим летом.

Те, кто следит за своей фигурой, знают — найти правильные снеки крайне сложно. Но мы постарались для вас! Тульская компания выпускает линейку полезных и необычных вкусностей — фрипсов и пастилы — под брендом «ЛерЛен».

Фрипсы заслуживают особого внимания. Это тонкие сушеные ломтики фруктов и овощей, приготовленные по особой технологии и при высокой температуре. Это позволяет сохранить насыщенный вкус и большую часть питательных веществ.

Фрипсы готовят без сахара, глутамата натрия, химикатов и ароматизаторов. Фрукты и овощи просто красиво нарезают, высушивают и фасуют по 50-100 г в крафтовые упаковки.

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Линейка фрипсов очень разнообразна. Среди фруктовых вкусов — апельсин, мандарин, банан, хурма, лимон, лайм, грейпфрут, яблоко, киви, ананас, груша, клубника, арбуз и даже питахайя!

Овощная линейка еще интереснее — томаты со специями, цукини с паприкой и сушеные шампиньоны. Это очень вкусно!

Есть кое-что и для любителей закусок посытнее — джерки из курицы!

Все эти вкусы объединяет одно — польза и низкая калорийность. Такие снеки можно взять в дорогу, дать ребенку в школу или купить на встречу с друзьями, особенно если вы следите за фигурой. 

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Фрипсы подходят тем, кто соблюдает низкокалорийную и безглютеновую диету. И их можно всем! 

Еще не пробовали фрипсы от «ЛерЛен»? Присмотритесь к наборам с разными вкусами — миксу из цитрусовых или фруктовых снеков, или попросите для вас бокс по вашим личным предпочтениям.

«ЛерЛен» можно доверять. Производство полезных снеков открыли две подруги — Елена Лешукова и Валерия Самарская. К делу они подходят с душой и постоянно придумывают новые вкусы в линейке. 

Чтобы не пропустить новинки и специальные предложения, подписывайтесь на аккаунты «ЛерЛен» в социальных сетях:

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Автор:
вчера, в 17:59
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