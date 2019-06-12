«Автострада-2019» в Туле: «моргуновка», адриатический «Запорожец» и «Паккард» из Канады

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле прошла юбилейная «Автострада»: фестиваль в этом году состоялся уже в 15-й раз.

Сотни автомобилей и десятки тысяч туляков собрались сегодня на площади Ленина и в Кремле на фестивале «Автострада», который уже традиционно проходит в Туле 12 июня. От децибелов автозвука вибрирует воздух и земля под ногами, от всевозможных марок, моделей, цветов и сумасшедшего тюнинга разбегаются глаза.

- С каждым годом на фестивале растет качество выставочных экспонатов, — говорит организатор «Автострады» Виталий Хадарцев.

Виталий Хадарцев.

— Например, в номинации для тюнинга в этом году участвует более 60 автомобилей, и всё это — лучшие проекты российского и мирового уровня. На фестивале нет ни одной стоковой машины, у каждой есть либо история, либо крутая реставрация, либо тюнинг.

Фурор на выставке произвела «Тесла» — ее открытые вверх двери были видны издалека, вокруг толпились десятки зрителей, интересовавшиеся техническими фишками машины.

Автомобиль приехал к нам из Москвы, а куплен был в автосалоне в Европе два года назад — сейчас такая модель стоит от 8,5 миллионов рублей. В нем нет двигателя внутреннего сгорания, а есть два электромотора на каждой оси, которые питаются от батареи — она занимает площадь всего днища.

Если «Тесла», как заморская диковинка, интересна и сама по себе, то более привычные нам модели на выставке были представлены во всевозможном тюнинге. Например, Роман вложил в свою «Ауди» 1,5 миллиона рублей:

- В ней не осталось ничего из того, что было - она полностью переделана, перекрашена, заменена турбина, да все заменено! Теперь она разгоняется за 3,7 секунды до сотни, а не за 5-6, как раньше, участвует в гонках - в чемпионатах Москвы, России. У нее даже цвет эксклюзивный, ему нет аналогов в мире - я выкупил всю краску этого оттенка.

Пятнистый «Запорожец» должен был стать рекламной «мумией» — стоять возле автосервиса и привлекать внимание. Но потом туляк Владимир Банин решил: «Хочу, чтобы он ездил».

- А потом — чтобы ездил быстро, - смеется Владимир. - А потом — чтобы был красивым. И всё это затянулось на 4 года. Во сколько обошлось восстановление — не скажу, жена рядом стоит. Ездит машина быстро: внутри стоит движок от «Фольксвагена» мощностью 142 лошадиных силы. Вообще в переделке использовались запчасти от «Запорожца», «Фолксваген», «ВАЗа», «УАЗа», «Мазды». Что касается цвета, идею подсмотрел несколько лет назад в зарубежном журнале — в Европе тогда уже начали обклеивать машины пленкой, а у нас таких пока не было. А мы решили воплотить эту идею не в пленке, а в краске.

Традиционно на «Автостраде» выступают байкеры и проходит выставка мотоциклов. Одним из самых ярких экспонатов стало изобретение Александра Абрамова из Подольска.

Александр Абрамов.

- Это полностью самодельный мотоцикл, сделан в гараже своими руками, болгаркой и сваркой. Я с детства болею мотоциклами, первой собственной моделью стал трайк «Чужой», гляньте в интернете — мы на нем намотали больше 6000 км за 20 дней. Эта модель, которую я привез на «Автостраду», - скорее «шоу-стоппер», чтобы порадовать людей на мероприятиях, для дальних поездок он пока неудобен, но я планирую его доработать, чтобы хотя бы до Тулы добираться своим ходом.

В этом году в третий раз в рамках «Автострады» проходит Кубок губернатора Тульской области — ралли исторических автомобилей.

Маршрут проходит по городу, его протяженность составляет 60 км, а участниками ралли сегодня стали порядка 30 экипажей.

А остальные ретро-автомобили красовались на выставке в Кремле. По словам ее организатора Михаила Готесмана, в этом году, несмотря на то, что фестиваль проходи т среди недели, экспозиция получилась еще лучше, чем раньше:

Михаил Готесман.

