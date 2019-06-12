Битва за Нашествие: «Васильков & Коты» представят Тулу на фестивале
Десятки претендентов, семь финалистов, пять часов непрерывной рок-музыки и только один победитель – «Васильков & Коты».
Такой оказалась битва за выступление на главном приключении года — фестивале «Нашествие». «Битва за «Нашествие» состоялась 8 июня на территории кластера «Октава».
Кстати, Тула — единственный город, который имеет право проводить «Битву за «Нашествие» и отправлять группы, представляющие регион, на фестиваль.
Александра Шулакова
Таня Борисова
Андрей Ломанов
Игорь Седов
Большинством голосов жюри решило отдать путевку на «Нашествие» группе «Васильков & Коты». Группе нет еще и года, ребята объединились в сентябре 2018 года. Музыканты признаются, что надеялись на победу, но видели, что конкуренты достаточно серьезные.
– Весь концерт у нас было ощущение, что мы самые клевые, но всё же оставались сомнения: остальные группы не хуже. Я думаю, что в этот день удача была на нашей стороне. Мы кайфуем от музыки и, наверное, это и стало решающим фактором. Мы получили огромное удовольствие от выступления. И, кстати, наша группа никогда раньше не выступала раньше, — рассказал Андрей Васильков.
– Мы уверены, что когда ты делаешь что-то хорошее, то всё вокруг складывается удачно, вселенная помогает. Надо не бояться выходить за рамки. У нас были очень жесткие сроки: чтобы попасть на этот конкурс, надо было очень быстро записать альбом. Мы это смогли сделать буквально за неделю и хотим сказать спасибо всем, кто нам помогал в этом, — добавил барабанщик Эмиль Байрамов.
— С первой частью названия группы понятно, инициатором ее создания стал Васильков. А почему коты?
– Назваться «Васильков & Коты» у нас было три причины. Первая — любой мужчина на самом деле кот, а женщина — кошка. Вторая — все любят котов. Наша музыка для тех, кто может в этом признаться. Третья: у Василькова была травма детства: он всегда мечтал завести котов, но у него жуткая аллергия на их шерсть. И вот наконец мечта сбылась: он с Котами едет на «Нашествие», и у него не будет аллергии, — пояснил Эмиль.
— Вы за короткий срок успели сделать то, на что у некоторых групп уходят годы. Как происходит процесс создания ваших песен?
– Сам процесс сочинения и аранжировки песен — это самый кайф, ради которого мы собрались. Наша музыка — это плод постоянных интриг, скандалов и бесконечных споров, потому что в группе у нас два джазиста, один металлист, один блюзмен и один панк. В сумме это дало то, что вы увидели и услышали. Если бы нам дали спеть не четыре песни, а шесть, мы бы довели зал до революции. В общем, мы очень старались, — сказал басист Андрей Николаев.
— Расскажите немного о себе.
– До создания группы мы не были лично знакомы, только через знакомых. Васильков предложил объединиться, чтобы играть авторскую музыку. Андрей Васильков, гитарист, вокалист и автор текстов, профессионально не учился музыке, постигал азы самостоятельно в домашних условиях, по образованию переводчик. Дмитрий Попов, клавишник, учился в музыкальном училище им. Даргомыжского. Андрей Николаев, басист, учился в музыкальном училище им. Даргомыжского вместе с Димой. Эмиль Байрамов, барабанщик и вокалист, работает проект-менеджером веб-студии, экскурсоводом по Туле и преподавателем музыки. Тигран Малхасян, гитарист, учится в музыкальном училище им. Даргомыжского по специальности «контрабас».
— Чего ждете от «Нашествия»?
– Драйва, классного выступления, хорошего звука и новых людей. А еще мы устроим крутое шоу! Сама поездка на фестиваль объединяет в себе квинтэссенцию всех эмоций: это и путевка на большую сцену, и радость от той работы, которая уже проделана, участие в рок-тусовке — это вау! Для нас это отличная награда за труды, мы много работали и выиграли. На таких масштабных фестивалях мы никогда не выступали, мы волнуемся, но мы уверены, что всё будет супер.
Хедлайнером вечера стала группа «Анимация». Myslo удалось перед выступлением группы пообщаться с солистом Константином Кулясовым:
– Для любых групп участие в «Нашествии» — знаковое событие. Этот фестиваль является старейшим в стране. Кто только за эти годы не играл здесь! Нам тоже повезло — выступали на нем шесть лет. В этом году, правда, у нас не сложилось принять участие в самом фестивале, но нам посчастливилось открывать его в Туле.
— Можно ли сравнивать обычный концерт с выступлением на сцене «Нашествия»?
– Фестивальная площадка не идет ни в какое сравнение с обычной сценой. Открытая площадка — это всегда индикатор качества выступления любого коллектива, поскольку слушатели могут свободно разбредаться, если им неинтересно. Сразу видно, если коллектив хороший, то публика всегда возле сцены. Если же что-то пошло не так, то всё, люди ушли.
— Вы помните свое первое выступление на «Нашествии»? Какие были эмоции?
– Первое свое выступление на «Нашествии» очень хорошо помню. Мы вышли вчетвером, жутко испуганные, потому что организаторы нам сказали, что на дебют у нас будет 11 минут, а параллельно с нашим выступлением начнется авиашоу — полетят самолеты, а когда они полетят, то нас будет не слышно. Если вы найдете видеозапись за 2013 год, то увидите четыре испуганных человека, которые стоят на главной сцене «Нашествия», и ни один из нас не смотрит на зрителя. Мы все смотрели в небо, чтобы только не полетели самолеты. Мы старались, и мне кажется, что всё удалось у нас тогда, потому что последующие пять лет мы ежегодно выступали на фестивале.
— Что можете посоветовать группам, которые едут впервые на этот фестиваль?
– Не надо пытаться остаться в тусовке, нужно просто хорошо делать свое дело. Если ты не будешь обманывать себя, то и слушатели оценят. В целом же стать известной группой — это в основном удача, здесь мало профессионализма, надо чтобы сошлись звезды: и музыка, и харизма, и слово. Есть много коллективов, которые поначалу и играть-то толком не умели, но были суперпопулярны и знамениты на весь мир. Такова человеческая природа, происходит какая-то химия, и людям это нравится.