Битва за Нашествие: «Васильков & Коты» представят Тулу на фестивале

Фото Дмитрия Дзюбина.

Такой оказалась битва за выступление на главном приключении года — фестивале «Нашествие». «Битва за «Нашествие» состоялась 8 июня на территории кластера «Октава».

Кстати, Тула — единственный город, который имеет право проводить «Битву за «Нашествие» и отправлять группы, представляющие регион, на фестиваль.

Кто из туляков поедет, выбирали ведущие Наше радио Москва:

музыкальный редактор Александра Шулакова оценивала музыку и тексты, ведущие Игорь Седов и Таня Борисова — подачу, автомобильный эксперт Андрей Ломанов — общие эмоции. Объявляя победителей, члены жюри признались, что выбор было сделать очень непросто. Группы, участвовавшие в финальной «Битве», весьма достойные.

Александра Шулакова – «П.У.Л.С.» — вы молодцы, вы очень хорошо выглядите, и у вас очень драйвовый солист. Вам еще немножечко постараться, и вы можете выходить на уровень страны, а не только на уровень региона. «Взрыв чуда» — у вас самая активная публика, вы слеймились — это очень круто. У вас классная музыка, я вообще считаю, что нам очень сильно не хватает панк-рока. Развивайтесь, и тогда точно панк-рок будет жив и живее всех живых. Вы здесь очень сильно зажгли.

Таня Борисова – «Б.У. band» – вы мне страшно понравились! Вы такие живые, такие истинные! Когда будете в Москве, я обязательно приду на ваш концерт и буду слушать ваши песни в машине. От меня, как от слушательницы, большое вам спасибо!

Андрей Ломанов – Я всегда слушаю музыку в машине, поэтому для себя выбрал коллективы, которые бы с удовольствием слушал в дороге. Во-первых, это группа AVA alphavit.a, это единственный коллектив из тех, что выступали сегодня, чье каждое слово я мог разобрать. Молодцы, спасибо вам большое! «Удачное начало» — это огонь, я с удовольствием слушал выступление. Очень хороший голос, работайте дальше, и, я уверен, у вас большое будущее впереди.

Игорь Седов – Большая благодарность группе «План 9», басист которой со сломанной ногой. Единственное, чего не хватило лично мне, — еще одной гитары. Ребят, возьмите еще одного гитариста в группу и жгите! У вас всё получится. «Васильков & Коты» — это было что-то фееричное, многообразие электричества, акустической гитары, абсолютно чумовой перкуссионист, который еще и раздавал здесь бананы, божьих коровок и вообще всячески заводил публику. Я считаю, это великолепная работа со зрителями. Ну и само звучание группы, оно необычное и отличается от всего того, что мы здесь услышали. Я в какой-то момент даже подумал, что время повернулась вспять: а точно ли я в 2019-м? Может быть, я в своем третьем классе?! Отлично, ребят!

Большинством голосов жюри решило отдать путевку на «Нашествие» группе «Васильков & Коты». Группе нет еще и года, ребята объединились в сентябре 2018 года. Музыканты признаются, что надеялись на победу, но видели, что конкуренты достаточно серьезные.

– Весь концерт у нас было ощущение, что мы самые клевые, но всё же оставались сомнения: остальные группы не хуже. Я думаю, что в этот день удача была на нашей стороне. Мы кайфуем от музыки и, наверное, это и стало решающим фактором. Мы получили огромное удовольствие от выступления. И, кстати, наша группа никогда раньше не выступала раньше, — рассказал Андрей Васильков.

– Мы уверены, что когда ты делаешь что-то хорошее, то всё вокруг складывается удачно, вселенная помогает. Надо не бояться выходить за рамки. У нас были очень жесткие сроки: чтобы попасть на этот конкурс, надо было очень быстро записать альбом. Мы это смогли сделать буквально за неделю и хотим сказать спасибо всем, кто нам помогал в этом, — добавил барабанщик Эмиль Байрамов.

— С первой частью названия группы понятно, инициатором ее создания стал Васильков. А почему коты?

– Назваться «Васильков & Коты» у нас было три причины. Первая — любой мужчина на самом деле кот, а женщина — кошка. Вторая — все любят котов. Наша музыка для тех, кто может в этом признаться. Третья: у Василькова была травма детства: он всегда мечтал завести котов, но у него жуткая аллергия на их шерсть. И вот наконец мечта сбылась: он с Котами едет на «Нашествие», и у него не будет аллергии, — пояснил Эмиль.

