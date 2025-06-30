В Туле открылся розничный магазин сети «Железная-Мебель»

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На минувшей неделе состоялось долгожданное событие: в Туле открылся розничный магазин по продаже металлической мебели и систем хранения. Он стал 45-м по счету в России и 50-м — с учетом представительств в странах ближнего Зарубежья.

Компания работает на рынке с 2002 года и уже давно является надежным партнером многих тульских предприятий. В компании «Железная-Мебель» уверены, что открытие магазина позволит еще больше укрепить наработанные партнерские связи. Теперь тулякам не придется в интернете изучать размеры и габариты изделий: подобрать идеальный вариант и убедиться в высоком качестве и надежности можно в большом розничном магазине.

В ассортименте магазина — более 65 000 наименований мебели и систем хранения из металла и пластика.

Требуется оборудовать автосервис, обустроить гараж, производственный цех, раздевалку для фитнес-центра, лабораторию или кладовую в квартире? Все необходимое для этого найдется в магазине «Железная-Мебель».

В наличии — различные системы хранения: стеллажи, архивные шкафы, мебель для раздевалок, сейфы, гардеробные системы. Большой ассортимент верстаков и строительного оборудования.

Также есть урны, мусорные контейнеры, почтовые ящики.

Большой выбор лабораторной, медицинской и офисной мебели, кроватей и металлических входных и огнеупорных дверей.

Также в ассортименте — продукция для опломбирования и опечатывания.

Компания постоянно расширяется, увеличивая количество надежных производителей продукции. Так, недавно в ассортимент были добавлены ограждения, строительные леса, вышки-туры и многое другое.

Менеджеры магазина «Железная-Мебель» найдут решение для абсолютно любого помещения.

Среди представленного ассортимента не нашлось подходящего варианта? Нужна нестандартная мебель? На выбор будут предложены производители, которые изготовят заказ по индивидуальным размерам.

При крупном заказе клиенты бесплатно получают проект с визуализацией помещения. Это позволит наглядно оценить, как будет выглядеть металлическая мебель после установки. При необходимости можно сразу же внести корректировки в проект.

Компания оказывает широкий спектр дополнительных услуг, например сборка и монтаж мебели. Сотрудники выполнят грамотный монтаж и проконсультируют по всем нюансам эксплуатации.

Магазин «Железная-Мебель» работает без выходных, заказы на сайте принимаются 24/7.

Возможность оплаты семью различными способами.

Рядом с магазинами — удобная зона для погрузки товара и парковка.

Официальная гарантия на каждый товар.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

железная-мебель.рф

Тула, ул. Староникитская, 37.

Режим работы магазина: пн. — пт., 9.00–19.00; сб. — вс., 10.00–18.00.

Телефон: +7 (4872) 79-06-12.

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