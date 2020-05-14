Истории от волонтеров акции «#МыВместе»: Про хлеб, лампадное масло, слезы и коньяк

Фото Дмитрия Дзюбина из архива героев публикации.

Нужна помощь волонтеров? Звоните на горячую линию по тел. 8-800-200-34-11. А если вы готовы помочь сами, регистрируйтесь на сайте мывместе2020.рф.

Иван Кутищев, член команды «Молодежка» ОНФ:

– Мне нравится, что я могу быть полезным людям, отдать частичку себя и показать, что молодежь может совершать важные поступки в это непростое время. Родные со мной в этом решении солидарны: у меня активная семья, они тоже сейчас поддерживают соседей и родственников. В неделю помощь от меня получают примерно 60 человек, я уделяю этому много времени. Но всё индивидуально. Считаю, если у тебя есть час или два, чтобы помочь, нужно сделать это. Важен каждый человек!

Обычно старики просят купить самое необходимое – молоко, хлеб. Иногда в списках появляются фрукты и корм для животных. Пенсионеры благодарят нас за помощь, иногда даже плачут, говорят, что не привыкли, чтобы кто-то вот так безвозмездно им помогал. Для них это не только практическая помощь, но и знак внимания.

Ольга Сухова, студентка мединститута Тульского госуниверситета:

– Пенсионерам сейчас катастрофически не хватает внимания, они очень хотят общаться, поэтому с некоторыми мы потом даже созваниваемся, говорим обо всем. Бабушки и дедушки рассказывают нам, что безумно скучают по прогулкам в парках и во дворе. В такой ситуации мы с моим молодым человеком Никитой не смогли остаться в стороне. Время есть, поэтому и решили помочь тем, кому сейчас лучше не выходить из дома.

Покупаем продукты, приносим воду и выполняем не совсем обычные заявки. Однажды ездили за здоровым питанием в большой супермаркет, потому что у бабушки диабет и многие продукты ей противопоказаны.

Мы ходили в церковь за лампадным маслом, ставили свечи за здравие, покупали куличи.

А у одной бабули был день рождения, ей исполнилось 83 года. Мы не захотели оставлять ее в одиночестве, купили вишневый пирог, украсили и пришли поздравить. Мы относимся к пенсионерам с любовью, и они отвечают нам тем же: одна бабушка написала мне стихотворение. Это так трогательно! В такие моменты понимаю, что делаю всё правильно.

Артур Новиков, координатор команды «Молодежка» ОНФ:

– Волонтерство сейчас занимает 90% моего времени. Два месяца мы всей командой трудимся без выходных с утра до вечера. А кто, если не мы? Да, это непросто и опасно в период пандемии, но если пройду мимо я, он, мы все, то люди в зоне риска останутся совсем одни. Сейчас нужно помогать! На призыв откликнулось много людей самых разных возрастов и профессий, они доставляют продукты и лекарства. А некоторые даже покупают за свой счет продукты и лекарства тем, кто не может приобрести их сам.

Я знаю, что некоторых волонтеров не поддерживают родственники, не понимают, зачем подвергать себя риску.

Но всех нас сейчас объединяет мысль, что мы делаем всё не напрасно. Не хотим останавливаться и планируем помогать и после пандемии: составляем сейчас список нуждающихся бабушек и дедушек, чтобы поддерживать их и дальше.

Ольга Чернецова, директор тульского отделения общественной организации «Экологическая защита»:

– Я продолжаю работать удаленно, поэтому посвятить весь день волонтерству, конечно, не могу. Вписала акцию #МыВместе в свой рабочий график, чтобы не перегружаться и оставить время на работу, себя и семью.

Выбираю заявки в своем районе, чтобы не выезжать далеко, и успеваю в день помочь примерно пяти людям.

В основном старикам нужна помощь волонтеров в покупке продуктов, но еще одно не менее важное – приобретение лекарств. Люди с хроническими заболеваниями в пандемию коронавируса находятся в группе риска, но отказаться от приема препаратов они не могут. Чтобы получить жизненно необходимое лекарство, им нужно поехать в больницу, выписать рецепт, пойти в аптеку, контактировать там с людьми, а потом еще вернуться домой. Мы помогаем исключить эти контакты и берем заботы по приобретению лекарств на себя.

Самоизоляция изменила жизнь всех людей. Я активный человек и остро ощущаю перемены. Но оцениваю сложившуюся ситуацию как возможность по-пробовать себя в чем-то новом, научиться работать в онлайн-формате, уделить время новым проектам или личным интересам, провести больше времени с семьей.

Привношу свое убеждение и в волонтерство. Когда мы формировали продуктовые наборы для пенсионеров, заметили, что остается много коробок и пакетов. Куда пойдет этот картон и пластик? Его собирались отправить на свалку, но выбрасывать ценное вторсырье нельзя. Мы связались с компанией, которая принимает сырье на переработку. Коробки и пластик уже забрали, а вырученные деньги мы отправим в тульский благотворительный фонд «Не молчи». Уверена, что они пойдут на пользу кому-то из детей, тем, кто в этом очень нуждается.

Ирина Вага, домохозяйка:

– Прошел месяц с тех пор, как я стала волонтером. За первые полторы недели я выполнила 30 заявок, а сейчас точное число сказать уже сложно. Каждый день на помощь пенсионерам у меня уходит от трех до десяти часов. Это отвлекает меня от негативных мыслей и новостей о коронавирусе. Я рада, что могу быть полезной людям.

Заявки бывают разные, иногда требуется помощь в элементарных вещах, например, вынести мусор или оплатить коммунальные услуги. Чаще всего бабушки и дедушки просят получить лекарства по рецептам и купить продукты. Списки и потребности у всех разные и зависят от достатка, но я точно знаю, что каждому из них наша помощь очень нужна!

У волонтеров, можно сказать, нет самоизоляции.

Мы постоянно в движении, но при этом мы соблюдаем все правила предосторожности в общественных местах и при общении с заявителями. Я дала свое согласие на выполнение заявок для больных коронавирусом или тех, кто сидит на карантине. Из-за этого ограничила встречи с близкими, чтобы не подвергать их риску. Но они меня понимают и поддерживают!

Дмитрий Аникин, продавец:

– Мой сын – студент колледжа, он первым зарегистрировался на сайте волонтеров. А потом уже и я заинтересовался. Почему бы не сделать доброе дело по пути на работу? Я работаю продавцом в магазине «Леруа Мерлен» в Туле, а живу в Киреевске. Успеваю выполнять заявки в двух городах. заезжаю в деревни, потому что молодежи туда часто проблематично добраться, а помощь людям там очень нужна. В одной из деревень, например, вообще не было воды. Ее местные набирают в роднике, но до него еще нужно добраться. Что же делать? Получили инструкцию, как отыскать тот самый родник, и привезли воды с запасом.

Пенсионеры в основном просят купить хлеб, молоко и мясные продукты. Одна бабушка, правда, еще попросила коньяк.

Но тут мы отказали – не имеем права привозить алкоголь и табак по условиям акции.

Волонтерами обычно становятся студенты, молодежь. Но в этот раз объединились люди всех возрастов. Мне 40 лет, и среди желающих помочь есть мои ровесники. Это отлично! Сейчас самое время начать помогать. Эти неподдельные эмоции от бабушек и дедушек дорогого стоят. Волонтерство заряжает меня силами и желанием жить дальше и двигаться вперед!