— Вы за короткий срок успели сделать то, на что у некоторых групп уходят годы. Как происходит процесс создания ваших песен?

– Сам процесс сочинения и аранжировки песен — это самый кайф, ради которого мы собрались. Наша музыка — это плод постоянных интриг, скандалов и бесконечных споров, потому что в группе у нас два джазиста, один металлист, один блюзмен и один панк. В сумме это дало то, что вы увидели и услышали. Если бы нам дали спеть не четыре песни, а шесть, мы бы довели зал до революции. В общем, мы очень старались, — сказал басист Андрей Николаев.

— Расскажите немного о себе.

– До создания группы мы не были лично знакомы, только через знакомых. Васильков предложил объединиться, чтобы играть авторскую музыку. Андрей Васильков, гитарист, вокалист и автор текстов, профессионально не учился музыке, постигал азы самостоятельно в домашних условиях, по образованию переводчик. Дмитрий Попов, клавишник, учился в музыкальном училище им. Даргомыжского. Андрей Николаев, басист, учился в музыкальном училище им. Даргомыжского вместе с Димой. Эмиль Байрамов, барабанщик и вокалист, работает проект-менеджером веб-студии, экскурсоводом по Туле и преподавателем музыки. Тигран Малхасян, гитарист, учится в музыкальном училище им. Даргомыжского по специальности «контрабас».

— Чего ждете от «Нашествия»?

– Драйва, классного выступления, хорошего звука и новых людей. А еще мы устроим крутое шоу! Сама поездка на фестиваль объединяет в себе квинтэссенцию всех эмоций: это и путевка на большую сцену, и радость от той работы, которая уже проделана, участие в рок-тусовке — это вау! Для нас это отличная награда за труды, мы много работали и выиграли. На таких масштабных фестивалях мы никогда не выступали, мы волнуемся, но мы уверены, что всё будет супер.

Хедлайнером вечера стала группа «Анимация». Myslo удалось перед выступлением группы пообщаться с солистом Константином Кулясовым:

– Для любых групп участие в «Нашествии» — знаковое событие. Этот фестиваль является старейшим в стране. Кто только за эти годы не играл здесь! Нам тоже повезло — выступали на нем шесть лет. В этом году, правда, у нас не сложилось принять участие в самом фестивале, но нам посчастливилось открывать его в Туле.

— Можно ли сравнивать обычный концерт с выступлением на сцене «Нашествия»?

– Фестивальная площадка не идет ни в какое сравнение с обычной сценой. Открытая площадка — это всегда индикатор качества выступления любого коллектива, поскольку слушатели могут свободно разбредаться, если им неинтересно. Сразу видно, если коллектив хороший, то публика всегда возле сцены. Если же что-то пошло не так, то всё, люди ушли.

— Вы помните свое первое выступление на «Нашествии»? Какие были эмоции?

– Первое свое выступление на «Нашествии» очень хорошо помню. Мы вышли вчетвером, жутко испуганные, потому что организаторы нам сказали, что на дебют у нас будет 11 минут, а параллельно с нашим выступлением начнется авиашоу — полетят самолеты, а когда они полетят, то нас будет не слышно. Если вы найдете видеозапись за 2013 год, то увидите четыре испуганных человека, которые стоят на главной сцене «Нашествия», и ни один из нас не смотрит на зрителя. Мы все смотрели в небо, чтобы только не полетели самолеты. Мы старались, и мне кажется, что всё удалось у нас тогда, потому что последующие пять лет мы ежегодно выступали на фестивале.

— Что можете посоветовать группам, которые едут впервые на этот фестиваль?

– Не надо пытаться остаться в тусовке, нужно просто хорошо делать свое дело. Если ты не будешь обманывать себя, то и слушатели оценят. В целом же стать известной группой — это в основном удача, здесь мало профессионализма, надо чтобы сошлись звезды: и музыка, и харизма, и слово. Есть много коллективов, которые поначалу и играть-то толком не умели, но были суперпопулярны и знамениты на весь мир. Такова человеческая природа, происходит какая-то химия, и людям это нравится.