- Сегодня у нас небывалое представительство ретро-«Фольксвагенов», от «жуков» до микроавтобусов, невероятный довоенный «Паккард», два военных джипа «Виллис» из Санкт-Петербурга, «Мерседес» 60-х годов, который своим ходом приехал из Сирии. Выставка удалась!

Тот самый невероятный «Паккард» был буквально облеплен желающими сфотографироваться: еще бы, семиместный лимузин, с перегородкой между водителем и пассажирами, сияющий черным лаком — роскошная машина!

Его владелец Олег Сидоров купил автомобиль в Канаде:

- Я мечтал о ЗИС-110, но цены на них кусаются. Привезти прототип — «Паккард» из Канады оказалось дешевле. Эти машин было выпущено всего 672 экземпляра, мой — 1908 года, с двигателем мощностью 162 лошадиных силы. Технически он был полностью исправен, а вот салон пришлось реставрировать — восстанавливал деревянные детали, заново отливал пластиковые и хромированные, перешивал сиденья. «Автострада» стала для него первой выставкой.

«За рулем кабриолета…» — напевали девушки строки из новой песни «Ленинграда», усаживаясь фотографироваться в миниатюрный кабриолет «Ситроен».

Константин Кутуков нашел его в Архангельске, где он 8 лет стоял никому не нужным под снегом и дождем:

- Автомобиль 1982 года, был в убитом состоянии. Мне его подсказали на форуме любителей «Ситроен». Слетал в Архангельск, нашел хозяина и выкупил его за 100 тысяч рублей. Сколько вложил, уже перестал считать. Много. От первоначального состояния мало что осталось, благо с запчастями на них проблем нет — в Европе тысячи таких автомобилей. Сейчас машина на ходу, а у меня в работе есть еще два ретро-«Ситроена» и 21-я «Волга».

Друзья Алексей Карпов, Михаил Гаврилин и Павел Осовский приехали в Тулу из Москвы со своим самоваром и «копейкой» — ВАЗом-2101 1979 года выпуска.

- Это машина моего дедушки, он получил ее бесплатно как ветеран, и уже 40 лет она в нашей семье и все 40 лет на ходу, — рассказывает Алексей. Изначально я планировал его как пацанский проект, но потом познакомился с ребятами из ретро-клуба и увлекся этой темой. Даже людьми с «АвтоВАЗа» познакомился, беру у них информацию по технической части для реставрации машины.

- А самовар — ваш, тульский, — говорит Михаил. — Судя по клейму, выпущен в начале 20-х годов, уехал в Сызрань, а потом был выкуплен мной и вот уже два года приезжает в гости к себе на родину.

Романтичный «Запорожец» в цвете «Адриатика», похоже, будет очень гармонично смотреться на любом морском побережье.

Его хозяйка Кристина Трактирова подтверждает: так и есть — этот красавчик уже съездил — между прочим, своим ходом и без поломок! — в Крым, где был обласкан вниманием на местной автовыставке. А ведь еще недавно он валялся в куче металлолома и судьба его была незавидна:

- Я увидела эту машину в пункте приема металла, пожалела и выкупила. Он был ярко-желтым, но в целом выглядел ужасно: кузов помят, салон порван, двигатель сгорел. Пришлось разбирать всё до болтика и восстанавливать с нуля. Многие запчасти пришлось покупать, что-то у меня было, так как у меня уже есть еще один «Запорожец» — желтый, я на нем раньше каждый год участвовала в «Автостраде». Почему мне нравятся эти автомобили? Это частичка истории, добрая, душевная машина, которая знакома практически каждой семье. Кто-то должен сохранять эту добрую традицию, передавать ее другим поколениям.

Туляк Сергей Савкин с друзьями Сергеем и Владимиром разыграли в Кремле целый перфоманс — переоделись в героев «Операции Ы» и позировали возле раритета, автомобиля СМЗ-3, который после выхода фильма Леонида Гайдая был прозван «моргуновкой».

- Когда я был маленьким, каждое лето ездил в деревню, — вспоминает Сергей Савкин. — Там жил участник, инвалид войны дядя Миша Калинин, и он катал нас с сестрами на такой «моргуновке». И у меня была мечта найти такую машину, восстановить, и пуская мое детство продолжается бог знает сколько. Наше! Он стояла под яблоней в Октябрьском поселке, гнила, а сейчас на ходу — мы сюда на ней и приехали!

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