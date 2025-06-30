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В Туле открылся розничный магазин сети «Железная-Мебель»
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В Туле открылся розничный магазин сети «Железная-Мебель»

«Железная-Мебель» — крупная сеть специализированных магазинов.

На минувшей неделе состоялось долгожданное событие: в Туле открылся розничный магазин по продаже металлической мебели и систем хранения. Он стал 45-м по счету в России и 50-м — с учетом представительств в странах ближнего Зарубежья.

Компания работает на рынке с 2002 года и уже давно является надежным партнером многих тульских предприятий. В компании «Железная-Мебель» уверены, что открытие магазина позволит еще больше укрепить наработанные партнерские связи. Теперь тулякам не придется в интернете изучать размеры и габариты изделий: подобрать идеальный вариант и убедиться в высоком качестве и надежности можно в большом розничном магазине.

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В ассортименте магазина — более 65 000 наименований мебели и систем хранения из металла и пластика.

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Требуется оборудовать автосервис, обустроить гараж, производственный цех, раздевалку для фитнес-центра, лабораторию или кладовую в квартире? Все необходимое для этого найдется в магазине «Железная-Мебель».

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В наличии — различные системы хранения: стеллажи, архивные шкафы, мебель для раздевалок, сейфы, гардеробные системы. Большой ассортимент верстаков и строительного оборудования.

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Также есть урны, мусорные контейнеры, почтовые ящики.

Большой выбор лабораторной, медицинской и офисной мебели, кроватей и металлических входных и огнеупорных дверей.

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Также в ассортименте — продукция для опломбирования и опечатывания.

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Компания постоянно расширяется, увеличивая количество надежных производителей продукции. Так, недавно в ассортимент были добавлены ограждения, строительные леса, вышки-туры и многое другое.

Менеджеры магазина «Железная-Мебель» найдут решение для абсолютно любого помещения.

Среди представленного ассортимента не нашлось подходящего варианта? Нужна нестандартная мебель? На выбор будут предложены производители, которые изготовят заказ по индивидуальным размерам.

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При крупном заказе клиенты бесплатно получают проект с визуализацией помещения. Это позволит наглядно оценить, как будет выглядеть металлическая мебель после установки. При необходимости можно сразу же внести корректировки в проект.

Компания оказывает широкий спектр дополнительных услуг, например сборка и монтаж мебели. Сотрудники выполнят грамотный монтаж и проконсультируют по всем нюансам эксплуатации.

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  • Магазин «Железная-Мебель» работает без выходных, заказы на сайте принимаются 24/7.
  • Возможность оплаты семью различными способами.
  • Рядом с магазинами — удобная зона для погрузки товара и парковка.
  • Официальная гарантия на каждый товар.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.

железная-мебель.рф

Тула, ул. Староникитская, 37.

Режим работы магазина: пн. — пт., 9.00–19.00; сб. — вс., 10.00–18.00.

Телефон: +7 (4872) 79-06-12.

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вчера, в 13:55
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